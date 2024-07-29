Сегодня, 18:00
Президент UFC Дана Уайт заявил после номерного турнира в Манчестере, что боец наилегчайшего веса Мухаммад Мокаев покидает организацию.
Контракт с ним не будет продлен по причинам, которые Уайт не уточняет. То ли дело в потасовке с Капе, то ли в неприязненных отношениях с матчмейкерами, то ли в разногласиях по оплате или незрелищном стиле — непонятно. Но факт остается фактом — Мокаев покидает организацию, Уайт даже пожелал ему удачи в PFL.
Решение UFC выглядит полнейшим маразмом. Увольняется один из самых успешных молодых бойцов в истории промоушена, самый активный в своем дивизионе, самый побеждающий в своем дивизионе, самый финиширующий в своем дивизионе, один из самых медийных в своем дивизионе, поставивший уже кучу статрекордов.
Смотрите сами.
Мокаев — второй самый медийный боец дивизиона в соцсетях после Морено. У него 1,8 млн подписчиков в IG и 114 тыс. в твиттере. У Морено — 2,1 млн в IQ и 68 тыс. в твиттере. 1,8 млн подписчиков в IG — это больше, чем у Петра Яна, Генри Сехудо, Умара Нурмагомедова, Мераба Двалишвили, Леона Эдвардса, Тома Аспиналла, Дрикуса дю Плесси и сотен, сотен, сотен других бойцов UFC.
Текущая самая длинная победная серия в наилегчайшем весе (7)
Больше всего финишей в дивизионе за последние два года наряду с Тацуро Тайрой (по 4)
Самый активный боец дивизиона за последние два года наряду с Коди Дерденом. Подрался 7 раз с марта 2022-го, это ОЧЕНЬ много для маленького дивизиона мухай. Открою вам секрет — другие топовые флайвейты дерутся крайне редко: Пантойжа — 4 боя за два года, Капе — 3, Уланбеков — 3, Альбази — 3, Кара-Франс — 3
Единственный боец в возрасте 23 лет и младше во всем мужском ростере UFC, кто входит в топ-10 своего дивизиона (сейчас Мокаев на 6-й строчке)
Наряду с Джоном Джонсом и Максом Холлоуэем самый успешный молодой боец в истории UFC среди тех, кто не старше 23 лет. Построил 7-0 к 23 годам. Даже у Джонса до 23 лет было формальное поражение, а у Холлоуэя поражений до 23 лет было аж 3
Самый крупный непобежденный рекорд во всем ростере UFC, если складывать любительские и профессиональные бои (36-0). По сути, первый в истории ММА тип бойца, который уже в молодые годы имеет гигантский опыт выступлений в клетке
Единственный боец в истории дивизиона, кто одержал столько досрочных побед в первых 5 боях в UFC (4. И это в дивизионе с самым низким процентом финишей)
Второе место по количеству побед сабмишенами в истории наилегчайшего веса — 4. Больше побед приемами только у Деметриуса Джонсона — 5. Но Мокаев набрал 4 сабмишена за 5 боев в этой весовой, а Мышонок набрал 4 за 13 боев
Если Уайт говорит, что UFC — это место, где дерутся лучшие в мире, то как можно убирать Мокаева? Это человек, который в детском для ММА возрасте умеет выкручиваться из любых ситуаций в клетке и побеждать при любых обстоятельствах.