Биография Мераба Двалишвили: уехал из Грузии в США, работал на стройке и стал чемпионом UFC

Путь первого в истории грузинского чемпиона UFC.

Мераб Двалишвили

Прозвище: Машина

Дата рождения: 10 января 1991 года

Место рождения: Тбилиси (Грузинская ССР, СССР)

Место проживания: Нью-Йорк и Лас-Вегас (США)

Рост: 173 см

Вид спорта: ММА

Весовая категория: легчайший дивизион (61 кг)

Рекорд в ММА (на декабрь 2024 года): 18-4

Детство и юность Мераба Двалишвили

Будущий чемпион UFC родился 10 января 1991 года в грузинской столице Тбилиси. С 6 лет мальчик начал заниматься единоборствами, в частности картули чидаоба и хридоли (традиционной грузинской борьбой и переходным боем), дзюдо и самбо.

Кроме боевых искусств Мераб хотел заниматься футболом, однако для посещения секции необходимо было платить 15 лари (около 620 рублей). Ребенок видел, как родители тяжело и много работают только для того, чтобы оплатить аренду квартиры, а потому не смог попросить у них эти деньги.

Фото Getty Images

Начало карьеры Мераба Двалишвили в ММА

В 2012 году 21-летний Двалишвили решил, что хочет профессионально заниматься ММА, и переехал в США. Его первыми тренерами стали Рэй Лонг и Мэтт Серра.

«Изначально я занимался дзюдо. Потом я начал драться по ММА в Грузии, после чего переехал в США. Тут я не мог первое время найти зал для тренировок по ММА. Дзюдо и ММА — это разные вещи. В первый год в США я не тренировался для ММА. Потом я нашел подходящий зал, но начал работать на стройке. Я тренировался, но не каждый день. Часто приходилось заниматься по ночам. Для полноценных тренировок нужны хорошие партнеры, которых я тоже не мог найти», — рассказал Мераб в интервью Деметриусу Джонсону в сентябре 2024-го.

Чтобы оплачивать зал и тренировки, Двалишвили подрабатывал перевозчиком мебели и в качестве разнорабочего устроился на стройку в Нью-Йорке. Работа была тяжелой, но молодой человек не отказывался от своей мечты.

Дебют Двалишвили на профессиональном уровне состоялся 24 января 2014 года. Контракт молодому грузину предложила американская организация Ring of Combat, в которой он провел несколько боев на старте карьеры. Первое выступление Мераба состоялось в легчайшем весе на турнире ROC 47 в Атлантик-Сити (США), он проиграл американцу Даррену Миму решением большинства судей.

24 февраля 2017 года Двалишвили вышел на бой за вакантный титул ROC в легчайшем весе. Его противником на турнире ROC 58 в Атлантик-Сити стал Сухроб Айдарбеков из Таджикистана, которого Мераб победил рычагом локтя во втором раунде. 2 июня 2017-го в том же месте на ROC 59 грузин отстоял пояс, отправив американца Рауфеона Стотса в нокаут в первом раунде и доведя свой рекорд до 7-2.

«Это был бой, который изменил мою жизнь. Я был чемпионом в промоушене Ring Of Combat, и организаторы привезли Рауфеона Стотса, чтобы он подрался за мой титул, когда были съемки шоу Dana White looking for a fight («Дана Уайт ищет бои»). Все думали, что он победит меня и подпишется в UFC. Но я знал, что если выиграю я, то сам попаду в UFC. Тогда это была трудная задача. Я работал на стройке, устал от этого, не получал денег от боев. Но я был очень мотивирован, готов к войне и, слава богу, финишировал его за 15 секунд. Вот так я был мотивирован, дрался очень жестко. Так что, да, у меня есть победа над чемпионом Bellator», — рассказывал Двалишвили в интервью «СЭ» в августе 2022-го.

На стройке в Нью-Йорке Мераб трудился даже после подписания контракта с UFC. Доходы от ММА долгое время не позволяли бойцу закрывать все потребности.

«Я работал на стройке, а затем тренировался. Я проиграл свой дебютный бой, потом выиграл, а затем заболел и снова проиграл, потеряв надежду попасть в UFC. Я весь день работал в Нью-Йорке на морозе, а затем шел в зал, и это было тяжело. Кроме того, тогда я оформлял иммиграционные документы, и адвокат обманул меня. Я думал, что весь мир настроен против меня. Но, слава богу, я набрался терпения и продолжал работать. Мне было без разницы, попаду я в UFC или нет, я просто хотел драться», — вспоминал Мераб.

Грузинский боец спустя годы также говорил: «Во время этой физической нагрузки на стройке я все время думал о том, получится у меня или нет. Когда возвращался с работы, был таким уставшим, что думал, что не смогу тренироваться, но через несколько минут был в порядке. Все это сделало меня сильнее физически и психологически. Я работал, тренировался, потом шел на свидание, а на следующий день снова работал, все успевал. Сейчас все в порядке, я полностью сосредоточен на тренировках и счастлив».

