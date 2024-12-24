Первая казахстанка в UFC оказалась на улице в США. Мария Агапова просит о помощи

Говорит, у нее нет денег и крыши над головой.

Первая представительница Казахстана в UFC Мария Агапова опять в беде. О жизненных трудностях 27-летняя спортсменка сообщила в социальных сетях — судя по всему, ей негде и не на что жить в США.

«Многие спрашивают, что случилось. Я весь год дралась за деньги и не работала. За прошлый бой я получила немного, а мой поединок на голых кулаках в декабре отменили. Так я и оказалась на улице и без денег. Я уже несколько лет бедствую. От отчаяния я подписалась на голые кулаки», — написала девушка в социальных сетях.

Летом Агапову выгнали из UFC

Проблемы у спортсменки возникли не на ровном месте. Агапова прославилась как первая представительница Казахстана в UFC, однако 2024 год в организации у нее не задался. Мани Машка (прозвище девушки) летом проиграла Луане Сантос, поражение стало третьим подряд — и промоушен Даны Уайта расторг с ней контракт.

Агаповой пришлось экстренно решать проблему с работой, и выход был найден: она подписала соглашение с Bare Knuckle Fighting Championship — организацией, занимающейся боями на голых кулаках. Дебютный поединок в BKFC назначили на декабрь, однако в итоге его отменили. Мария осталась без денег и, судя по публикации, без жилья.

При этом «альтернативные» источники заработка Агапова не рассматривает. В своем обращении в социальных сетях она завуалированно оскорбила украинскую представительницу UFC Марину Мороз за то, что та ведет страницу на OnlyFans. По мнению Марии, девушка, занимающаяся подобным, — «не боец».

Напомним, ранее у двух проживающих в США спортсменок был конфликт — он завершился очным боем на UFC 272. Мороз тогда победила удушающим приемом.

Мария Агапова и Шэна Добсон. Фото Getty Images

В мае Агапову пытались отдать в секс-рабство

Тяжелая жизненная ситуация у казахстанской спортсменки длится уже несколько лет — Агапова неоднократно обращалась к подписчикам с просьбой о помощи в той или иной ситуации. Но, вероятно, одна из самых громких историй с Мани Машкой приключилась в мае — тогда близкий друг попытался продать ее в секс-рабство.

Жуткую историю в социальных сетях рассказала сама Мария: по ее словам, в поисках денег она обратилась к одному из американских друзей по имени Ричи. Тот пообещал помочь ей и свести со своим родственником, занимающимся модельным бизнесом. Агапова поначалу поверила, однако быстро убедилась, что ее пытаются втянуть в сексуальное рабство.

Спортсменка была в шоке: «Поняв всю ситуацию, я решила написать Ричи, что я все поняла. В ответ тот разобиделся и даже пригрозил рассказать все UFC за такое «неуважение». В итоге Ричи упал в жертву, начал все отрицать, просил перестать ему писать с таким намеком, будто я ему угрожаю. Честно сказать, произошедшее меня возмутило. Я живой человек, с собственной жизнью и интересами, и они решили просто продать меня как кусок мяса. Они до сих пор на свободе, продолжают продавать других девушек в рабство, ходят рядом с нормальными людьми и их детьми. У меня все».

По данным сайта FightTime, на счету Агаповой 10 побед и 5 поражений в смешанных единоборствах. Из них две победы и четыре поражения пришлись на UFC. Кроме промоушена Даны Уайта Мария также выступала в Fight Nights Global.