Макс Холлоуэй в цифрах: король поздних раундов, пропустил 1335 ударов в голову и ни разу не упал

Эти рекорды будут стоять вечно.

Бывший чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй (25-7) нокаутировал Корейского Зомби на турнире в Сингапуре и покрыл свои великие рекорды еще одним слоем бронзы.

Статистических достижений у него столько, что хватит на пять успешных бойцовских карьер. Мы снова все подсчитали и сделали из этого нашу традиционную подборку.

Бой Макса Холлоуэя с Корейским Зомби. Фото Zuffa LLC

***

Начнем с рекордов, которые будут стоять просто необозримое количество лет.

Холлоуэй дольше всех в истории UFC не проигрывает нокаутом с момента дебюта в организации - 28 боев подряд.

4 февраля 2021 года Макс дебютировал в промоушене, провел уже 28 поединков на самом высоком уровне и ни разу не побывал ни в нокдауне, ни в нокауте. Ближайший преследователь по этому показателю — Франсиско Триналдо. Он 26 боев не проигрывал нокаутом с момента дебюта, но, к сожалению, недавно был уволен из организации. Учитывая, что пару дней назад ему исполнилось 45 лет, продолжить погоню за Максом он точно не сможет.

Пропустил больше всех в истории UFC значимых ударов в голову и ни разу не упал даже в нокдаун.

Кто больше всех в истории UFC пропустил значимых ударов в голову:

Макс Холлоуэй / 1335 пропущенных ударов в голову в UFC

Диего Санчес / 929

Би Джей Пенн / 800

Висенте Люке / 786

Нейт Диаз / 771

Даррен Элкинс / 769

Келвин Каттар / 742

Брайан Ортега / 687

Макс Холлоуэй. Фото MMA Fighting

Довел больше всех в истории UFC значимых ударов — 3197. Ближайший преследователь отстает почти в два раза — у Анджелы Хилл 1820 ударов.

Довел 100 и больше значимых ударов в 15 боях. Ни один другой боец в истории UFC не выбирался за 100 ударов даже в девяти боях.

Довел больше всех в истории значимых ударов за один конкретный поединок — 445 ударов в бою с Келвином Каттаром.

Больше всего финишей в поздних раундах — 8.

Никто в истории UFC не финишировал так часто оппонентов во второй половине боя, как Макс Холлоуэй. Семь раз он приканчивал их в 3-м раунде и один раз — в 4-м. Ближайшие преследователи уже давно не в UFC — у Рэнди Кутюра и Йоэля Ромеро по шесть финишей в поздних раундах.

Холлоуэй — самый молодой боец в истории UFC, кто одержал 10 побед в организации (ему было 23 года). Самый молодой, кто одержал 15 побед в организации (было 25). Самый молодой, кто одержал 20 побед в организации (было 31)

Арнольд Аллен и Макс Холлоуэй. Фото Global Look Press

Теперь возьмемся за рекорды попроще.

Холлоуэй — первый самый легковесный боец в истории UFC, кто оформил 10 финишей в промоушене. Никогда до него у бойцов в категориях от 66 кг и ниже не было столько финишей. Вторым после Макса взял эту планку 61-килограммовый Марлон Вера.

Первый боец в истории UFC, кто выиграл титульный бой нокаутом киком в корпус (в бою с Петтисом). Речь именно о кике, не коленях. Вторым в истории такой финиш оформил Брэндон Морено в бою с Кай-Кара Франсом.

Больше всего побед в истории UFC до наступления 30 лет. К 29 годам выиграл в промоушене 19 раз.

Макс Холлоуэй. Фото Соцсети

Больше всего боев в истории полулегкого веса UFC — 26.

Больше всего побед в истории полулегкого веса UFC - 20.

Больше всего финишей в истории полулегкого веса — 11.

Больше всего проведенного чистого времени в октагоне в истории полулегкого веса — 6 часов 47 минут и 23 секунды.