«Петр подрался на 65-70 процентов. Простой сказался». Разбираем бой против Фигередо с тренером Яна

Много деталей.

Петр Ян победил Дейвесона Фигередо на турнире UFC в Макао и укрепил свои позиции в топах легчайшего дивизиона.

После боя мы созвонились с главным тренером россиянина Кайратом Нурмаганбетовым и обсудили выступление Петра во всех деталях.

«К Фигередо тяжело подбираться, он не дает боксировать. Поэтому Петр пристреливался и много бил ногами»

— Общее впечатление от боя?

— Где-то 65-70% плана Петр выполнил. В целом неплохо, но сказался простой.

— Петр очень мало использовал руки, особенно в первой половине боя, много бил ногами. Почему?

— Есть несколько обстоятельств. Дейвесон не очень удобен, хорошо разрывает дистанцию, хорошо двигается, очень тяжело к нему подбираться. Для обывателя может показаться, что он избегает боя, убегает, но он очень хорошо разрывает дистанцию. Может показаться, что темп боя низкий, но по факту Дейвесон не дает максимально работать на боксерской дистанции, тяжело его догнать, он хорошо контрит, хорошо чувствует дистанцию и не дает по себе ударить. Первые раунды были пристрелочные, и получилось много киков.

— Петр вроде и не бил раньше сайд-кики в бедро, а в этом бою часто их использовал.

— Во многих залах не очень позитивно отреагируют, если бить эти стопперы в колени. На лапах их нарабатываем, эти удары хорошо деморализуют, если точно попасть. Джон Джонс — яркий пример.

— Две новинки увидели — фронт-кик в голову и летящее колено.

— Вообще этот фронт-кик, тип, я очень люблю этот удар: прямо, сбоку, даже по бедру. Самому нравится бить, и со своими ребятами, у кого подушечки пальцев пластичные, получается их натянуть на себя, мы нарабатываем их. Там была такая ситуация, что Петр прихватил его руки, у него была более выигрышная позиция, и закинул этот удар, зацепил его.

А по летящему колену — Петр очень хорошо прыгает. Не буду статистику какую-то говорить, потому что люди в комментариях начнут писать, это фантастика, невозможно и т. д. Но он может запрыгнуть даже на уровень своей груди на тумбу. Колено всегда было в арсенале, но не такое акцентированное получилось, на тренировках часто его бьет.

— Бой начался с того, что Фигередо перевел внутренним зацепом. Сначала Петр не дал ему в ноги пройти, поднял, но тот взял зацепом. Вроде в углу не было тренера по борьбе, насколько вы растерялись, что Петр сразу под ним оказался?

— Мы не потерялись, в углу был Петра друг Алексей Сорокин, коричневый пояс, но борется очень круто, сабмитит многих черных поясов, выигрывал шикарные турниры, на Европе был третьим. Саят борьбу понимает, Никита Михайлов, боец Bellator, — он много времени проводит в партере. Я не могу назвать сейчас себя только тренером по ударке, я стараюсь развиваться, много езжу по сборам, в Осетию, Дагестан, по всему миру, для меня борьба — это часть моего хлеба. Даже если я сам не могу исполнить, я могу четко объяснить, что делать, куда пойти, где вставить крюк, где вытащить зад. Отдаю должное Дейвесону, он сделал очень крутой прием, сказались тренировки с Генри Сехудо, я видел ролик, где они отрабатывают этот зацеп.

Мы очень много боролись в этом лагере, подходили грамотно, уделяли много времени грэпплингу, позиционной борьбе, в которой хорош Дейвесон. Я смотрел его бои, как он переводил Веру, четко контролировал его, забирал спину. Много работали и нашли противоядие.

Фото Global Look Press

— Петр пытался постоянно его подножкой перевести своей фирменной, ты даже кричал ему не делать этого. У него есть в арсенале тейкдауны попроще, чтобы надежнее можно было повалить?

— Да, конечно, есть, но тут сказалось, что Дейвесон очень хорошо разрывает дистанцию и работает вторым темпом. Он сам редко атаковал, чтобы пройти ему навстречу, он старался атаковать вторым темпом. Почему я Петру сказал не делать осотогари, подножку заднюю, потому что он делал ее из одноименной стойки, левша с левшой. А отрабатывал он ее больше в правша — правша. Когда он был в левше, я просил его не делать, потому что Дейвесон плотно стоял на правой ноге. Два раза он цеплялся, прием не получился, но было неплохое развитие, он попадал на выходе из клинча. Как подспорье для будущей атаки было неплохо, но рисковать было нельзя.

— Как вам Фигередо по физике? Петр после боя не говорил, что тяжело с ним было бодаться?

— Таких, как Дейвесон, называют «камушек». Мы реально в лагере понимали, что соперник тяжелый, бьющий, очень мощный. Марлона он перевел, четко контролировал, хотя Марлон крупный, мощный парень. Дейвесон чемпионского калибра парень, в 57 кг он не смог вернуть позиции из-за тяжелых сгонок.

«Бокса Петра не стал хуже, мощность и четкость та же. Сказались простой и соперник, мы избегали многоударных комбинаций»

— После второго раунда ты попросил бить апперкоты, и в третьем он этим ударом его уронил. Почему дал такое указание?

— Я обратил внимание, что Дейвесон уходит головой вниз, он проделал хорошую работу в лагере, не хотел пропускать правый прямой Петра, который тот хорошо доносит. Поэтому он убирал голову вниз. Перед атакой он старается опустить голову, встать и потом подхватить. И в этот момент я принял решение, что надо менять угол атаки с прямой на снизу.

