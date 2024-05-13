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Сегодня, 21:00

Абдулманап Нурмагомедов пресек боление юного Хабиба за «Галатасарай», потому что это непатриотично

Отец Хабиба запрещал ему болеть за футбольный «Галатасарай»
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Надо болеть за наших.

Покойный Абдулманап Нурмагомедов был неподдельным патриотом России.

Ислам Махачев, Хабиб Нурмагомедов и Абдулманап Нурмагомедов.
Фото Фото из соцсетей Абдулманапа Нурмагомедова

Кутался в государственный флаг на боях UFC, носил с собой иногда журнал «Беречь Россию» и сильно огорчался, когда узнавал, что очень много россиян будут болеть против его сына в боях с Конором и Тони Фергюсоном. Такие настроения он считал антироссийскими.

Юный Хабиб в футболке «Галатасарая».
Фото из соцсетей Хабиба Нурмагомедова

Верность интересам страны у Абдулманапа доходила до того, что как-то он отучил юного Хабиба болеть за турецкий «Галатасарай». Эту историю он рассказал пять лет назад порталу Metaratings.ru

 
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«Хабиб играл в колледже и мог жонглировать мячом обеими ногами. Преподаватели в большинстве своем были турками, и дети потихоньку стали болеть за их команды: «Галатасарай» и «Фенербахче». Хабиб выбрал «Галатасарай». Они тогда играли в Лиге чемпионов, у них Хаджи был.

Хабиб Нурмагомедов (слева) в футболке «Фенербахче».
Фото Соцсети Эльдара Эльдарова

Когда он начал за них болеть, мне это не понравилось. Я сразу пресек, сказал: «Мы должны быть патриотами — надо болеть за ЦСКА, «Динамо», «Спартак». Это был 7-й класс, примерно. Хабиб тогда жил в колледже со спортсменами.

Юный Хабиб в футболке «Галатасарая».
Фото из соцсетей Хабиба Нурмагомедова

И что они делали с нашими детьми: одевали в экипировку своих клубов, давали им бутсы. Это называется метод поощрения. Вот дети и начинали болеть. Одни одеты в форму «Галатасарая», другие в форму «Фенербахче». К примеру, становится класс чемпионом и его полностью одевают в цвета одного из этих клубов. Так это было. Ну сейчас-то мы это придушили. Теперь все в [экипировке] «Анжи»!»

Футбол
ФК Фенербахче
Абдулманап Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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