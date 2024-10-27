«Люблю таких парней, как Шара». Что говорил Дана Уайт на пресс-конференции после самого громкого турнира года

Президент UFC ответил, даст ли Анкалаеву титульник и чем ему нравится Шара Буллет.

Вечером 26 октября состоялся турнир UFC 308 в Абу-Даби, в рамках которого Илия Топурия нокаутировал Макса Холлоуэя, Хамзат Чимаев финишировал Роберта Уиттакера, Магомед Анкалаев победил Александра Ракича, а Шара Буллет одолел Армена Петросяна. После ивента президент лиги Дана Уайт посетил пресс-конференцию и ответил на все вопросы по итогам поединков.

— Есть много вопросов по выступлению Топурии...

— Я согласен, мы говорили за кулисами. Тот, кто победил одну легенду вслед за другой, сам становится легендарным. Оба выглядели сегодня шикарно. У Макса был хороший геймплан — эти ранние хай-кики нанесли ущерб. Это так разрушительно, когда люди бьют их правильно, и да, он не мог бы подраться лучше. Он принял несколько мощных ударов, его подбородок выдерживал. Невероятное выступление обоих парней, но Топурия сделал кое-что, что ранее никому не удавалось.

— Волк вошел в клетку — значит ли это, что будет реванш?

— Слушайте, Волкановски — один из тех парней, в ком мы нуждаемся. Он как Адесанья, как Алекс. Когда что-то происходит не по плану, и мы кому-то звоним, Волкановски — это тот самый парень. Не думаю, что в этой комнате найдутся сумасшедшие, которые не хотели бы увидеть этот бой снова.

— Хамзат Чимаев сделал то, что сделал. Думаю, люди были удивлены, как быстро Роберт сдался, до тех пор, как не увидели фото его челюсти.

— Вы правы. Как только это случилось, я взял телефон и позвонил в скорую. Его челюсть отвисла, и я знал, что произошло. Сначала я не знал, что случилось — до тех пор, пока он не постучал так быстро. Его челюсть разбита, а зубы были вперемешку.

— Это смещение или перелом?

— Я еще не знаю, но это не хорошо, когда зубы ломаются.

— После боя Хамзат Чимаев подбежал к вам — что вы сказали ему? И какое будущее его ждет?

— Да, я просто сказал: «Поздравляю, отличный бой. Скоро поговорим с тобой».

— Магомед Анкалаев всю неделю говорил, что вы ждете от него впечатляющего выступления, чтобы он мог стать следующим претендентом. Что думаете о его победе?

— Он выглядел хорошо, абсолютно прекрасно.

— Шара Буллет, очевидно, должен войти в шорт-лист «Лучших нокаутов года» с этим двойным бэкфистом. Он хочет драться каждую неделю — он готов принять бой в Макао, он вызвал Адесанью. Это мечта для промоутера, когда зрелищный боец хочет драться хоть каждую неделю?

— Да, я люблю таких парней. И это то, чем мы занимаемся. Если ты так хорош и так уверен в себе, ты заканчиваешь бой и настолько на взводе, что готов принять новый — это то, что должен делать каждый.

— Возвращаясь к Анкалаеву, он пообещал, что не сделает ни одного тейкдауна, и он их не делал. Этого достаточно, чтобы получить Алекса Перейру? У него самая длинная серия без поражений в полутяжелом весе после Джона Джонса.

— Я бы сказал, что да.

— Алекс Перейра и Илия Топурия — кому вы бы дали награду «Боец года»?

— Это хороший вопрос. Я не знаю, кто из них жестче. Мне надо посмотреть больше цифр и статистики, но нельзя просто отнять у кого-то из них того, что они сделали в этом году. Когда ты смотришь на Алекса, он в отпуске, мы звоним ему, и он собирает вещи и принимает бой. Он просто из другого теста. Он не заботится о полном лагере, не боится, что будет больно, ему плевать на все. Он просто дерется.

— Конор Макгрегор после мейн-ивента затвитил: «Позвони мне».

— Мне об этом уже рассказали.

— Что думаешь о его бое с Максом в легком весе за пояс BMF? Или у них с Илией есть много чего друг другу сказать?

— Не знаю, я думаю, что он написал, чтобы получить вот это — мы сидим здесь и такие: «Хм... Что ты имел в виду?»