— При этом комбинационного бокса было не так много. Почему?

— Думаю, простой сказался, мы понимали, что нельзя рисковать, нужно обязательно выигрывать. Между раундами я слышал, что угол Дейвесона говорит ему, что нужен только нокаут. Его гнали вперед, просили выцеливать. Я понимал, что Дейвесон будет вытягивать его на себя, искать размен, поэтому старались, чтобы атаки проходили максимум в 2-3 удара. Это была вынужденная мера — избежать многоударных комбинаций, чтобы четко выиграть бой, не дать Дейвесону шанса.

— Ты пару лет назад рассказывал, что, когда держишь Петру лапы, у него удары рельсовые, особенно комбинация правый апперкот + левый сбоку + правый прямой. Сейчас, когда он бьет по лапам, ощущения те же, та же мощь и четкость?

— Да, конечно, чувствуется. Он так же плотен, силен. В этот раз больше поработали на физику, многие наши друзья, кто приехал сюда, заметили, что он визуально мощнее, габаритнее.

— То есть ты не согласен с теми, кто говорит, что у Петра в боксе пропал какой-то автоматизм, щелчок?

— Нельзя сказать, что пропал автоматизм, щелчок, нужно отталкиваться от соперника. Сейчас, когда все соперники уровня топ-3, топ-2, они все чемпионского калибра, тяжело попадать суперчетко, жестко. Но мощь присутствует, я думаю, в следующих боях он будет раскрываться больше и бить жестче.

— Ты кричал Петру, чтобы он был «как кошечка». Что имелось в виду?

— Блин, честно, я не пересматривал бой, мне казалось, что я говорил, будь мягче на ногах, как кошка. Это значит быть пластичнее, не стоять на прямых ногах, растягивать по сторонам. Если мы посмотрим на поведение диких кошек, даже на домашних — насколько они ловкие, как они двигаются играючи. Посмотрите потом на размены в этом бою, 5-й раунд, 4-й, 1-й, как Петр вставал из партера, как вытаскивал ноги, как двигался, насколько быстро Фигередо заходил — это реально было похоже на то, как сражаются две пантеры. Поэтому я призывал не застаиваться, не перекрываться ручным блоком, пытаясь нокаутировать одним ударом. Нужно было работать в своем стиле, на мягких ногах, раскачивать.

— У Фигередо было три мощных момента в стойке — удары по корпусу, хайкик и тот нокдаун с правой. Давай по каждому из них поговорим.

— В целом ни в одном из этих эпизодов мне за Петра не было боязно, я давно знаю Петра, он умеет пользоваться защитой. Когда хайкик попал, да, было тревожно, но никаких последствий не было, просто расслабился он. В моменте с нокдауном Петр был спиной к нашему углу, мне показалось, он потерял равновесие и упал, но тут же встал, вернулся в бой. Мне казалось, что он подскользнулся, но между раундами я спросил: «Была флешка, почувствовал?» — «Да, была флешка». Флешка — флеш-нокдаун, искра, тебя выбило на одну секунду.

Фото Global Look Press

— Ты сказал, что Петр подрался на 65-70%, что он недоделал?

— Я хотел очень, чтобы он закончил бой досрочно. Если бы он в том эпизоде, когда отправил Дейвесона в нокдаун, был точнее, то, возможно, на этом все закончилось бы. Но Дейвесон реально чемпионского калибра, он выдержал все удары, до последнего пытался выиграть. Петр мог бы не пропускать какие-то удары — тот же хайкик, тот же правый прямой. Все это можно было не пропустить, если бы он не застоялся, если бы развернулся, если бы выполнил все на сто процентов, наш план. Но зато мы прошли такой бой, всю дистанцию, теперь есть понимание ошибок, над которыми мы будем работать.

— Петр вызвал Мераба, он не против. Как видишь реванш?

— Я это не буду комментировать. Есть работа менеджеров, матчмейкеров. Если Петр позовет меня в свой лагерь, я буду рад присоединиться.

— Люди говорят, что его опять заборют, будет то же самое.

— Люди многое говорят. Говорят, что кур доят (смеется).

— Тебе как профессионалу нравится работа Мераба?

— Мне нравятся, да, бои Мераба. Что он навязывает свою работу, дышит, идет вперед. Но поведение его не нравится — то, что он поцеловал О'Мэлли, еще какие-то делает вещи. Мне это немножко чуждо. Стиль его ведения боя... я люблю больше ударную технику, когда доводят четкие жесткие удары. Если переводят, то забирают позицию, жестко добивают либо делают прием, когда идут за досрочной победой. Мераб оправдывает свой никнейм, он машина, но пока десижн-машина (смеется).

— Как тебе выступление Умара Нурмагомедова в бою с Кори Сэндхэгеном?

— Круто подрался, молодец.

— В этот раз Петр, кстати, без травм подошел?

— Да, можно сказать, без травм. Были какие-то небольшие ушибы в подготовке, мы относились к этому очень серьезно, сразу применяли терапию. Без этого никуда, ударил ногой, попал в локоть, гематомы, растяжения. Микротравмы были, но в целом неплохо. Вот смотри, Дейвесон (показывает дневник).

Тренер Петра Яна Кайрат Нурмаганбетов. Фото «СЭ»

Здесь его размах рук, сильные стороны, то, над чем нужно работать, задачи, что приведет к победе.