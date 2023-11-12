Технический дефект. Простая причина поражения Павловича

Сергей Павлович сегодня дрался за временный пояс UFC . И остался без пояса — надеемся, временно.

Есть что-то магическое в словах «чемпион мира в тяжелом весе», что-то вне времени, из разряда «второй человек после президента». Можно спорить с самой формулировкой «чемпион мира», но если кого-то и называть так в профессиональных ММА, то как раз обладателя пояса UFC. И в эти выходные таким человеком мог стать Сергей Павлович, человек с фактурой героя боевиков 90-х, вайбами Ивана Драго, ударной техникой будто из времен Джона Л. Салливана и богатой на истории жизнью, что можно было выяснить из многочисленных интервью и программ перед боем — если вы вдруг не в курсе, откуда он такой взялся.

Сложнее было объяснить, чем этот бой за временный пояс отличается от настоящего, полновесного. И когда Джон Джонс травмировался и ясно стало, что в ближайшие месяцы (восемь месяцев) ему точно не драться, не было ни одной причины оставлять пояс за ним, кроме большой любви и уважения к его прежним заслугам, в конце концов, он не Нганнупобеждал. Если сравнивать его бой против Сирила Гана и Павлович — Аспиналл по статусу — то разницы в целом и нет. Никто не побеждал действующего чемпиона. С другой стороны, идеальная конструкция, чтобы стать кем-то значимым для Сергея. Забирай пояс, проведи одну или две защиты — и получаешь в соперники Джонса или Миочича, бывшего чемпиона, легитимизируешь свой титул чемпиона и можешь даже называть себя неоспоримым. И мало кто вспомнит про Нганну к тому моменту.

Но вышло по-другому. Виноват Том Аспиналл. UFC хотели сделать их бой еще пару лет назад, но, кажется, тогда с визой возникли сложности. Том за это время построил себе репутацию, побеждая людей с постсоветского пространства и из Восточной Европы в широком смысле. Сергей Спивак, Александр Волков, Марчин Тыбура — и все в первом раунде. Поражение от Кертиса Блейдса - тоже, но там Том сам порвал себе колено.

Павлович побеждал быстро и страшно, и казалось, что он страшнее всех в тяжелом весе, весь как скала, которую не сдвинуть. И забылся дебютный бой в UFC и поражение нокаутом от Алистера Оверима. И невнятный очень бой против Михаила Мохнаткина на Fight Nights, когда толпа в зале кричала «верните деньги!».

Том Аспиналл. Фото USA Today Sports

Аспиналл, у которого на подготовку было около двух недель, представлялся мне бойцом, который скорее попытается пойти в борьбу и перевести Сергея на настил, чтобы поработать там и меньше пропустить. Но Том начал с контроля дистанции, лоукиков — и Павлович отнесся к нему с уважением. Поддавливал, прессинговал, но аккуратно, в какой-то момент даже зацепив ударом. Но против него сыграл чисто технический дефект стиля, что мы бы обязательно назвали особенностью, если бы Сергей выиграл: он атаковал широко, а руки после ударов не возвращались назад — не в защиту, а хотя бы в положение для того, чтобы ударить повторно. И на этом его британец и поймал. Справа в голову — и повторная атака, после которой Павлович поменял агрегатное состояние тела с твердого на жидкое, а центральная нервная система - на газообразное, и Том уже добивал его хаммерфистами на настиле. 1 минута и 9 секунд боя.

В главном поединке вечера, как и во всех прочих в основном карде, все тоже закончилось быстро. Алекс Перейра казался более мощным вначале, Иржи Прохазка — более точным и с лучшим чувством момента, особенно когда начал ставить соперника спиной к сетке и инициировать размены. Но двух жестких ударов Перейры на короткой дистанции хватило, чтобы Чешский Самурай отключился и, падая, начал цепляться за его ногу. Можно сказать, что остановил рефери все рановато, но Марк Годдард видел, что Иржи не борется, не отбивается, а именно пытается удержаться, пока удары бразильца его не отправили в какую-то из мультивселенных.

Перейра из тех бойцов, что делают промоушен интересным и более живым. В мире, где постоянно падает глубина просмотров и сокращается память зрителя, крайне ценно быть человеком, который за два года в UFC берет пояса в двух весовых категориях, и все его развитие как героя происходит на наших глазах. Он может быть и довольно примитивен в клетке, но разносторонний в остальном. Индейско-бразильский бэкграунд, отношения с тренером — вместе с Гловером Тейшейрой они образуют идеальный дуэт для бадди-муви, ну а про комедийный талант человека с каменным лицом и нещадный троллинг соперников (Адесаньи) он не дает забыть никогда. Но главным образом у него стоит поучиться и умению выжимать максимум из ситуации в клетке.

Том Аспиналл нокаутировал Сергея Павловича.

Да, это не тяжелый вес, но и его уже недавно вырубали в UFC. И Сергей Павлович, хоть и не выиграл сегодня и вообще себя не особенно показал в клетке, все равно останется бойцом, который всегда имеет шанс. Мощь, навыки в атаке, очевидные дыры в защите и совсем не идеальная техника — тут есть много общего с Алексом Перейрой.

Павлович очень самобытный и как герой только начал раскрываться. Так что, возможно, его лучшая и самая интересная часть карьеры только начинается.