«Я большой фанат Петра Яна, как бойца и как человека». Интервью с Кори Сэндхэгеном

Эксклюзив перед боем.

3 августа в Абу-Даби пройдет один из самых интересных поединков года — непобежденный Умар Нурмагомедов (17-0) подерется с Кори Сэндхэгеном в главном событии UFC Fight Night.

Два технаря с уникальным стилем и ясной головой, они всегда растут и на каждый поединок приносят что-то новое. Нурмагомедов не проиграл ни одного раунда в карьере, его стиль выглядит почти неубиваемым, Сэндхэген идет на серии из трех побед подряд, крепчая от боя к бою.

В преддверии турнира мы поговорили с Кори о его ирландских корнях, Хабибе, Умаре, поездке в Россию и симпатиях к Петру Яну.

«Хабиб в углу Умара? А у меня Тревор Уиттман! Он подготовил кучу чемпионов»

— Могли бы вы рассказать о своих корнях, они, наверное, ирландские?

— Ха, да. Мои дедушка с бабушкой переехали из Ирландии в США. При этом мой дедушка скандинав. Так что я наполовину ирландец, наполовину скандинав.

— То есть опять Ирландия — Дагестан, как Макгрегор — Хабиб.

— В некотором роде да. (Смеется.) Но я сильно непохож на Макгрегора.

— В бою с Ти Джеем Диллашоу вы сделали очень редкий транзишн — летящее колено в треугольник. Сориентировались в моменте или готовили такое?

— Нет, это было в моменте. Жаль, что я не отрабатывал этот треугольник почаще, поэтому не очень уверенно чувствовал себя в нем, оборвал прием слишком рано, решил подняться. Но так да, это была просто импровизация, я был в потоке.

— Хабиб будет в углу Умара на вашем бою. Как русскоязычные мы много раз слышали от него подсказки, которые приносили победы его бойцам. В боях Махачева с Тибау и Хукером, в поединках Тагира Уланбекова, того же Умара и т. д. Как думаете, в вашем углу есть человек, способный выиграть бой одной подсказкой?

— Определенно, да. Я сильно полагаюсь на мой угол, потому что им видно со стороны, а я только дерусь. В этом бою у меня будет в углу Тревор Уиттман, он очень опытный тренер, подготовивший кучу чемпионов. Он уже сильно помог мне в этом кэмпе. Также со мной Кэррингтон Бэнкс, один из лучших борцов США, и Райан Холл, один из лучших грэпплеров в мире. Как видите, у меня тоже звездный подбор тренеров, хорошая команда.

— Почему я задал этот вопрос — вспомнил, как в бою с Петром Яном вы пережили нокдаун от бэкфиста и угол в перерыве сказал вам: «Не давай ему бросать это дерьмо с вращением». Этот совет был какой-то неконкретный, странный.

— Тут дело в том, что после этого нокдауна с Яном меня перестали слушаться ноги. Такое было со мной впервые в жизни, что тело просто перестало слушать мои команды. Поэтому четвертый раунд я дрался потрясенный, в тумане, а Ян воспользовался этим, проделал великолепную работу. В пятом раунде я немного пришел себя, тело опять стало послушным, но я все равно чувствовал потрясение от того удара и поэтому дрался суперосторожно. Оглядываясь на тот бой, я жалею, что дрался в 5-м раунде так осторожно, но я вынужден был выбрать такую манеру. В любом случае мой угол никак не виноват, дело не в нем, это просто я сам был в потрясенном состоянии два раунда.

«Умар говорит, что я стучу и тыкаю? Во-первых, я стал бить сильнее, во-вторых, он сам тыкает и набирает очки за счет киков с дистанции»

— Хочу неуместный вопрос задать. Вы спарринговали с Джастином Гэтжи, как думаете, смогли бы протянуть три раунда с Хабибом, если бы он весил 80 кг?

— Я довольно быстро бегаю, поэтому все 15 минут я бы бегал и, может быть, выжил. (Смеется.)

— Вы рассказывали, что читали Коран для общего развития. Был ли это полезный опыт, прочитали книгу до конца?

— Да. Я всегда поражался религиям, мне нравится читать об индуизме, буддизме, иудаизме, я прочитал Коран. Сам я воспитывался как христианин, в религиозной семье, сейчас я не особо религиозен. Мне просто нравится читать про то, как люди выстраивают ценности в своей жизни, это потрясающе. Я окончил Университет Колорадо по специальности «психология», поэтому меня просто интересуют люди сами по себе. Религия поразительная вещь, она способна направлять жизнь людей, влиять на все их решения. Для меня это удивительно и значительно.

— Умар очень быстро меняет уровни и проводит много тейкдаунов в центре клетки. Как думаете, он открыт для ваших коленей?