Фото Getty Images

Карьера Мераба Двалишвили в UFC

Двалишвили получил контракт от UFC и дебютировал в главном ММА-промоушене мира 9 декабря 2017 года. Его соперником на турнире UFC Fight Night 123 во Фресно (США) стал американец Фрэнки Саенз. По итогам трех раундов Мераб уступил раздельным решением судей.

Следующий поединок Двалишвили прошел 21 апреля 2018 года на UFC Fight Night 128 в Атлантик-Сити. Бой с американцем Рики Симоном дошел до третьего раунда, перед финальной сиреной Мераб попал в гильотину — и судья зафиксировал техническую сдачу. Мераб был не согласен с таким решением и подал апелляцию, однако результат остался прежним.

Первую победу в UFC после двух поражений Двалишвили одержал на турнире UFC Fight Night 136 в Москве 15 сентября 2018 года. Грузинский боец взял верх над Террионом Вэйром из США единогласным решением судей. С этого при рекорде 8-4 началась победная серия Мераба на пути к чемпионскому титулу.

Для завоевания чемпионского пояса в UFC в легчайшем весе Двалишвили выиграл 11 боев подряд, десять из них — единогласным решением судей. Единственное исключение на этом отрезке — поединок с бразильцем Марлоном Мораисом на UFC 278 в Лас-Вегасе (США) 25 сентября 2021 года. Этот бой мог закончиться в первом раунде, когда Мораис отправил грузинского бойца в нокдаун. Мераб пережил непростой момент и уже во втором раунде нокаутировал соперника, одержал первую досрочную победу в промоушене и получил приз за выступление вечера.

Мераб Двалишвили и Петр Ян. Фото Global Look Press

В следующем бою Двалишвили взял верх над экс-чемпионом UFC в полулегком весе бразильцем Жозе Алду на UFC 278 в Солт-Лейк-Сити (США) 20 августа 2022 года. После этого Мераб провел поединок против бывшего обладателя пояса легчайшего дивизиона Петра Яна. Россиянин потерял титул после дисквалификации в бою за запрещенный удар коленом и затем провел неудачный реванш с другом грузинского бойца — американцем ямайского происхождения Алджамейном Стерлингом.

«Я уважаю [Петра Яна] как бойца, уважаю как семьянина, у него прекрасная семья. Но дело в том, что он обзывал моего друга, а друг — это очень важно. Алджамейн Стерлинг — очень хороший парень, мы близкие друзья. Петр его обзывал, я знаю, что это бизнес, но... В любом случае я уважаю его как бойца, и кому какое дело, уважаю ли я его как человека или нет? У меня достаточно друзей, у Петра достаточно друзей и фанов, так что все нормально», — говорил грузин о россиянине в интервью «СЭ» в августе 2022-го.

Противостояние Двалишвили и Яна возглавило турнир UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе 11 марта 2023-го. Беспощадный выглядел не лучшим образом и испытывал проблемы, Машина одержал уверенную победу (все три судьи поставили 50:45) и установил новый рекорд промоушена по количеству попыток тейкдаунов за бой (49 раз).

«Я так горжусь, спасибо всем грузинам, кто пришел сюда, кто смотрит меня по всему миру, нас всего 5 миллионов, но мы очень сильные! Я горжусь тем, что представляю мою страну. Как я и говорил, этот бой был для меня очень личным, я старался оставаться профессионалом, моя команда сдерживала меня, но я воспринимал этот бой не так, как все. Спасибо Богу, что я отнесся профессионально. И теперь я показал работу. Петр Ян называл меня нулем — кто ноль теперь?! Кто ноль?!» — обратился Мераб к сопернику в интервью в октагоне.

Мераб Двалишвили и Шон О'Мэлли. Фото Getty Images

17 февраля 2024 года Двалишвили победил бывшего чемпиона в легчайшем и наилегчайшем весе американца Генри Сехудо на турнире UFC 298 в Анахайме (США). После этого претендент вышел на поединок против обладателя пояса американца Шона О'Мэлли. Это противостояние стало главным событием турнира UFC 306 14 сентября 2024-го. Лига впервые провела вечер единоборств на арене «Сфера» в Парадайсе (Лас-Вегас, Невада, США) и посвятила шоу Дню независимости Мексики. Мераб убедительно взял верх над О'Мэлли и стал чемпионом UFC.

«Я мечтал об этом моменте всю свою жизнь. В клетке, когда на меня надели пояс, меня наконец осенило: «Мечты становятся реальностью». Работайте усердно, и все станет возможным! Я навсегда благодарен всем моим фанатам, семье и друзьям за их любовь и поддержку», — написал Двалишвили в своих соцсетях.

После того как Мераб стал обладателем пояса, начались разговоры о его возможном бое с непобежденным российским бойцом Умаром Нурмагомедовым. При этом грузин несколько раз заявил, что считает родственника Хабиба недостойным титульного поединка, а также сделал провокационное заявление о Дагестане и России.

