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Махачев отравился перед боем с Царукяном, но все равно победил. Вспоминаем, как прошел их первый поединок

Отдел единоборств «СЭ»
Ислам Махачев против Армана Царукяна на турнире UFC в Санкт-Петербурге 20 апреля 2019 года.
Фото Global Look Press
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Ислам даже признался, что перед боем вел себя не очень ответственно.

В ночь с 18 на 19 января в Инглвуде (США) пройдет турнир UFC 311, в главном событии которого состоится титульный поединок в легком весе между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном. Бой станет реваншем: соперники уже встречались в 2019 году, и тогда победу единогласным решением судей одержал Махачев.

Ислам Махачев (справа) против Армана Царукяна в&nbsp;первом бою 20&nbsp;апреля 2019 года. Ислам Махачев vs Арман Царукян: основная информация о главном бое UFC 311

Тот бой был для Царукяна дебютным в UFC, кроме того, он вышел на коротком уведомлении и оказал Махачеву серьезную оппозицию, хоть в итоге и проиграл. Ислам же вышел в октагон в седьмой раз, ранее он выиграл пять из шести боев.

После битвы Махачев рассказал, что у него были проблемы с физическим состоянием — боец подозревал, что он отравился перед турниром.

«После боя тренер [Абдулманап Нурмагомедов] сказал, что со мной было что-то не то, — заявил Махачев журналистам. — Я не очень ответственно подошел к восстановлению, возможно, там было что-то, будто бы отравление. В дальнейшем буду более профессионально относиться к этому моменту».

Позже, когда реванш с Царукяном уже начал назревать, один из ветеранов команды Хабиба Шамиль Завуров тоже рассказал о проблемах Махачева перед первым боем.

«Как раз в углу Ислама я его разогревал. Именно в этот момент покойный Абдулманап говорит: «Мне не нравится твой вид». Он [Махачев] очень бледным был. А я с ним боролся, я его разогревал к бою, и он говорит: «Что-то не особо хорошо себя чувствую». Но нормально — говорит, выйду на ринг, все пройдет, туда-сюда.

Я помню, после боя он вышел, просто забежал, и его, наверное, минут пять просто рвало. Даже не знаю, как его в октагоне не вырвало. Говорит: «На ринге у меня сюда, к горлу, выходило, я просто себя держал». Что-то не то поел — это же тоже может быть. Это было в день боя, после боя он еще пару дней в себя приходил. О чем говорить? Если бы проиграли... но Ислам его спокойно выиграл, никаких проблем не было. Думаю, сейчас Ислам настолько вырос... просто когда я тогда боролся с Исламом и сейчас — это просто разное время. Ислам настолько набрал! Тем более когда стал чемпионом, мотивация совсем другая. Думаю, что Ислам намного легче его победит».

UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
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