Евлоев устроил жесткую рубку с Алленом. Мовсар заставил понервничать, но победил

Теперь российский боец намерен сражаться за пояс.

Утром 21 января в Канаде проходит турнире UFC 297, в главном событии которого Шон Стрикленд встретится с Дрикусом Дю Плесси в поединке за пояс в среднем дивизионе. А главный кард открыл бой полулегковесов — россиянина Мовсара Евлоева и англичанина Арнольда Аллена.

Евлоев провел уже восьмой поединок в UFC — все предыдущие завершились победами. Прошлый бой Мовсар провел в мае 2023 года — тогда он единогласным решением судей победил вышедшего на замену бразильца Диего Лопеса. Всего в профессиональной карьере россиянин провел 17 поединков и семь из них закончил досрочно.

Арнольд Аллен был непобедимым в UFC вплоть до прошлого боя, который он провел в апреле 2023-го против Макса Холлоуэя. Тогда Аллен уступил единогласным решением судей и прервал серию из 10 побед подряд. В числе тех, кого победил англичанин, оказались Гилберт Мелендес, Дэн Хукер и Келвин Кэттер.

Бойцы начали с активных перемещений по октагону, Евлоев долго не пытался пройти в ноги и сделал это только по истечении второй минуты, но Аллен не позволил тейкдауну стать успешным. В стойке Мовсар смотрелся не хуже британца, проводил удачные атаки, Аллен же довольно часто пропускал и действовал менее активно. За минуту до конца раунда Евлоев все же смог оформить тейкдаун и зашел за спину англичанина, после чего случился красивый грэпплинг-размен: Аллен оказался готов к схватке на земле.

Во второй пятиминутке Евлоев начал с ударов ногами. После лоу- и мидл-кика нога полетела в голову англичанина, но Аллен удар увидел и перехватил ногу Мовсара. В середине отрезка Евлоев снова провел тейкдаун сопернику, но тот смог подняться, и после контроля у сетки от Мовсара бойцы вернулись в центр клетки. Евлоев действовал креативно и в стойке: даже выбросил летящее колено — было близко, но потрясти англичанина не удалось. Зато за 40 секунд Мовсар точно попал в челюсть Аллена правым прямым — потряс его и рассек лицо. Было видно, что Арнольду тяжело, но на финальный отрезок он вышел.

На старте третьего раунда Евлоев сначала выбросил удачный фронт-кик, а затем был потрясен двойкой от Аллена, но в нокдаун не упал. По истечении двух минут Аллен перехватил проход россиянина в ноги и начал бить его коленом в голову. Удар был запрещенным, так как Мовсар касался канваса рукой — Марк Годдард остановил поединок. Англичанину сделали выговор, бой продолжился. Евлоев пытался перевести поединок вниз, но проходы уже не получались с той легкостью, как раньше. Примерно за полторы минуты соперники все же оказались на канвасе, где шея Мовсара попала в удушающий от Аллена. Евлоев неприятный момент пережил и довел бой до решения судей.

На карточках всех судей был одинаковый счет — 29:28 в пользу Евлоева. Очевидно, все отдали россиянину первые два раунда. После победы Мовсар заявил, что готов биться с победителем боя между Волкановски и Топурией — со вторым у него уже есть незавершенный конфликт.