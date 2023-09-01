«Прямо в бою я понял, что мой подбородок уже не тот». Прощальный монолог Корейского Зомби

Пора уходить.

Корейский Зомби (17-8) проиграл нокаутом Максу Холлоуэю (25-7) на турнире UFC Singapore и закончил карьеру.

Чон Чхан Сон ушел из спорта на щите — после двух проигранных раундов, нокдауна и страданий в удушающем ринулся в яростную безрассудную атаку и попал под страшный удар. В истории спорта Зомби останется как бесстрашный рубака, автор первого твистера в истории UFC, победитель Дастина Порье и Фрэнки Эдгара, участник двух титульных боев UFC и человек, попавший в кадр одного из лучших нокаутов в истории смешанных единоборств — фантастического локтя Яира Родригеса.

Сегодня он записал большой прощальный монолог на своем YouTube-канале, где разобрал последний бой, объяснил причины ухода и поделился планами на будущее. Мы собрали из этого интересного рассказа нашу подборку.

О том, как прямо в бою окончательно понял, что подбородок уже не тот

«Я помню каждую секунду этого боя. Каждый раз, когда я падал в нокдаун. Помню, после первого была мысль: «Чем он попал по мне?» В моменте после нокаута, когда Макс помогал мне подняться, — вот именно тогда мне пришла мысль: «Пора уходить».

Мне кажется, с точки зрения ММА-техники у меня все в порядке. Мои физические способности лучше, чем когда-либо. Но когда я оглядываюсь на этот бой... те панчи, от которых я упал, — я не должен был падать от них или шататься. Но я закачался от удара в первом раунде, упал в нокдаун во втором. И потом упал в третьем. И во время боя у меня были эти мысли: «Мой подбородок больше не тот. Моя прочность больше не та».

Я даже помню, недавно я списывался с Дастином и сказал ему: «Мой подбородок больше не тот, когда я дрался с тобой в 23-летнем возрасте. Теперь мое тело сотрясается от ударов». Какая бы у тебя ни была безукоризненная техника, в ММА невозможно не пропускать удары. Поэтому я решил уйти».

Корейский Зомби с женой после боя с Холлоуэем. Фото Соцсети

О плане на бой

«Первый раунд в целом прошел так, как я планировал. Единственное, что не получилось, — перевести Макса, поконтролировать его, заставить его потратить силы. Но все равно после первого раунда я чувствовал себя отлично. У Макса есть особенность — он оттягивается и разрывает дистанцию. Поэтому я планировал заводить его на дистанцию панчей и бить всякий раз, когда он делает оттяжку».

О том, как выжил в удушающем

«Когда я готовился к бою с Ортегой, я провел больше 100 часов, работая над защитой от гильотины и анаконды с парнем по имени Хэ Джин Парк в Тэгу. Поэтому когда Макс закрыл удушающий, я знал, как и куда двигаться, поворачиваться, чтобы я мог дышать и контратаковать сабмишен. Конечно, дышать было тяжело, но все равно замок был не настолько плотным, чтобы я постучал. Помню, как я в удушающем встретился глазами с Марком Годдардом и дал ему понять взглядом: «Все в порядке. Я могу продолжать».

О том, зачем так агрессивно пошел на Холлоуэя в 3-м раунде

«Если ты видел [обращается к ведущему на канале] мои видео спаррингов из кэмпа — это то, что мы и планировали в третьем раунде. Я был уверен, что если пойду на Макса и буду агрессивно махать, он начнет делать ошибки. Но я пошел слишком жестко. Я должен был наносить боковые удары не так длинно и размашисто, должен был работать покороче. Но все равно был момент, когда я почувствовал, что я хорошо зацепил Макса в одном из разменов. И вот тогда я уже пошел во все тяжкие. Но когда ты размениваешься с таким опытным бойцом, как Макс, и наносишь один и тот же удар 3-4 раза подряд... цена этого — нокаут.

Я мог бы сделать все лучше. Но я ни о чем жалею. Этот бой никогда бы не случился, если бы он сам не упомянул меня в интервью. В глубине души, вот честно, я хотел убить его, когда был в октагоне. (Смеется.) Но бой сложился по-другому. У меня нет ничего личного против Макса. Я благодарен, что он принял бой и закатил шоу. Я благодарен, что он наглухо нокаутировал меня. (Смеется.) Я знаю, это как-то забавно - благодарить за такое, но... вот такая эта интересная особенность нашего спорта. Я хочу сказать Максу спасибо за все. Когда я увидел всю эту поддержку после боя, столько любви, столько теплых слов от разных бойцов, я подумал: «Кто я такой, чтобы получать столько любви?» Значит, я сделал все правильно в этой жизни. Я вложил все в ММА, спорт, который люблю, и люди осознали мою самоотдачу».

Корейский Зомби. Фото Соцсети

После боя какой-то болельщик выхватил у Зомби из рук одну перчатку, которую он очень хотел оставить на память

«Когда я возвращался в раздевалку, я нес перчатки в руках. Я же снял их в клетке. Шел и давал людям «пять», и в левой руке у меня была зажата перчатка. И кто-то взял меня за кисть и выдернул перчатку из этой руки. Чувак, ну как так-то? Я очень хотел сохранить перчатки на память. Но теперь одной из пары не хватает. Кто бы ты ни был, кто взял у меня перчатку, — знай, ты перешел черту». (Смеется.)

О планах на будущее

«Какой бы ни был мой следующий шаг, главной моей платформой будет YouTube (у канала Зомби уже больше 1 млн подписчиков. - Прим. «СЭ»), я буду рассказывать здесь о боях. Я также планирую тренировать, буду помогать корейским бойцам, в том числе и тем, кто уже на контракте с UFC. Думаю, я еще глубже окунусь в ММА, я хочу сделать этот спорт значимым в Корее».