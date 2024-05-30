«Стирайте одежду! Мойте маты после себя!» Макгрегор «диагностировал» у Махачева стафилококк

Ислам происхождение ссадины на ноге пока не комментировал.

В ночь на 2 июня в Нью-Джерси состоится турнир UFC 302, в главном событии которого Ислам Махачев встретится с Дастином Порье. За несколько дней до титульного поединка в легком весе в Интернете появились фото бойцов с медиадня — на одном из снимков у российского чемпиона что-то не так с левой ногой.

Первым эту тему поднял главный любитель покритиковать команду Хабиба Конор Макгрегор, который сразу диагностировал у Махачева стафилококковую инфекцию.

«Опять стафилококк, — написал Ноториус в соцсетях. — Этот выродок живет со стафилококком. Их команда заражена, не сомневайтесь. Хоть он и все равно засабмитит Дастина в первом раунде. Абсолютные отмороженные уроды, вы мне надоели. Мойтесь, блин! Постирайте свою одежду! Мойте маты после себя! И делайте это каждый день, ушлепки».

Прямого ответа Махачев на выпад Макгрегора не дал, но в интервью ESPN сообщил, что хотел бы провести бой «стенка на стенку» — его команда против команды Конора: «Я бы хотел, чтобы моя команда встретила команду Конора где-нибудь на улице, и мы провели хороший бой. У нас у всех огромный опыт уличных боев, поэтому мы хотим встретиться с ним и закончить все разговоры. Команда на команду — это будет намного интереснее. Потому что Хабиб уже победил его в клетке, побил его угловых, а сойдясь стенка на стенку, мы можем устроить окончательную решающую битву».

Позже Макгрегор удалил свои твиты, что делал уже не в первый раз. Природа происхождения ссадины на ноге Махачева точно не известна, но когда в прошлый раз боец выходил в клетку со стафилококком, для него это заканчивалось плачевно. Было это с Бенуа Сен-Дени — француз принимал антибиотики, из-за чего, по его словам, быстро просел функционально. Проиграл Сен-Дени тому же Порье.

Конор Макгрегор. Фото Global Look Press

Не исключено, что этот след на ноге — либо ссадина, либо то, что осталось от уже вылеченного заражения. В любом случае вряд ли Махачев станет выходить на поединок, если не будет уверен, что полностью готов. Особенно когда рядом Хабиб, который в случае чего не позволит совершить необдуманный поступок и, возможно, будет настаивать на переносе боя, если со здоровьем действительно возникли проблемы.