— После турнира по пощечинам Мераба спросили о будущем, и он был очень расстроен, когда кто-то сказал, что он избегает Умара. Вы планируете сделать этот бой следующим?

— Безусловно.

— У Фрэнсиса Нганну была очень интересная цитата, и я действительно немного ее понимаю. Он сказал, что вы не можете справиться с этой потерей. «Я уверен, что он молился о моем провале. Какие деньги он имеет в виду? Которые он мне должен? Я получил больше денег, чем когда-либо заработал бы в UFC. Я бы сказал, вдвое больше денег за всю свою карьеру в UFC».

— Если вы в курсе истории, за все годы нашего бизнес мы всегда должны были кому-то денег, и ничего не происходило. Так что здесь он обосрался. Я что-то потерял? Я ничего не терял. На самом деле, это он должен мне денег, потому что мы смотрели бой между ним и Черным Зверем. Он должен вернуть мне деньги за этот бой. И всем вам. Я молюсь за его провал? Поверьте, я не думаю о Фрэнсиса так много. Вы, ребята, задали мне вопрос о PFL, и я ответил. Единственные, кто молится о его кончине, это, вероятно PFL. Потому что они подписали дерьмовый контракт с парнем, который не дает цифр и продаж PPV. И они продолжают платить за него — это не очень хорошо для них.

— Две недели назад вы говорили, что Шон Стрикленд станет следующим для Дрикуса Дю Плесси, но после увиденного сегодня выступления от Хамзата остается ли Стрикленд следующим?

— Хороший вопрос. Позвоните мне во вторник.

— Илия сказал, что хочет стать первым тройным чемпионом. Насколько это реалистично?

— Я люблю, когда парни полностью вычищают дивизион, и тогда ты такой: что дальше? Он уже побил этих парней. Если бой с Волкановски случится, он побьет его второй раз, побьет Макса, этого парня, еще одного парня, тогда можно начинать смотреть, что дальше.

— Перед турниром я видел Мухаммеда Мокаева, который выступал по грэпплингу в ADXC. Некоторые люди говорят, что в UFC запретили Росасу бороться с Мокаевым, потому что боятся, что он проиграет Мокаеву...

— Кто это сказал?

— Мы слышали в медиа.

— От кого?

— То есть в UFC не отказывали Росасу в участии в ADXC?

— Нет. Во-первых, Мокаева не уволили, с ним просто не подписали новый контракт, его контракт истек. С ним было много проблем за кулисами и не только за ними. Матчмейкеры задолбались с ним. Они устали от него и не хотели больше иметь с ним дел, поэтому не переподписали его.

— Я брал интервью у Мокаева, он сказал, что позврослел, и у него хорошие отношения с вами, но некоторые люди говорят вам плохие вещи про него. Он надеется, что однажды вернется в UFC. Как думаешь, это возможно?

— Послушайте, у меня нет проблем с Мокаевым. Я с ним в принципе не имел дел, иначе, может, и подписал бы его. Но матчмейкеры не хотят. У меня нет проблем с этим парнем. Пусть PFL его подпишут.

— Сегодня Шара Буллет сотворил историю, оформив первый нокаут двойным бэкфистом. Включил бы ты этот нокаут в топ-3 своих любимых и непредсказуемых?

— 100%. Вот почему мы дали ему бонус за выступление вечера. Ты не можешь дать этим двоим бонус за бой вечера, и ты не можешь дать другим троим бонус. Это одна из самых клевых вещей, которую я видел.

— Готов ли Шара сейчас против бойца из топ-10 или топ-5?

— Я не знаю. Я думаю, что мы вернемся в офис на следующей неделе и соберем все вместе. Я имею в виду, что он выглядел сегодня невероятно, выглядел хорошо, и он побил одного из жестких парней и сделал это в зрелищной манере. Ответ: вероятно, да.

— Хотел бы ты, чтобы он дрался в Штатах? Потому что Шара нам рассказывал, что в некоторых штатах он может выступать.

— Да. Слушай, я буду рад отправить этого парня в любое место. Посмотрим.

— Чья ММА-борьба сильнее? Чимаева, Махачева или Хабиба?

— Это сложно, это сложно. Я думаю, что если посмотреть, чего Хабиб достиг в этом спорте... И сложно не назвать Хамзата. Как этот парень выступил сегодня... Он смотрелся очень хорошо.