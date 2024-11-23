Петр Ян разбил Фигередо! Россиянин не отдал бразильцу ни одного раунда

Ян возвращается в чемпионскую гонку.

23 ноября в Макао состоялся турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Петр Ян встретился с Дейвесоном Фигередо. Бразилец ранее выступал в 57 кг, а в последнее время дерется в легчайшем весе — бой с Яном должен был определить одного из следующих претендентов на титульник.

В марте 2024-го Петр Ян прервал неудачную серию из трех поражений подряд. Россиянин победил китайца Сун Ядуна единогласным решением судей. Ранее он по очкам уступил Мерабу Двалишвили, Шону О'Мэлли и Алджамейну Стерлингу. Если в поединке с О'Мэлли и реванше со Стерлингом можно было увидеть победу Петра, то Двалишвили не отдал россиянину ни одного раунда. Правда, стоит учесть, что Ян вышел на бой с грузином с серьезными травмами — это не позволило раскрыться в полной мере.

Бывший чемпион UFC в 57 кг Дейвесон Фигередо в UFC провел 17 поединков — на четыре больше, чем Ян. У бразильца 13 побед, три поражения и одна ничья, но большая часть боев состоялась в наилегчайшей категории — до 57 кг. Только последние три поединка Фигередо провел в легчайшем весе (до 61 кг). Сначала решением судей он одолел Роба Фонта, затем задушил другого экс-чемпиона Коди Гарбрандта и, наконец, переиграл по очкам Марлона Веру.

На первых секундах поединка Фигередо попытался пройти в ноги — сначала не удалось, но затем бразилец перевел Петра из клинча подсечкой, после чего попытался пройти за спину. Ян изо всех сил оборонялся, но Фигередо плотно вцепился и делал все, чтобы контролировать россиянина. В какой-то момент Дейвесон зазевался, и Ян сделал свип, оказавшись сверху. Из гарда Петр пытался улучшить позицию и наносил довольно мало ударов — в том числе потому, что бразилец мешал ему, прижимая голову Яна к корпусу. К концу отрезка Петр стал бить чаще, но Фигередо нашел момент, чтобы подняться в стойку, где раунд и завершился.

Вторая пятиминутка началась с осторожной работы Петра на дистанции. Фронт-кики и лоу-кики доставляли сопернику неудобства и лишали его возможности тейкдауна. Хай-кик в голову Фигередо отразил и тут же ответил ударом ногой в корпус. Попытки бразильца перевести бой на канвас оборачивались неудачей, а комбинации Петра заставали Дейвесона врасплох, но не потрясали. Фигередо тоже проявил себя в ударке, выбросив две хороших вертушки подряд — выглядели они опасно. Но Дейвесон все равно хотел биться в партере, а переводы его были откровенно плохими. А за пять секунд до сирены Ян зрелищно подсек соперника — хороший финал раунда.

На старте третьего отрезка Петр не торопился — в углу ему сказали, что Фигередо до последнего ждет от него инициативы, чтобы ответить. Но спустя минуту бразилец перевел Яна — тот почти сразу встал и тут же поймал Дейвесона правым аперкотом. Бразилец упал, а вот добить его не получилось. Ян оказался в гарде, попытался зайти за спину, но соперник вернул бой в стойку. Оверхенды от Фигередо летели мимо, а Ян активно прессинговал и бил чаще. Бразилец принял много ударов в голову и был явно потрясен. Третий отрезок точно уходит Яну.

Фото Global Look Press

В самом начале четвертого раунда Петр подсек соперника, но тот после падения сразу поднялся и проверил корпус Яна мидл-киком. Проход в ноги от бразильца снова ничем не увенчался — тогда он прижал Яна к сетке и попытался перевести из клинча, но тоже безуспешно. Ян же выбросил хай-кик и выбил изо рта Фигередо капу — пришлось приостановить поединок. Затем апперкот от бразильца пролетел мимо — за полторы минуты до конца Ян вел по числу ударов в голову со счетом 26-1. В концовке соперники зарубились, что привело к нокдауну от Фигередо! Петр упал, но сразу встал и донес еще несколько ударов. Этот раунд можно отдать как одному, так и другому.

В финальном отрезке Петр здорово доносил апперкоты, но и пропускал тяжелые удары — например, Фигередо попал хлестким локтем. Пытался Ян и пройти в ноги, но Дейвесон успешно защитился. Затем бразилец попытался пробить россиянину в печень — тот ответил бэкфистом. Соперники обменивались акцентированными ударами, и Фигередо был как минимум не хуже. Пятый раунд тоже получился очень близким — оба соперника подняли руки в знак победы, но было загадкой, что решат судьи.

При этом в том, что касается статистики, Ян был намного лучше во всех основных компонентах — и удары, и тейдкауны, и контроль в партере. По ударам Петр перебил Фигередо во всех раундах. Перед объявлением решения Ян и Фигередо запрыгнули на клетку, обнялись и о чем-то поговорили. А счет по раундам получился в пользу Яна — все судьи отдали ему все раунды!