«Умар Нурмагомедов не из России, он из Дагестана. Это не одно и то же. Хотя он все равно представляет российский флаг. У меня большое уважение к дагестанцам. Но определенно это не одно и то же. И дело не в стране, я хочу драться с лучшими. Я уже побил четырех чемпионов UFC, хочу побить пятого — Фигейреду», — заявил чемпион в сентябре 2024-го.

После того как Ян в конце ноября победил Дейвисона Фигейреду на турнире в Макао (Китай), Двалишвили назвал реванш с россиянином подходящим для него вариантом.

Фото Getty Images

Достижения Мераба Двалишвили

Чемпион UFC в легчайшем весе (2024)

Чемпион ROC (Ring of Combat) в легчайшем весе (2017, одна защита)

Рекордсмен по количеству попыток тейкдаунов в UFC (49 раз, в бою с Петром Яном 11 марта 2023 года)

Фото Global Look Press

Личная жизнь Мераба Двалишвили

Двалишвили проживает в Нью-Йорке, где на призовые деньги купил себе жилье. Его распорядок дня бывает разным — строгого расписания нет, как и диеты.

«Я тебе расскажу, какой у меня режим. В 11.30 у меня первая тренировка. Я выкладываюсь по полной, заканчиваю и иду кушать. Потом отвечаю на сообщения, публикую что-то в соцсетях, дела разбираю. Все время между тренировками я что-то ем. Я слушаю мое тело, у меня нет жесткой диеты. Если я хочу пирожное, я ем. Конфеты — ем. Мороженое — ем. Большую часть времени стараюсь есть правильно, но [не отказываю в сладком].



Вторая тренировка у меня джиу-джитсу, и к ней я могу добавить бег, работу с железом, плавание. Прихожу домой, ем опять, я люблю поесть. Рано я не ложусь, люблю лечь попозже. Если я ложусь в 1.00, я встаю в 9.00, потому что мне нужны 8 часов сна, хотя бы 7. Если ложусь в 2.00, то сплю до 10.00. Мне тяжело лечь рано, но, когда я ложусь, я сплю хорошо. Я построил зальчик в гараже, не могу отказать ребятам-бойцам, кто просится ко мне домой, и не могу отказать девушкам», — рассказал Мераб сквозь смех в интервью Деметриусу Джонсону в феврале 2024-го.

Двалишвили холост и не страдает от недостатка внимания женщин. В августе 2022 года он объяснил, почему встречается с разными девушками в разных городах.

«Слушай, я свободный парень, у меня нет жены. (Смеется.) Соединенные Штаты — прекрасная страна, я никому не причиняю боль, не вру девушкам, говорю им правду. Иногда я в Лас-Вегасе, иногда в Нью-Йорке, иногда в других штатах, поэтому мне нужно немного любви, немного объятий. (Смеется.) Когда я женюсь, тогда буду возить с собой везде жену, но сейчас... (Смеется.) Когда [рассказавший о моих девушках] Кай Асакура вернется в Вегас, я буду очень жестко спарринговать с ним, чтобы больше не говорил такие вещи», — сказал боец в интервью «СЭ» в августе 2022-го.

Двалишвили не забывает о родной культуре. Боец часто надевает национальный костюм и появляется в нем на мероприятиях. В клетку спортсмен выходит в папахе. Мераб известен критическими высказываниями о бывшем руководителе СССР, выходце из простой грузинской семьи Иосифе Сталине.

«Мне лично не нравится Иосиф Сталин. Я знаю, что он родился в Грузии, но я не думаю, что он был грузином. То, что он делал с людьми... он убивал их, был диктатором. Может быть, он и выиграл войну против фашистов, но он был диктатором и уничтожал людей, отправлял их в Сибирь [в лагеря]. Он убил столько людей, его политика убила столько людей... Мне он не нравится, грузинам он не нравится. Только очень, очень небольшое количество людей любит его, и они завзятые коммунисты, не демократы. Я считаю, что все люди должны быть свободными, политика Иосифа Сталина была неправильной, он был плохим человеком, убивал людей. Я не люблю его, грузины не любят его. Мы не гордимся им, я не горжусь им. Пусть он и родился в Грузии, но я не горжусь им, это позор [что он сделал]. Он делал очень плохие дела, это позор, он убил много людей», — сказал боец в интервью «СЭ» в октябре 2022-го.

Фото Getty Images

Интересные факты о Мерабе Двалишвили

Двалишвили стал первым в истории чемпионом UFC, представляющим Грузию

У бойца на грудной клетке над сердцем выбита татуировка с контурами Грузии и флагом страны, после некоторых побед он демонстрировал два флага — Грузии и США

В феврале 2021 года Мераб разбил голову, нырнув в ледяную прорубь в парке после пробежки

Правительство Грузии подарило бойцу 367 тысяч долларов США (миллион лари) за титул чемпиона UFC, спортсмен пообещал пожертвовать деньги на развитие ММА в родной стране

Социальные сети Мераба Двалишвили