— Да. Чем быстрее ты делаешь проход, тем сильнее будет столкновение с коленом. Он определенно может налететь на одно из колен, но в целом я не полагаюсь ни на один особенный удар, я буду драться с Умаром ноздря в ноздрю, соперничая во всех зонах боя, борьбе, ударке, грэпплинге. У меня есть много планов на бой: B, C, D. Драться со мной — это настоящая боль в заднице. Умар, пожалуй, более агрессивный ударник и борец, он поднимает темп, но я словно муха, я очень раздражаю соперников, со мной очень геморно спарринговать, очень геморно драться. Я заставлю его работать все время боя.

Кори Сэндхэген и Тревор Уиттман. Фото из соцсетей Сэндхэгена

— Вы сильно прибавили в атакующей борьбе, но не совсем понятно, что у вас с защитой от борьбы после боя со Стерлингом. Кто в этом кэмпе больше всего тестировал вас в борьбе?

— Мой главный тренер Кэррингтон Бэнкс все еще молод, все еще очень силен физически и гораздо крупнее меня. Все мои партнеры крупнее меня. Я также много боролся с Тайвоном Клэкстоном, он боролся за Университет Огайо, он очень-очень хорош, похож на Умара, такой же длинный. Тайвон, кстати, недавно дрался с дагестанцем и заборол его, это прибавляет мне уверенности. Вообще бороться с Тайвоном — это настоящий гемор. (Смеется.) У меня также есть в команде парень из Монголии, его зовут Эйзи, фамилию я не смогу выговорить. У него тоже стиль боя очень похож на стиль ребят из восточных стран. Все эти ребята мне очень помогли, и плюс Райан Холл дал мне отличные советы по грэпплингу. Это были замысловатые советы, но они работают. Вот такая у меня команда в этом кэмпе.

— Умар сегодня дал интервью российским медиа, где сказал о вас следующее: «У него все бои одинаковые. Он везде однообразный. Со стойки на стойку, стучит, бьет. Если позволяет соперник, он его валит». Он вас недооценивает?

— Это нормально. Но, честно говоря, Умар делает ведь то же самое: тыкает, тыкает, зарабатывает очки на киках с длинной дистанции. Вместо панчей он бросает кики, и когда они доходят, они бьют тяжелее, чем руки. Думаю, его план на бой со мной такой же: тыкать, тыкать, преследовать меня и попробовать перевести. Интересное заявление, конечно, учитывая, что он сам делает то же самое. Могу сказать, что благодаря работе с Тревором Уиттманом я стал бить гораздо сильнее. Я рассек сильно Сонга в нашем бою. По манере я больше снайпер, когда мои удары доходят, они доходят сильно. Когда мои летящие колени доходят, они дают эффект. И я редко промахиваюсь такими ударами. Посмотрим, что будет в бою, но Умар сказал интересную вещь, учитывая, что он сам делает то же самое. (Смеется.)

«Я большой фанат Петра Яна, он грозный и ненасытный»

— В России людям очень интересен потенциальный бой Умара с Петром Яном. На ваш взгляд, кто из них сильнее?

— Ох, очень сложно сказать. Я вот как раз думал на днях — хоть Петр Ян и побил меня, мы были соперниками, но я большой фанат этого парня. Когда мы говорим о техничном, жестком бойце, ментально стойком — он вот как раз такой. Я его фанат. Умар при этом стилистически более трудный соперник, с Яном нужно беспокоиться только об ударке, с Умаром нужно беспокоиться об уникальной ударке и грэпплинге. Умар сложный боец для всех, но, повторюсь, я фанат Яна. Не только Яна как бойца, но и как человека. Он такой грозный, ненасытный, мне он сильно нравится. (Смеется.) Им обоим будет тяжело в таком бою, может быть, они и подерутся, после того как я побью Умара.

— Всех иностранных бойцов мы спрашиваем, сколько российских городов они знают. Ваша очередь.

— О нет. (Смеется.) Не так много, дружище. Конечно, я знаю Москву. Я просто такой человек, у которого есть любимая песня, но он не знает ее названия, не знает автора. Я плохо запоминаю такого рода детали, в школе я очень плохо сдавал тесты. Так что это унизительный опрос для меня сейчас, навскидку могу назвать только Москву.

Фото из соцсетей Сэндхэгена

— Вы должны посетить Россию, у нас один из богатейших в мире фондов деревянной архитектуры. Терема, усадьбы, храмы деревянные. Вам бы понравилось.

— О, конечно. Я определенно хотел бы съездить. У меня есть близкий друг из Таджикистана, я хочу съездить в Таджикистан, а оттуда уже в Россию, которую я видел в детстве по телевизору. У вас очень богатая история, старинные здания, в США нет такой давности времен. Во время путешествий я больше всего впечатляюсь именно этим чувством старины. Россия точно в моем списке.

— Умар дал прогноз — он выиграет бой сабмишеном. Как выиграете вы?

— Очевидно, его план бороться. Но я верю, что смогу бороться с ним на равных. Я отзащищаюсь от его проходов, побью его в стойке, и, если он совершит ошибку и даст мне шанс для контрборьбы, отдаст шею, я сам выиграю сабмишеном.