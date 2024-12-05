Сразу три россиянина разыграют пояса UFC за один вечер! Махачев подерется с Царукяном, а брат Хабиба сразится с Двалишвили

Наши бойцы доминируют в UFC.

В UFC официально анонсировали два титульных поединка на первый номерной турнир 2025 года — UFC 311. Как и ожидалось, в главном бою встретятся Ислам Махачев и Арман Царукян. А во втором по значимости поединке небольшая неожиданность — грузинский чемпион легчайшего веса Мераб Двалишвили подерется с другим членом команды Хабиба и троюродным братом Орла Умаром Нурмагомедовым.

Поединок Царукяна и Махачева выглядел скорее неизбежностью. Ислам по-прежнему хочет подняться в полусредний вес, но сейчас поясом в 77 кг владеет Белал Мухаммад, который проходил сборы с Исламом. Более того, Мухаммаду уже назначили титульник против Шавката Рахмонова, но он получил травму, так что любой титульный поединок в 77 кг откладывается.

Царукян заслужил право подраться за пояс в легком весе благодаря серии из четырех побед подряд. За последние 10 поединков Арман проиграл только один раз Матеушу Гамроту — результат того поединка получился довольно спорным. Карьеру в UFC Царукян начал как раз с боя против Махачева. Тогда Арман вышел на коротком уведомлении и дал три непростых раунда будущему чемпиону, хоть в итоге и проиграл. Правда, нужно отметить, что и Махачев в том поединке не был в оптимальной форме — боец отравился в неделю боя. При этом реванш обещает быть еще более конкурентным, а Царукян — единственный явный претендент в данный момент, победная серия длиннее, чем у него, есть только у самого Махачева.

Арман Царукян. Фото Getty Images

В случае с титульником в 61 кг у Мераба Двалишвили было несколько опций. Сам грузин хотел провести реванш с Петром Яном, который недавно уверенно победил Дейвесона Фигередо по очкам. Одной из опций был незамедлительный реванш против Шона О'Мэлли, но наиболее справедливый вариант — именно Умар Нурмагомедов, который еще не проигрывал в UFC, идет на серии из шести побед, а в последнем поединке победил опасного Кори Сэндхагена.

Двалишвили будто старался избегать поединка с Умаром, но менеджмент Нурмагомедова в лице компании Dominance MMA, Али Абдель-Азиза и Ризвана Магомедова сделал так, что Двалишвили придется защищать пояс от самого неудобного соперника. Бой черной папахи (Мераб) против белой (Умар) состоится, и 18 января сразу четверо представителей бывших республик СССР будут разыгрывать пояса. При этом трое из этой четверки — уроженцы России. Похоже, наша страна продолжает доминировать в UFC.