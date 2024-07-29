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Сегодня, 18:00

Непродление контракта с Мокаевым — полнейший маразм. Это один из самых успешных молодых бойцов в истории UFC

UFC не будет продлевать контракт с Мухаммадом Мокаевым
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Манель Капе и Мухаммад Мокаев
Манель Капе и Мухаммад Мокаев.
Фото Getty Images
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Как такое возможно?

Президент UFC Дана Уайт заявил после номерного турнира в Манчестере, что боец наилегчайшего веса Мухаммад Мокаев покидает организацию.

Контракт с ним не будет продлен по причинам, которые Уайт не уточняет. То ли дело в потасовке с Капе, то ли в неприязненных отношениях с матчмейкерами, то ли в разногласиях по оплате или незрелищном стиле — непонятно. Но факт остается фактом — Мокаев покидает организацию, Уайт даже пожелал ему удачи в PFL.

Белал Мухаммад. Злой Дана Уайт после UFC 304 — уволил Мокаева, не рад чемпионству Белала, зарекся не поднимать больше бонусы

Решение UFC выглядит полнейшим маразмом. Увольняется один из самых успешных молодых бойцов в истории промоушена, самый активный в своем дивизионе, самый побеждающий в своем дивизионе, самый финиширующий в своем дивизионе, один из самых медийных в своем дивизионе, поставивший уже кучу статрекордов.

Смотрите сами.

Мокаев — второй самый медийный боец дивизиона в соцсетях после Морено. У него 1,8 млн подписчиков в IG и 114 тыс. в твиттере. У Морено — 2,1 млн в IQ и 68 тыс. в твиттере. 1,8 млн подписчиков в IG — это больше, чем у Петра Яна, Генри Сехудо, Умара Нурмагомедова, Мераба Двалишвили, Леона Эдвардса, Тома Аспиналла, Дрикуса дю Плесси и сотен, сотен, сотен других бойцов UFC.

Мухаммад Мокаев
Фото Соцсети

Текущая самая длинная победная серия в наилегчайшем весе (7)

Больше всего финишей в дивизионе за последние два года наряду с Тацуро Тайрой (по 4)

Самый активный боец дивизиона за последние два года наряду с Коди Дерденом. Подрался 7 раз с марта 2022-го, это ОЧЕНЬ много для маленького дивизиона мухай. Открою вам секрет — другие топовые флайвейты дерутся крайне редко: Пантойжа — 4 боя за два года, Капе — 3, Уланбеков — 3, Альбази — 3, Кара-Франс — 3

Мухаммад Мокаев&nbsp;&mdash; Жафель Фильо. Мокаев называет сдачу трусостью. Его соперник же уверяет, что Мухаммад постучал три раза за бой

Единственный боец в возрасте 23 лет и младше во всем мужском ростере UFC, кто входит в топ-10 своего дивизиона (сейчас Мокаев на 6-й строчке)

Наряду с Джоном Джонсом и Максом Холлоуэем самый успешный молодой боец в истории UFC среди тех, кто не старше 23 лет. Построил 7-0 к 23 годам. Даже у Джонса до 23 лет было формальное поражение, а у Холлоуэя поражений до 23 лет было аж 3

Мухаммад Мокаев
Фото Getty Images

Самый крупный непобежденный рекорд во всем ростере UFC, если складывать любительские и профессиональные бои (36-0). По сути, первый в истории ММА тип бойца, который уже в молодые годы имеет гигантский опыт выступлений в клетке

Единственный боец в истории дивизиона, кто одержал столько досрочных побед в первых 5 боях в UFC (4. И это в дивизионе с самым низким процентом финишей)

Мухаммед Мокаев. «Петр Ян? В Таиланде не было тренера по борьбе». Дагестанский вундеркинд: Шара Буллет, Джонс, как отказался от $ 200 тысяч

Второе место по количеству побед сабмишенами в истории наилегчайшего веса — 4. Больше побед приемами только у Деметриуса Джонсона — 5. Но Мокаев набрал 4 сабмишена за 5 боев в этой весовой, а Мышонок набрал 4 за 13 боев

Если Уайт говорит, что UFC — это место, где дерутся лучшие в мире, то как можно убирать Мокаева? Это человек, который в детском для ММА возрасте умеет выкручиваться из любых ситуаций в клетке и побеждать при любых обстоятельствах.

Дана Уайт
Мухаммад Мокаев
UFC
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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