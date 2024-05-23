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Кори Сэндхэген перед боем с братом Хабиба начал работать с тренером Гэтжи. «Он уже научил меня бить сильнее»

Сэндхэген перед боем с Умаром Нурмагомедовым начал работать с тренером Гэтжи
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Кори Сэндхэген
Кори Сэндхэген.
Фото Global Look Press
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Готовит сюрпризы.

3 августа в Абу-Даби пройдет один из самых интересных боев года в UFC — непобежденный брат Хабиба Умар Нурмагомедов (17-0, не проиграл ни одного раунда) подерется с технарем-интеллектуалом Кори Сэндхэгеном (17-4).

Перед обоими бойцами поединок ставит трудные задачи: Кори впервые со времен боя против Стерлинга столкнется с элитной атакующей борьбой, в стойке ему придется как-то попадать по нестандартному, осторожному кикеру, умело избегающему опасности и всегда готовому вернуться к борьбе.

Умару же нужно показать функциональную готовность на 25 минут и готовность драться с опытным, стойким, технически изощренным бойцом, редко теряющим позицию, думающим, непредсказуемым в ударке и прибавившим в атакующей борьбе (Умара он не переведет, но за счет микса ударки и борьбы может запутать).

В кэмпе к этому бою Кори может еще прибавить и в других аспектах ударки, потому что он теперь работает с Тревором Уиттманом, тренером Джастина Гэтжи, самым труднодоступным специалистом в элитных ММА. У Уиттмана маленький зал, он не набирает группы, а работает только индивидуально. Когда-то он помогал Шейну Карвину стать временным чемпионом в тяжелом весе, потом доводил до поясов Роуз Намаюнас и Джастина Гэтжи, а в последние годы полировал ударку Камару Усмана. Теперь вот он решил взяться за талантливого Сэндхэгена.

О том, как проходит кэмп у нового тренера, Кори интересно рассказал в интервью Люку Томасу.

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«Наши пути с моим бывшим тренером по ударке разошлись, сейчас я работаю с Тревором Уиттманом [тренером Гэтжи], уже 6-7 недель мы вместе. Так-то я знаю Тревора больше 10 лет, еще с тех времен, когда я пацаном тренировался в Grudge. Тревор как-то держал мне лапы несколько раз, но [большой работы не было].

Тревор помогает мне действовать точнее в тех вещах, что у меня есть. У меня такой потоковый, свободный стиль, креативный, и Тревор молоточком забил кое-какие технические нюансы, которые я игнорировал. Благодаря этому я стану гораздо более точным ударником. И он также добился того, что я стал бить сильнее — прикольно ощущать, что теперь ты реально можешь бить жестче.

Кори Сэндхэген
Фото из соцсетей Кори Сэндхэгена, Соцсети

Тревор проделал большую работу в том, чтобы получать заряд из ног, в том, чтобы не делать лишнего вращения, не болтаться. Потому что у меня длинный торс и мне было тяжело контролировать биомеханику. Я восхищаюсь бойцами, которые парят в воздухе, легко двигаются, но, когда нужно бить, их ноги соединяются с полом. Лучший пример — Илия Топурия. Он очень здорово двигается во всех направлениях, очень сбалансированно управляет своим весом, может резко дать по газам, резко дать по тормозам, пойти влево, пойти вправо, но, когда надо ударить, его ноги врастают в пол, бедра загружаются, дают вес, и он лупит эти панчи. Вот у таких ребят я много лет пытаюсь учиться, парящих, но при этом умеющих соединяться с полом и бить сильно. Это красивая ударка.

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У Илии еще такая стойка, голова наклонена, поджата, он использует лоб как еще одну руку в защите. Посмотрите, как он нокаутировал Волкановски — правая рука бьет, но лоб в той точке, что если ты захочешь разменяться с ним, ты попадешь ему именно в лоб, а он тебе в лицо. С Илией нельзя бросать удары сверху и прямо, нужно бросать снизу. Я думаю, Максу будет очень тяжело с Илией, у Илии глухой, плотный блок, такая структура тела, Илия сможет находить благодаря своему стилю точки входа, пространство для ударов".

Джастин Гейджи
Кори Сэндхаген
Умар Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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