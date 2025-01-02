У глухого экс-бойца UFC впервые за 41 год прорезался слух. Все благодаря новым технологиям

Первый раз услышал голос матери.

Мэтт Хэмилл (13-8) — бывший полутяжеловес UFC. Когда-то он шел на рекорде 10-2 и побеждал Тито Ортиза, Марка Муньоса и Джона Джонса.

И по сей день остается единственным человеком в ММА, у кого есть победа над Джонсом, пусть и чисто бумажная. Джон забивал Хэмилла в партере и в горячке нанес пару-тройку запрещенных локтей 12 на 6 (сегодня разрешенных). Рефери Маззагатти даже не сделал предупреждения, сразу остановил бой и присудил Джонсу поражение дисквалификацией. С тех пор сам Джонс и президент UFC Дана Уайт не раз пытались этот проигрыш из рекорда убрать, и при каждом разговоре об этом снова вспоминалось имя Хэмилла.

Между тем не совсем справедливо вспоминать его на таком узком историческом фоне. Во-первых, Хэмилл был очень серьезным бойцом, кроме побед над Ортизом, Жардином, Муньозом, ему еще можно приписать победу над Майклом Биспингом — тогда Мэтта возмутительно засудили. Во-вторых, американец — пример всем людям с ограниченными возможностями, всю карьеру он дрался глухим, не слыша свой угол, теряя из-за этого важное преимущество, но стал крепким бойцом лучшей лиги мира.

Но, оказывается, с сегодняшнего дня Хэмилл не совсем глухой. Благодаря развитию технологий у него чудом прорезался слух. По этому поводу он опубликовал эмоциональный пост в соцсетях.

Мэтт Хэммил со своими детьми. Фото соцсети

«Мне только что пришел самый мощный цифровой слуховой аппарат, когда-либо изобретенный. Впервые за 41 год я слышу, слышу голоса моих детей, слышу звуки смеха и человеческих шагов. Я, наконец, услышал голос моей мамы, она расплакалась.