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Аспиналл нокаутировал Павловича за 69 секунд. Россия осталась без пояса UFC в тяжелом весе

Отдел единоборств «СЭ»
Том Аспиналл нокаутировал Сергея Павловича.
Фото USA Today Sports
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Все закончилось очень быстро.

Утром 12 ноября в Нью-Йорке состоялся турнир UFC 295, в со-главном событии которого россиянин Сергей Павлович встретился с англичанином Томом Аспиналлом. Бойцы разыграли временный пояс в тяжелом дивизионе — это потребовалось после того, как Джон Джонс снялся с боя против Стипе Миочича из-за травмы, а Миочич отказался биться с Павловичем, который был официальным страхующим титульника.

Павлович перед этим поединком шел на серии из шести побед подряд, и каждая — нокаутом в первом раунде. После поражения в дебюте от Алистара Оверима российский боец разобрался с Марсело Гольмом, Морисом Грином, Шамилем Абдурахимовым, Дерриком Льюисом, Таем Туивасой и Кертисом Блейдсом.

Том Аспиналл также шел в промоушене с рекордом 6-1, и все его поединки завершились в первом раунде. Англичанин нокаутировал Джейка Колье и Алана Бодо, затем задушил Андрея Орловского, забил в граунд-энд-паунде Сергея Спивака и провел болевой Александру Волкову. В поединке с Блейдсом Аспиналл получил травму уже на 15-й секунде. Вернувшись спустя год, он уверенно победил Марчина Тыбуру, финишировав поляка за 73 секунды.

Сергей Павлович&nbsp;&mdash; Том Аспиналл. Павлович проиграл Аспиналлу бой за титул чемпиона нокаутом в первом раунде. Онлайн-трансляция турнира UFC 295

Букмекеры давали почти равные коэффициенты на Павловича и Аспиналла, отдавая небольшое предпочтение россиянину. Вероятно, потому что англичанин совсем не готовился к поединку и узнал о нем за 18 дней, когда как Павлович уже находился в США и был настроен в любой момент заменить любого из участников противостояния Джонс — Миочич.

Поединок начался с попыток держать дистанцию от обоих бойцов. Аспиналл пробил несколько киков, а Павлович провел неплохую комбинацию и неплохо потряс англичанина. Но затем Сергей начал открываться и идти вперед — Аспиналл пробил правый оверхенд и уронил россиянина, после чего добил его. Рефери сразу остановил бой. Бой продлился 69 секунд, Аспиналл — новый временный чемпион.

«Не могу даже передать, что творится у меня внутри, это были безумные 2,5 недели, — сказал Аспиналл после боя. — Он большой страшный парень, я никогда прежде не был так напуган. Но знаете, я тоже бью сильно и я верю в себя, я очень много работал эти годы. И вот этот человек, рядом со мной, мой отец, тоже усердно работал все эти годы, больше всего. Посвящаю эту победу моему отцу. Поначалу у меня были проблемы найти дистанцию, ему руки слишком длинные. Но мы добрались до цели в итоге, добрались».

Россиянину предстоит восстановиться и заново начать путь к титулу, а Аспиналл будет ждать, чем завершится противостояние Джона Джонса и Стипе Миочича. Сразу бой с Боунсом англичанин вряд ли получит.

Сергей Павлович
Том Аспиналл
UFC
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