Турнир UFC в Абу-Даби стал триумфом российских бойцов ММА. Как и планировалось. Или нет?

UFC в Абу-Даби в мире ММА — это что-то среднее между парадом или военными учениями. Демонстрация мощи, возможностей, причем с политическим уклоном, странно было бы это отрицать. Местные организаторы в ОАЭ как раз накануне продлили контракт с организацией Даны Уайта, для них это тоже важный момент — показывать всему миру страну и этот конкретный эмират как центр силы, место сосредоточения лучших бойцов мира, и случайных людей в карде практически не было.

Хамзат

Хамзат Чимаев, как ни посмотри, боец сейчас максимально востребованный. Он демонически усмехается в интервью, смело говорит слова «убить» и «размазать», а в предыдущих боях еще и доказывал это всем делом. Камару Усман, с другой стороны, бывший чемпион, еще недавно один из столпов UFC, казался чем-то несдвигаемым, постоянным.

Но Чимаев был фаворитом. Чимаев на ходу, он более борзый, более крупный, он швырял последнего соперника как тряпичную куклу. И Усман вышел на бой на замену, хрустя коленом на открытой тренировке, да и на медиамероприятиях не выглядел особо убедительно. Не верилось, что он в порядке. Самый сильный его жест — футболка с Фрэнсисом Нганну, которую на видео UFC заблюрили.

Но выглядел ли Чимаев против Камару монстром? Нет. Он был достаточно убедителен, особенно в борьбе. Давил, висел, пытался ломать, но защита в борьбе — сильная черта Усмана. Слишком высокий класс оппонента. А должен ли был Хамзат справляться с соперником легче и быстрее, не в трех раундах, еще и с ничьей на карточке одного судьи?

Личное впечатление от работы Хамзата в стойке у меня разве что не особо радужное. Бессистемно, неточно, в расчете на ошибку оппонента. Усман не ошибался. Экс-чемпион не был близок к победе, но Хамзат объективно делал больше, и делал это лучше.

Махачев

Махачев, конечно, выиграл первый бой с Волком, но выглядел неубедительно. Не на первый номер pound-4-pound UFC. И даже не на второй. Я тогда написал — «Факт победы Ислама оспаривать глупо, как и то, что он смотрелся не так, как нам хотелось бы. Словно в клетке в Австралии был обед из пяти блюд, четыре он методично пожрал, а затем за его стол ворвался Алекс Волкановский и украл десерт».

Махачев, я думаю, прекрасно понимал, что вялая победа в пяти раундах над полулегковесом на коротком уведомлении никого не порадует. Верил ли Волкановски сам в свои шансы выиграть нокаутом? Скорее всего, да. Но иметь шансы и реализовать их — вещи из разных категорий. Не могу сказать, что Волку что-то помешало или что-то сыграло в пользу Ислама.

Тот хайкик Алекс заметил слишком поздно. Он держал блок очень плотно, частично закрывая себе обзор, когда нога Махачева вылетела, Волкановски заметил ее слишком поздно. Добивание технически почти безупречное, быстрое и вмешательство рефери тоже. Месть за украденный десерт состоялась.

Что мог сделать чемпион в полулегком весе иначе? Не соглашаться на этот бой сейчас и выйти на реванш в другой раз. С тем же почти результатом, я думаю. Поэтому Волкановски сделал то, за что его будут уважать только сильнее. А о поражениях звезд в UFC забывают быстро.

Шара

Шара Буллет — рыжий одноглазый пират в UFC, который теперь в глазах и сердцах многих фанатов заполнит нишу, освободившуюся с уходом Забита Магомедшарипова. Острый, креативный в атаке, не особенно осторожный, бодро раздающий интервью... да, публичный образ не идеальный и сглаженный, есть те, кто не станет за него болеть — но интервью на нескольких языках после боя способно многих вдохновить.

Забавно, что еще года три назад, когда обсуждался какой-то турнир по ММА, который требовалось усилить молодыми яркими бойцами, Шарабутдин Магомедов вспомнился мне первым. Конкретно в тот раз без него обошлись, но потом ситуация повторялась, а Шара уже попал в поле зрения почти всех — дрался и в Fight Nights, и в поп-ММА, и на улицах иногда.

Для первого боя в UFC все довольно хорошо, потому что не раз бойцы изначально высокого уровня не показывали себя в дебютах. Строго говоря, слабые места Шары Бруно Сильва тоже всем показал. Увлекается и застаивается иногда. Хайкики из положения лежа удаются хорошо, ну и разбивать соперника с дистанции; а защита от тейкдаунов — плохо. Это вообще неудивительно, учитывая, что база у Магомедова — тайский бокс (и немного бокс классический, как подсказал знакомый тренер из Дагестана), но наши ожидания всегда бегут впереди реальной картины мира. Важно, чтобы герои-бойцы бежали быстрее.