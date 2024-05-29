Ночевала в убитых мотелях и конфликтовала с Конором. Как жена Порье помогает Дастину в карьере

Дастин и Джоли вместе уже 21 год.

В ночь на 2 июня в Ньюарке состоится турнир UFC 302, в главном событии которого Ислам Махачев встретится с Дастином Порье. Для американца этот бой станет третьей попыткой завоевать неоспоримый пояс в легком весе — предыдущие две заканчивались неудачно. Но Порье остается одним из самых успешных бойцов UFC и человеком, который два раза победил Конора Макгрегора. В этом ему помогла жена Джоли — девушка проходит бойцовский путь Дастина с самого начала.

Джоли жила с Дастином в мотелях и возила его на турниры

Джоли Порье (девичья фамилия — Леблан) родилась в Лафайетте (штат Луизиана) — там же, где и Дастин. Они принадлежат к субэтнической группе каджунов, их предки — франкоязычные переселенцы, которые в XVIII веке были депортированы в Луизиану с полуострова Новая Шотландия (сейчас это часть современной Канады).

Порье и Джоли учились в одной школе и впервые встретились, когда обоим было по 14 лет. Уже в 17 лет пара начала жить вместе, а в сентябре 2009 года, когда Дастину и Джоли было по 20, они сыграли свадьбу. В тот момент Порье начинал карьеру в боксе. Он выиграл три первых боя, но менее бедным это его не сделало.

«Много лет назад у меня не было машины, и жена возила меня на взвешивания. Мы ночевали в убитых мотелях, а на следующий день я выходил на бой», — вспоминал Дастин.

Положение семьи Порье улучшилось, когда Дастин подписал контракт с принадлежащим Zuff промоушеном WEC — это случилось в 2010-м. Спустя год боец подписал контракт с UFC, где стал зарабатывать от 10 тысяч долларов — по тем временам серьезные деньги. Когда Порье выиграл четыре поединка кряду, он вышел на бой с Корейским Зомби. Дастин уступил удушением, но оба заработали бонусы по 50 тысяч долларов за лучший бой вечера. Несмотря на солидную прибавку к гонорару, досрочное поражение сильно ударило по Порье.

Именно Джоли сумела найти нужные слова, чтобы вытащить Дастина из уныния и мотивировать его идти дальше. Он полностью пересмотрел подход к подготовке, переехал во Флориду, чтобы тренироваться в American Top Team. Джоли не осталась сидеть в родном Лафайетте, а отправилась вместе с мужем.

Между первым поражением в UFC и первым титульным поединком за неоспоримый пояс прошло больше семи лет и 17 боев, три из которых Порье проиграл — Кабу Суонсону, Конору Макгрегору и Майклу Джонсону. Поражение от последнего получилось особенно неприятным — нокаут за полторы минуты. Но Джоли помогла Порье пережить и это — о роли жены Дастин рассказывает постоянно.

«Когда вернулся в номер отеля — с женой, с поясом, я подумал, что это сон, — рассказал Порье BT Sport. — Весь период подготовки к бою с Холлоуэем жена была полноценным участником команды, она забыла о своих мечтах, чтобы помочь мне. А после боя она сказала мне: «Я же тебе говорила — все получится».

Бой Дастина Порье и Макса Холлоуэя. Фото Getty Images

В победной речи после боя с Холлоуэем Порье также не забыл о супруге: «Мне не раз приходилось преодолевать трудности. Когда вам говорят, что у вас ничего не получится, что вы андердог, что вы недостаточно хороши, помните — мне так говорили много раз, а теперь я чемпион. Если я смог, то и вы сможете! (Секундная пауза.) И эту победу я бы хотел посвятить моей жене! Мы вместе уже 10 лет. Если бы не она, я бы здесь не стоял. Бывало, что я возвращался домой избитым и сломленным. И она верила в меня, даже когда я сам в себя не верил. Так что это и ее пояс тоже. Без нее его бы у меня не было! Я люблю тебя, Джоли».

