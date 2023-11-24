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Сегодня, 22:00

Новая звезда UFC — экс-модель Playboy. Она берет самые безумные интервью

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Нина Мари Даниэль
Нина Мари Даниэль.
Фото Личные соцсети Нины Мари Даниэль
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Нина Мари Даниэль начала карьеру в UFC с Хабиба.

Главными звездами UFC всегда остаются бойцы, но помимо спортсменов промоушен создал уже немало легендарных личностей, по популярности превосходящих большинство бойцовского ростера. Это и сам босс организации Дана Уайт, и комментатор Джо Роган (который, правда, знаменит и в отрыве от боев), и ринг-анонсер Брюс Баффер. Но в лучшую бойцовскую лигу приходят новые лица, которые уже сейчас готовы конкурировать за внимание молодой аудитории.

Жанр блиц-интервью, которое берет легкомысленная девушка, эксплуатируется в ММА давно, но в UFC изменили этот подход — говорят с красивой, но неглупой Ниной Мари Даниэль, кое что понимающей в единоборствах, да еще к тому же умеющей шутить и разговаривать на одном языке с людьми, родившимися после 2000 года.

Девушка по прозвищу Нина Драма планировала стать писателем и получила в университете научную степень в области поэзии, но известной стала благодаря соцсетям, где выкладывала веселые ролики. Также она сообщала, что училась в Гарварде на психолога.

После окончания университета Нина вообще собиралась уйти в армию, но ее отговорил молодой человек, с которым они вместе более 10 лет. Оставшись на гражданке, Нина начала фотографироваться для модных журналов. Начав со Sports Illustrated Swimsuit Edition, добралась до Vogue, Elle, Marie Claire и Playboy. Самое большое достижение Нины в модельном бизнесе случилось в 2018 году, когда она получила от Playboy статус «Подруга года».

Также Даниэль начали приглашать на рекламные съемки модных брендов косметики, нижнего белья и других женских штучек. Например, Нина снималась для Maybelline, Victoria's Secret, Michael Kors и Agent Provocateur.

В UFC Нина Драма работает с лета 2022 года, и первым, кого она интервьюировала, стал Хабиб Нурмагомедов. Без косяков тогда не обошлось, о чем Нина рассказала спустя год.

«Год назад я записала свое первое интервью прямо на месте: UFC спросили меня, хочу ли поговорить с Нурмагомедовым, и я не могла упустить эту возможность. Год спустя до сих пор не знаю, что творю», — писала девушка в соцсетях. На видео — то самое интервью. Самое интересное — в конце ролика, реакция Нины уже после того, как она пообщалась с Хабибом.

— Я здесь с Хабибом, он боец номер один во всем мире, никогда не проигрывал и раунда за всю свою жизнь. Тебя сегодня вводят в Зал славы... Я запуталась, я прожевала слово... Ты точно один из величайших бойцов, для меня честь стоять рядом с тобой, планируешь ли ты драться с медведями после сегодняшнего дня?

— Финиширую. Людей, медведей — всех финиширую.

— Я знаю, что твой любимый чай — черный, и Кормье не сдержал свое обещание пригласить на чашечку.

— Я сказал ему: «Хочу прийти к тебе домой, увидеться, просто налей мне английский чай». Он дал мне какой-то энергетический чай, это был не английский к завтраку.

— Думаю, тебе надо с ним подраться.

— Нет, никакого боя с Ди Си. Слишком разные весовые категории.

За полтора года Нина Мари Даниэль взяла интервью у большинства топовых бойцов UFC, а ее лучшим другом стал Шон Стрикленд, с которым у девушки вышло особенно много контента. Нина не стесняется подкалывать Шона — однажды припомнила ему высказывание и развернула эту фразу против Стрикленда.

— Помню, мы как-то говорили, что бои похожи на занятия сексом.

— Да.

— Значит ли это, что Алекс Перейра отымел тебя?

— Ах ты гребаная сволочь!

— Да, я его уделала!

— Я изобью твоего бойфренда!

— Ты тренировался с Перейрой после боя. Делает ли это тебя его сучкой?

— Никогда не бил женщин, но ты нарываешься!

Сейчас у Нины более 1,5 миллиона подписчиков в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской на территории РФ. — Прим. «СЭ») и почти 4 миллиона — в TikTok. В запрещенной соцсети она популярнее чемпионов UFC Алешандре Пантожи, Леона Эдвардса и все того же Стрикленда.

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