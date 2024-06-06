«40-летний Каннонье против Шлеменко? Это была бы битва». Интервью французского дагестанца Насруддина Имавова

О скандале в бою с Долидзе, стафилококке Сен-Дени и Махачеве.

В ночь на 9 июня в Луисвилле состоится турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Насруддин Имавов встретится с Джаредом Каннонье. В преддверии поединка Имавов дал интервью «СЭ», в котором рассказал о сопернике, скандале в бою с Романом Долидзе, стафилококковой инфекции Бенуа Сен-Дени и победе Ислама Махачева над Дастином Порье.

«После матерных слов в бою с Долидзе отец позвонил и наругал»

— Твой соперник Джаред Каннонье — мощно бьющий боец. Ты какие еще его сильные стороны выделил бы?

— Очень выносливый, хоть ему и 40 лет. Вот эти сила, мощь присутствуют, потому что раньше он был тяжеловесом. Вот это заметили и работаем над этим.

— Как ты сказал, Каннонье уже 40 лет. В России недавно 83-й профессиональный бой провел 40-летний средневес Александр Шлеменко. Он бился в Омске с бывшим бойцом UFC. Как думаешь, чем закончился бы бой Шлеменко против Каннонье?

— Шлеменко с Каннонье — был бы интересный бой, это была бы битва. Шлеменко всегда идет до конца. Кто выиграл бы? Каннонье еще более... в деле.

— Во время боя с Долидзе, когда ты донес тот запрещенный удар, у тебя случился конфликт с секундантами Романа — среди них были Эрик Никсик и Крис Кертис. В трансляции были слышны только твои слова: что тебя заставило их произнести?

— Понервничал чуть. С этим Кертисом мы уже дрались, с ним перепалка была. Много болтает он, много матерится, и из-за этого первое, что пришло в голову, — эти слова. Отец потом по телефону надавил, поругал. Дал знать, что надо прилично себя вести, не надо нервничать.

— После боя был разговор с Долидзе или кем-то из его команды?

— Его тренер после боя подошел, извинился за Кертиса. По рукам дали.

— О своем уходе из ММА Factory ты говорил, что на это есть несколько причин. А можешь рассказать, что это за причины?

— В детали не буду заходить, просто когда я вошел в топ-15, моя карьера больше не прогрессировала, чуть-чуть был застой у меня, это было видно, и из-за этого я решил поменять кое-что, дальше двигаться. Уже восемь лет отработали вместе, контракты все выполнены, пришло время. В хороших отношениях до сих пор с Лопесом, с ММА Factory.

Нассурдин Имавов. Фото Соцсети

— Где ты теперь тренируешься?

— Venum Training Camp.

— Тоже Париж?

— Да, это за городом — в 10 минутах.

— Решение о смене зала не наталкивало на мысль потренироваться в Дагестане? Ты раньше говорил, что хотел бы там провести лагерь на несколько месяцев.

— Да, конечно, были мысли. Я хотел полететь. Я и в Америку хотел, должен был там сборы проводить. Просто мне назначили бой с Долидзе, очень мало времени на подготовку — пришлось остаться во Франции.

— Если поедешь в Дагестан, в каком зале хотел бы потренироваться?

— DagFighter. Там и Тагир, старший брат, много раз бывал. Говорит, там хороший, сильный уровень.

«Победа Махачева над Дю Плесси — это реально. Почему нет?»

— В новом зале ты спарринговал с Бенуа Сен-Дени, который ранее проиграл Дастину Порье. Как бы ты оценил его уровень? Он способен дойти до боя за пояс?

— Да, конечно. У него хороший уровень, ментально хорош, всегда идет до конца. Когда сильно устал, он идет, идет, идет, работает хорошо. Просто надо время, и, думаю, он доберется [до титульного боя].

— Насколько серьезной была его проблема со стафилококком перед боем с Порье?

— Да, очень серьезной. У него был стафилококк в день боя, начальная стадия. Он в тот момент пил таблетки, и даже, говорит, в раздевалке был уставший. Когда он разминался, они остановили разминку — оставили энергии для боя. И из-за этого, он говорит, в первом раунде отдал все, потому что знал, что не сможет сделать пять раундов. Хотел финишировать в первом раунде, а во втором был уже мертвым.

Нассурдин Имавов (справа) и Бенуа Сэн-Дени. Фото Соцсети

— Ислам Махачев недавно победил Дастина Порье удушением д'Арс. У тебя в профессиональной карьере была одна победа этим приемом — тебя удивило, что Ислам именно таким образом дожал Порье?

— Да, когда я смотрел бой в прямом эфире, я не думал [что победит этим приемом]. Порье нехорошо был взят на прием, но так как у Ислама много сил, начал давить, и пятый раунд — оба уставшие. Но все-таки — да, удивился, что так быстро постучал Порье.

— Белал Мухаммад говорил, что Махачев мог бы подняться в средний вес и побить Дю Плесси. Как думаешь, насколько это реально?

— Конечно, реально, почему нет? На это надо время. Если он решит это сейчас сделать, конечно, тяжело [подниматься] на две категории выше. Если наберет вес, будет достаточно на 84, то почему нет? Но будет сложновато — лучше на 77 сначала.