«Алекс, не беги от меня!» Анкалаев переехал Ракича и готов к бою с Перейрой

Магомед уверенно разобрался с сербом.

Вечером 26 октября в Абу-Даби проходит турнир UFC 308, в главном событии которого Илия Топурия встретится с Максом Холлоуэем в поединке за чемпионский пояс в 66 кг. А в главном карде состоялся бой россиянина Магомеда Анкаланева и представителя Сербии Александра Ракича.

Анкалаев подошел к бою с Ракичем на серии из 12 поединков без поражений. Единственный раз в карьере Магомед проиграл весной 2018-го, когда попался на удушение Пола Крэйга за секунду до финальной сирены. Затем Анкалаев выдал девять побед подряд, а в поединке за вакантный чемпионский титул подрался вничью с Яном Блаховичем. Дана Уайт тот поединок назвал скучным, и пояс остался бесхозным. Потом у Анкалаева было два боя с Джонни Уокером: первый остался без результата из-за запрещенного удара коленом от россиянина, а в реванше Магомед нокаутировал бразильца во втором раунде.

Ввиду отсутствия реальных претендентов Анкалаев давно должен был побиться за пояс с Алексом Перейрой, но в UFC максимально оттягивают организацию этого поединка, и потому свели Анкалаева с Ракичем. Австрийский серб не побеждал три с половиной года. Сейчас у него два поражение подряд: Блаховичу он проиграл из-за травмы ноги, а Иржи Прохазка финишировал Ракича во втором раунде. При этом Александр по-прежнему считался топовым бойцом.

Анкалаев начал первый раунд с прессинга. Бойцы обменивались ударами ногами, Ракич пару раз попробовал донести хай-кик, но не вышло. Магомед шел вперед, пытаясь достать голову соперника и не думая о борьбе. При этом по общему числу попаданий серб превосходил россиянина, хотя очевидно, что больше опасности исходило от Анкалаева.

В перерыве тренер Сухраб Магомедов объяснял Анкалаеву, что все идет по плану, и кажется, что это воодушевило бойца. На старте второго отрезка он выбросил локоть с разворота — еще пару сантиметров, и Ракич оказался бы в нокауте. В целом Анкалаев действовал так же, как и в первые пять минут — прессинговал и выцеливал слабые места серба. Во второй половине раунда Магомед начал действовать еще активнее — несколько его ударов по разным этажам Александр точно прочувствовал. Возможно, потому и зашел в клинч за полторы минуты до сирены. Но Анкалаев быстро вышел из клинча и продолжил гонять Ракича по клетке.

Финальный раунд начался в том же темпе. Ракич продолжал пятиться и отбивать сопернику ноги лоу-киками, Магомед все так же шел вперед с выверенными ударами. В середине раунда Анкалаев здорово несколько раз попал по голове Ракича с левой, но потрясти не удалось. После этого серб попытался перевести Анкалаева на канвас, но россиянин здорово отзащищался, развернул соперника и донес еще несколько хороших ударов у сетки.

Когда поединок закончился, оба бойца вскинули руки вверх в знак уверенности в собственной победе. Но было очевидно, что шансов на снисхождение судей к Ракичу просто не было. Все трое судей увидели победу Анкалаева — 2-1 по раундам. В микрофон Даниэля Кормье Анкалаев заявил, что Ракич — очень медленный и неудобный, а Алексу Перейре не нужно от него бежать.