Нассурдин Имавов: биография российско-французского бойца UFC

История уроженца Дагестана, выступающего за Францию.

Нассурдин Имавов

Дата рождения: 1 марта 1995 года

Место рождения: Хасавюрт (Республика Дагестан, Россия)

Вид спорта: ММА

Категория: средний вес

Рост: 191 см

Профессиональный рекорд в ММА (на сентябрь 2024-го): 14-4-0, один бой признан несостоявшимся

Детство и происхождение

Имавов родился в Хасавюрте, одном из крупнейших городов Республики Дагестан. Его отец — боксер, а старший брат Дагир выступает в ММА. Изначально Нассурдин занимался боксом, но в 17 лет решил пойти по стопам брата.

Когда Нассурдину было семь лет, его семья переехала во Францию, именно эту страну боец представляет на профессиональном уровне. Дома Имавов разговаривает на русском и французском языках, а с бабушкой общается на родном кумыкском языке.

В школьные годы Имавов столкнулся с разницей в менталитете в новой стране. «Если в школе они поссорятся, то не станут драться, а сначала два часа будут болтать. А мне это было непривычно, я сразу бил. Потом понял, что они могут вот так два часа поболтать, поматериться и уйти. Одному беспредельщику случайно вывихнул руку. Он был наглый: лез, лез... Вызвали родителей в полицию. Я был маленький, 12-13 лет», — рассказывал Нассурдин.

Имавов называет себя французским дагестанцем. Боец не забывает о своих корнях и хранит теплые воспоминания о родной республике, куда он приезжал в 2018 году.

Фото Global Look Press

Начало карьеры

Первый поединок на профессиональном уровне 20-летний Имавов провел в полусреднем весе против Айади Майдеддина в феврале 2016 года в Париже, потерпев поражение в концовке первого раунда после гильотины. Затем в том же году последовали победы над Саидом Магомедом Тачаевым и Янисом Шофре, а в мае 2017-го Имавов успешно провел первый поединок за пределами Франции — против Пола Лоуренса в Паоле (Мальта).

В октябре 2017-го Имавов потерпел поражение в поединке с Михалом Михальски на Fight Exclusive Night 19 во Вроцлаве (Польша). Бой был признан лучшим поединком вечера.

Далее началась новая победная серия: Имавов одолел Гэри Формозу и Грегора Вайбеля, дебютировал в среднем весе и взял верх над Францеско Демонтисом. В сентябре 2019-го боец завоевал титул TFL в полусреднем весе, досрочно победив Матеуша Глача в Козенице (Польша).

После следующей победы — над Джонатаном Менье в промежуточном весе в декабре 2019-го в Дакаре (Сенегал) — Имавов получил приглашение от UFC. На тот момент его профессиональный рекорд составлял 8-2.

Фото Global Look Press

В UFC

Имавов выступает в UFC в среднем весе. Первый поединок он провел в октябре 2020 года, победив Джордана Уильямса единогласным судейским решением в Абу-Даби (ОАЭ).

В 2021 году Имавов провел три боя в UFC в Лас-Вегасе и Нью-Йорке (США): уступил Филу Хоусу решением большинства судей, победил Иэна Хейниша и Эдмена Шахбазяна техническим нокаутом. В 2022 году у Нассурдина был один поединок, в сентябре в Париже боец взял верх над Хоакином Бакли единогласным решением судей.

В январе 2023 года бой Имавова и Шона Стрикленда возглавил турнир UFC Fight Night в Лас-Вегасе. Американский боец одержал победу единогласным решением судей, а спустя девять месяцев завоевал чемпионский титул.

«Помешала нехватка опыта. Я впервые проводил пять раундов, и он забрал бой чисто на опыте. Мне надо было вести поединок более агрессивно, атаковать не с дистанции, а заходить в ближний бой и там работать. Ничего особенного не было, но стиль у него непонятный. Его сложно было прочитать. Я никогда не видел такой корявый стиль, поэтому сложно было с ним драться. Тренер, который был со мной в углу, говорил, что долго искал план под него», — прокомментировал свое поражение Имавов.

На UFC 289 в июне в Ванкувере (Канада) Имавов встретился с Крисом Кертисом. Из-за столкновения бойцов головами Кертис получил рассечение брови, но был готов продолжить поединок. Однако после осмотра Криса врачами бой остановили и признали несостоявшимся.

В 2023 году Нассурдин покинул известную команду MMA Factory в Париже, где он тренировался под руководством Фернанда Лопеса. Сейчас боец занимается в Venum Training.

«В детали не буду заходить, просто, когда я вошел в топ-15, моя карьера больше не прогрессировала, чуть-чуть был застой у меня, это было видно, и из-за этого я решил поменять кое-что, дальше двигаться. Уже восемь лет отработали вместе, контракты все выполнены, пришло время. В хороших отношениях до сих пор с Лопесом, с ММА Factory», — объяснил Имавов причину ухода.

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В 2024 году Имавов провел два поединка на турнирах UFC Fight Night, оба возглавляли карды вечера. В феврале Нассурдин победил Романа Долидзе единогласным решением судей в Лас-Вегасе, а в июне взял верх над Джаредом Каннонье техническим нокаутом в Луисвилле (США).

После этого Имавов с рекордом 14-4 (1) занимает четвертое место в рейтинге бойцов UFC в среднем весе. Следующий бой — в ночь с 28 на 29 сентября с американцем Бренданом Алленом на турнире UFC Fight Night в Париже.

Достижения Имавова

Чемпион TFL в полусреднем весе (2019)

Сколько зарабатывает Имавов

Поединок с Каннонье, по разным оценкам, принес Нассурдину от 126 до 415 тысяч долларов. За победу над Долидзе Имавов заработал больше 500 тысяч.

Личная жизнь

Имавов не размещает информацию о своей личной жизни в социальных сетях. Его публикации в основном посвящены спортивной тематике.

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