Супруга бойца тоже иногда дает интервью. Перед боем Дастина с Максом Холлоуэем она рассказала ESPN, как поддерживает мужа: «Я уже много лет говорю Дастину, что он станет чемпионом мира, а бой за титул — это просто вопрос времени. Поэтому когда мужу дали бой за временный пояс, я сказала ему: «Я же говорила, что это рано или поздно произойдет. Тебе дали шанс. Выходи и сделай это».

Джоли призналась, что уже много лет ежедневно называет Дастина лучшим в мире. И даже не один раз. Сначала утром, когда он уходит на тренировку, затем вечером, когда возвращается, и напоследок — перед сном. В течение дня девушка может напомнить Дастину об этом в мессенджерах. Джоли считает, что такие слова мотивируют ее мужа и помогают ему концентрироваться на своих целях. Бои мужа Джоли не смотрит, а объясняет это так: «Потому что я нервная размазня».

Джоли участвовала в конфликте с Конором и показала ему средний палец

В 2017 году семья Порье основала благотворительный проект «Битва за добро». Они продают экипировку Дастина на аукционе, а на вырученные средства помогают нуждающимся. Идея появилась, когда Порье готовился к поединку с Эдди Альваресом. Деньги с экипировки, в которой Порье появился в клетке в бою против Холлоуэя, вложили в строительство детской площадки для начальной школы в Лафайетте. Площадку возвели в память об Аароне Хилле — семилетнем мальчике, который ушел из жизни из-за редкого генетического заболевания мозга. Аарон мечтал, чтобы в школе появилась площадка, где могли бы играть дети-инвалиды.

«Аарон не дождался момента, когда его мечта станет реальностью, — сказал Порье ESPN. — Мы построим эту площадку в честь Аарона, его мечта будет выполнена».

Бой с Хабибом Порье проиграл, хоть и выглядел лучше многих соперников Орла. После поединка Нурмагомедов продал свою футболку, а вырученные деньги пожертвовал в фонд Дастина — деньги были потрачены на помощь пигмеям народа батва из Уганды, пострадавшим от наводнения.

Бой Дастина Порье и Хабиба Нурмагомедова. Фото Getty Images

Перед вторым поединком между Порье и Конором Макгрегором ирландец тоже высказывал намерения помочь фонду, но так и не сделал обещанный перевод в 500 тысяч долларов. Дастин написал об этом в соцсетях, после чего отношения между бойцами испортились. Неприязнь к Конору возникла и у Джоли. Если в январе 2021-го жена Порье благодарила Ноториуса за будущее пожертвование, то сразу после третьего поединка Джоли показывала ирландцу средний палец. Пожертвование от Конора все-таки состоялось, но в другой фонд из Луизианы.

Макгрегор объяснял отказ тем, что сомневается в честности Порье. Конор требовал полной прозрачности: он хотел знать, на что конкретно уйдут его деньги. Но Джоли показала палец не только или вообще не из-за этого. Перед третьим поединком Конор изо дня в день устраивал нападки на семью Порье. Он выкладывал скриншоты соцсетей, где Джоли якобы писала ему в личные сообщения, называл девушку мужиком в семье, а Дастина — глупой деревенщиной.

Порье только смеялся над ирландцем: «Твой трэш-ток такой же тонкий, как твои волосы сегодня. Вскоре увидимся, чемпион». Конор отвечал грубо, пошло и по-хамски: «Твоя жена хочет увидеть волосы в моем паху, бро. Никакого трэш-тока».

Когда Макгрегор сломал ногу, Порье назвал это кармой прямо в октагоне. Конор в ответ злился и угрожал Дастину и его жене, сидя на канвасе: «Я убью вас, когда вы будете спать, тебя и твою миссис». Четвертый бой между Порье и Макгрегором, скорее всего, уже не состоится, но очевидно, что второй и третий Дастин выиграл не только благодаря тренировкам, но и с помощью поддержки жены.