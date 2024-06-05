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Сегодня, 22:00

Бой Конора с Чендлером может сорваться. В UFC уже ищут замену ирландцу

Бой Макгрегора с Чендлером находится под угрозой срыва
Отдел единоборств «СЭ»
Конор Макгрегор.
Фото Global Look Press
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Макгрегор снова устраивает фанатам эмоциональные качели.

Эпичное возвращение Конора Макгрегора в октагон UFC планируется 29 июня на 303-м номерном турнире, но очень вероятно, что Майкл Чендлер снова останется без самого крупного гонорара в своей жизни. Поединок Ноториуса с американцем планировался еще год назад, но был отменен. Теперь, когда до поединка остается несколько недель, появляется все больше предпосылок к тому, что Дане Уайту придется в очередной раз искать страхующего на коротком уведомлении.

Все началось с отмены большой пресс-конференции с участием Конора и Чендлера в Дублине. О том, что мероприятие не состоится, стало известно за 12 часов до его начала. При этом представители UFC не сообщили ни о причинах срыва, ни о новой дате.

«Пресс-конференция к турниру UFC 303, которая должна была состояться в понедельник 3 июня в Дублине, Ирландия, отложена до дальнейшего уведомления, — говорилось в официальном заявлении организации. — Мы искренне извиняемся перед всеми фанатами, которые планировали на ней присутствовать. Как только у нас появится дополнительная информация о новой дате и времени, мы ее незамедлительно сообщим. Спасибо».

При этом журналист издания SunSport Чисанга Молата сообщил, что инициатором отмены пресс-конференции стал сам Макгрегор, который отказался от своих медиаобязательств. При этом Конор извинился перед фанатами и сообщил, что пресс-конференция отменена по согласованию с UFC «из-за препятствий, находящихся вне нашего контроля».

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Позже корреспондент ESPN Карлос Легаспи сообщил, что Макгрегор получил незначительную травму в преддверии боя с Чендлером. Несмотря на это, руководство лиги пытается сохранить бой в силе. При всем оптимизме Легаспи тот самый ESPN, которому принадлежат права на показ UFC, удалил все упоминания о возвращении Конора со своих платформ.

Ситуация при этом становится все хуже. Известный ММА-инсайдер Ариэль Хельвани сообщил, что бой Макгрегора с Чендлером действительно находится под угрозой срыва. По его словам, в UFC уже рассылают запросы бойцам, чтобы узнать, кто из них будет готов выйти на коротком уведомлении 29 июня, если Ноториус все-таки найдет причину сорвать поединок. Хельвани отметил, что пока нет ясности, идет ли речь о полностью новом бое или о поиске нового соперника для Чендлера. При этом журналист добавляет: еще сохраняется надежда, что выступление Конора состоится.

Конор Макгрегор (справа) на тренировке.
Фото Соцсети Конора Макгрегора, Соцсети

В публичном поле готовность заменить Макгрегора уже выразил Алекс Волкановски в интервью Submission Radio: «Вы слышите все эти разговоры, что происходит с Конором Макгрегором. Может быть, им снова нужна замена на позднем уведомлении, так что я всегда готов выйти».

А Чендлер, который ради этого поединка не выходит в клетку уже полтора года, пока сохраняет надежду и, судя по всему, верит в лучшее. «Если вы ищете меня, я буду в Теннесси. От жизни, которую мы выбрали, никуда не деться. Двигаемся дальше. Увидимся на вершине!» — заявил Майкл.

Дана Уайт
Конор Макгрегор
Майкл Чендлер
UFC
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