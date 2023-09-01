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Сегодня, 21:15

«Прямо в бою я понял, что мой подбородок уже не тот». Прощальный монолог Корейского Зомби

Корейский Зомби Чон Чхан Сон записал прощальный монолог об уходе из ММА
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Корейский Зомби.
Фото Соцсети
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Пора уходить.

Корейский Зомби (17-8) проиграл нокаутом Максу Холлоуэю (25-7) на турнире UFC Singapore и закончил карьеру.

Чон Чхан Сон ушел из спорта на щите — после двух проигранных раундов, нокдауна и страданий в удушающем ринулся в яростную безрассудную атаку и попал под страшный удар. В истории спорта Зомби останется как бесстрашный рубака, автор первого твистера в истории UFC, победитель Дастина Порье и Фрэнки Эдгара, участник двух титульных боев UFC и человек, попавший в кадр одного из лучших нокаутов в истории смешанных единоборств — фантастического локтя Яира Родригеса.

Сегодня он записал большой прощальный монолог на своем YouTube-канале, где разобрал последний бой, объяснил причины ухода и поделился планами на будущее. Мы собрали из этого интересного рассказа нашу подборку.

 
Макс Холлоуэй и&nbsp;Корейский Зомби. Холлоуэй оформил долгожданный нокаут! От рук гавайца упал Корейский Зомби

О том, как прямо в бою окончательно понял, что подбородок уже не тот

«Я помню каждую секунду этого боя. Каждый раз, когда я падал в нокдаун. Помню, после первого была мысль: «Чем он попал по мне?» В моменте после нокаута, когда Макс помогал мне подняться, — вот именно тогда мне пришла мысль: «Пора уходить».

Мне кажется, с точки зрения ММА-техники у меня все в порядке. Мои физические способности лучше, чем когда-либо. Но когда я оглядываюсь на этот бой... те панчи, от которых я упал, — я не должен был падать от них или шататься. Но я закачался от удара в первом раунде, упал в нокдаун во втором. И потом упал в третьем. И во время боя у меня были эти мысли: «Мой подбородок больше не тот. Моя прочность больше не та».

Я даже помню, недавно я списывался с Дастином и сказал ему: «Мой подбородок больше не тот, когда я дрался с тобой в 23-летнем возрасте. Теперь мое тело сотрясается от ударов». Какая бы у тебя ни была безукоризненная техника, в ММА невозможно не пропускать удары. Поэтому я решил уйти».

Корейский Зомби с женой после боя с Холлоуэем.
Фото Соцсети

О плане на бой

«Первый раунд в целом прошел так, как я планировал. Единственное, что не получилось, — перевести Макса, поконтролировать его, заставить его потратить силы. Но все равно после первого раунда я чувствовал себя отлично. У Макса есть особенность — он оттягивается и разрывает дистанцию. Поэтому я планировал заводить его на дистанцию панчей и бить всякий раз, когда он делает оттяжку».

О том, как выжил в удушающем

«Когда я готовился к бою с Ортегой, я провел больше 100 часов, работая над защитой от гильотины и анаконды с парнем по имени Хэ Джин Парк в Тэгу. Поэтому когда Макс закрыл удушающий, я знал, как и куда двигаться, поворачиваться, чтобы я мог дышать и контратаковать сабмишен. Конечно, дышать было тяжело, но все равно замок был не настолько плотным, чтобы я постучал. Помню, как я в удушающем встретился глазами с Марком Годдардом и дал ему понять взглядом: «Все в порядке. Я могу продолжать».

О том, зачем так агрессивно пошел на Холлоуэя в 3-м раунде

«Если ты видел [обращается к ведущему на канале] мои видео спаррингов из кэмпа — это то, что мы и планировали в третьем раунде. Я был уверен, что если пойду на Макса и буду агрессивно махать, он начнет делать ошибки. Но я пошел слишком жестко. Я должен был наносить боковые удары не так длинно и размашисто, должен был работать покороче. Но все равно был момент, когда я почувствовал, что я хорошо зацепил Макса в одном из разменов. И вот тогда я уже пошел во все тяжкие. Но когда ты размениваешься с таким опытным бойцом, как Макс, и наносишь один и тот же удар 3-4 раза подряд... цена этого — нокаут.

Я мог бы сделать все лучше. Но я ни о чем жалею. Этот бой никогда бы не случился, если бы он сам не упомянул меня в интервью. В глубине души, вот честно, я хотел убить его, когда был в октагоне. (Смеется.) Но бой сложился по-другому. У меня нет ничего личного против Макса. Я благодарен, что он принял бой и закатил шоу. Я благодарен, что он наглухо нокаутировал меня. (Смеется.) Я знаю, это как-то забавно - благодарить за такое, но... вот такая эта интересная особенность нашего спорта. Я хочу сказать Максу спасибо за все. Когда я увидел всю эту поддержку после боя, столько любви, столько теплых слов от разных бойцов, я подумал: «Кто я такой, чтобы получать столько любви?» Значит, я сделал все правильно в этой жизни. Я вложил все в ММА, спорт, который люблю, и люди осознали мою самоотдачу».

Корейский Зомби.
Фото Соцсети

После боя какой-то болельщик выхватил у Зомби из рук одну перчатку, которую он очень хотел оставить на память

«Когда я возвращался в раздевалку, я нес перчатки в руках. Я же снял их в клетке. Шел и давал людям «пять», и в левой руке у меня была зажата перчатка. И кто-то взял меня за кисть и выдернул перчатку из этой руки. Чувак, ну как так-то? Я очень хотел сохранить перчатки на память. Но теперь одной из пары не хватает. Кто бы ты ни был, кто взял у меня перчатку, — знай, ты перешел черту». (Смеется.)

О планах на будущее

«Какой бы ни был мой следующий шаг, главной моей платформой будет YouTube (у канала Зомби уже больше 1 млн подписчиков. - Прим. «СЭ»), я буду рассказывать здесь о боях. Я также планирую тренировать, буду помогать корейским бойцам, в том числе и тем, кто уже на контракте с UFC. Думаю, я еще глубже окунусь в ММА, я хочу сделать этот спорт значимым в Корее».

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