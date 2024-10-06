Перейра нокаутировал Раунтри, но очень много пропустил. Анкалаев в таких эпизодах не простит

Поатан оформил третью защиту пояса.

Утром 6 октября в Солт-Лейк-Сити состоялся турнир UFC 307, в главном событии которого Алекс Перейра провел поединок против Халила Раунтри за чемпионский пояс в полутяжелом дивизионе.

Бой против Раунтри был для Перейры третьей защитой в 93 кг подряд. В полутяжелом весе бразилец сначала одолел Яна Блаховича раздельным решением судей, а затем нокаутировал Иржи Прохазку, завоевав вакантный титул. После этого он защитил пояс в боях с Джамалом Хиллом и тем же Прохазкой, также победив нокаутом.

Халил Раунтри чудом получил право побиться с Перейрой. Американец шел на восьмой строчке в рейтинге, а несколько месяцев назад сорвался его поединок против Джамала Хилла, так как у Раунтри обнаружили в крови запрещенные вещества. Ну, как обнаружили: боец сам во всем признался, из-за чего был отстранен всего на два месяца. А когда срок дисквалификации истек, Халил получил право побиться за пояс в обход Магомеда Анкалаева. Если серия россиянина без поражений составляет уже 12 поединков, то Хилл выиграл пять боев подряд.

На первой же секунде Перейра попытался достать голову Раунтри фронт-киком, но Халил подхватил ногу и попытался перевести бой вниз — не удалось. Раунтри не стеснялся контратаковать, выглядел вполне уверенным в себе, а Перейра пытался поймать Раунтри хай-киком — таким хлестким, как в реванше с Прохазкой, удар не был. Раунтри здорово держался, занял центр клетки и точно не выглядел так же беспомощно, как Хилл. Американец пропускал, но и сам доносил удары. И, хотя Перейра и был активнее, он регулярно пропускал в голову, из-за чего смотрелся максимально уязвимым.

Второй раунд начался с инициативы от Раунтри. Халил старался бить почаще, чтобы если не вырубить Перейру, то хотя бы сравняться по раундами. Алекс же будто выцеливал голову претендента и в целом все равно перебивал его несмотря на то, что Халил стал действовать активнее. А за 80 секунд до конца раунда Раунтри сбил Перейру с ног — правда, бразилец сразу встал, и дальнейшей опасности для него не было. За пару секунд до сирены Раунтри выбросил еще и точный, но не слишком мощный хай-кик — тот прилетел точно в висок.

Фото USA Today Sports

В третьем раунде бойцы действовали осторожнее. Алекс не стремился во что бы то ни стало вырубить соперника, а тот не спешил контратаковать. При этом Раунтри не боялся чемпиона и был готов бросить ему вызов в любом размене, если таковой случался. За 45 секунд до перерыва Перейра выбросил опасное летящее колено, после чего Раунтри будто поплыл и перестал отвечать так же дерзко, как до этого. Раунд закончился и было очевидно, что ведет Алекс — либо 2:1, либо 3:0.

В четвертом раунде Алекс аккуратно перерабатывал Раунтри лоу-киками и фронт-киками. Американец выглядел плохо из-за рассечения и того, что правую ногу ему прилично отбили. В середине отрезка соперники хлестко зарубились. Перейра переигрывал Халила на классе, американец постоянно отвечал, но был на грани того, чтобы упасть. По истечении четырех минут Раунтри вообще перестал защищаться, а Перейра продолжал забивать его у сетки. Рефери остановил поединок, когда американец не устоял на ногах и упал — эту остановку ранней точно не назвать.

Следующим соперником Перейры обязан стать Магомед Анкалаев. Россиянин подерется 26 октября с Александром Ракичем — в случае победы других претендентов для Перейры не останется. И Магомед вряд ли позволит Перейре нанести себе такой урон — есть большая вероятность, что именно он и свергнет бразильца.