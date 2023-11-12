Перейра стал чемпионом UFC в полутяжелом весе! Бразилец взял два пояса за семь боев

Возможно, рефери рановато остановил поединок.

Утром 12 ноября в Нью-Йорке состоялся турнир UFC 295, в главном событии которого чех Иржи Прохазка встретился с бразильцем Алексом Перейрой. Бойцы разыграли вакантный титул в полутяжелом дивизионе, который Прохазка оставил почти год назад из-за травмы.

В декабре 2022-го Иржи получил травму плеча, после чего благородно освободил пояс, чтобы не тормозить дивизион — чеху предстояло долгое восстановление. С тех пор в полутяжелом весе многое поменялось: Магомед Анкалаев и Ян Блахович не смогли выявить чемпиона, а Джамал Хилл победил Гловера Тейшейру, но затем последовал примеру Прохазки и освободил титул из-за травмы.

Сам Прохазка заполучил пояс в поединке с Тейшейрой в июне 2022-го, когда проигрывал бой по раундам, но неожиданно задушил черного пояса по БЖЖ в финале поединка. Чех взял пояс лишь в третьем бою в UFC, и в этом он обогнал даже своего соперника Перейру, который очень быстро дошел до титула в среднем дивизионе.

Поатан получил титульный поединок с Исраэлем Адесаньей после трех побед в UFC. В ноябре 2022-го Алекс нокаутировал давнего соперника, с которым они дважды встречались в кикбоксинге. Спустя полгода Адесанья вернул пояс, отправив в нокаут Перейру, а бразилец решился на переход в дивизион выше, чтобы меньше страдать на весогонке. Здесь путь к титульнику тоже получился быстрым: после спорной победы над Блаховичем раздельным решением судей Перейре дали шанс побиться за вакантный пояс.

Бой начался осторожно: и Прохазка, и Перейра не спешили рубиться, хотя оба любят это делать. С течением времени Иржи начинал финтить, а Перейра сбивать соперника с темпа хлесткими лоу-киками. В середине раунда Прохазка прижал бразильца к сетке — тот попробовал задушить чеха, но Иржи оформил амплитудный бросок и оказался в халф-гарде. К концу пятиминутки бразильцу все же удалось подняться, но раунд точно забрал чех.

В начале второго отрезка Прохазка не спешил переводить соперника вниз. Вместо этого он выбрасывал нестандартные удары и делал ложные движения, сбивая Алекса с толку. Перейра пытался контратаковать, но получалось плохо. В середине раунда бойцы зарубились, и оба донесли несколько плотных ударов. А за минуту до сирены Перейра отправил Прохазку в нокдаун. Чех вцепился в ноги бразильца, а тот начал добивать его локтями, после чего рефери остановил поединок.

Вероятно, остановка боя от Марка Годдарда была рановатой — Прохазка был в полном сознании. По чеху было видно, что он готов продолжать. Но итога это не меняет: Перейра стал чемпионом в полутяжелом весе и вошел в элитный клуб бойцов, державших титул в двух дивизионах. На это ему хватило лишь семь поединков.