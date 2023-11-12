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Перейра стал чемпионом UFC в полутяжелом весе! Бразилец взял два пояса за семь боев

Перейра победил Прохазку и стал чемпионом UFC в полутяжелом весе
Отдел единоборств «СЭ»
Перейра победил Прохазку турнире UFC 295.
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Возможно, рефери рановато остановил поединок.

Утром 12 ноября в Нью-Йорке состоялся турнир UFC 295, в главном событии которого чех Иржи Прохазка встретился с бразильцем Алексом Перейрой. Бойцы разыграли вакантный титул в полутяжелом дивизионе, который Прохазка оставил почти год назад из-за травмы.

В декабре 2022-го Иржи получил травму плеча, после чего благородно освободил пояс, чтобы не тормозить дивизион — чеху предстояло долгое восстановление. С тех пор в полутяжелом весе многое поменялось: Магомед Анкалаев и Ян Блахович не смогли выявить чемпиона, а Джамал Хилл победил Гловера Тейшейру, но затем последовал примеру Прохазки и освободил титул из-за травмы.

Сам Прохазка заполучил пояс в поединке с Тейшейрой в июне 2022-го, когда проигрывал бой по раундам, но неожиданно задушил черного пояса по БЖЖ в финале поединка. Чех взял пояс лишь в третьем бою в UFC, и в этом он обогнал даже своего соперника Перейру, который очень быстро дошел до титула в среднем дивизионе.

Поатан получил титульный поединок с Исраэлем Адесаньей после трех побед в UFC. В ноябре 2022-го Алекс нокаутировал давнего соперника, с которым они дважды встречались в кикбоксинге. Спустя полгода Адесанья вернул пояс, отправив в нокаут Перейру, а бразилец решился на переход в дивизион выше, чтобы меньше страдать на весогонке. Здесь путь к титульнику тоже получился быстрым: после спорной победы над Блаховичем раздельным решением судей Перейре дали шанс побиться за вакантный пояс.

Том Аспиналл нокаутировал Сергея Павловича. Аспиналл нокаутировал Павловича за 69 секунд. Россия осталась без пояса UFC в тяжелом весе

Бой начался осторожно: и Прохазка, и Перейра не спешили рубиться, хотя оба любят это делать. С течением времени Иржи начинал финтить, а Перейра сбивать соперника с темпа хлесткими лоу-киками. В середине раунда Прохазка прижал бразильца к сетке — тот попробовал задушить чеха, но Иржи оформил амплитудный бросок и оказался в халф-гарде. К концу пятиминутки бразильцу все же удалось подняться, но раунд точно забрал чех.

Сергей Павлович&nbsp;&mdash; Том Аспиналл. Павлович проиграл Аспиналлу бой за титул чемпиона нокаутом в первом раунде. Онлайн-трансляция турнира UFC 295

В начале второго отрезка Прохазка не спешил переводить соперника вниз. Вместо этого он выбрасывал нестандартные удары и делал ложные движения, сбивая Алекса с толку. Перейра пытался контратаковать, но получалось плохо. В середине раунда бойцы зарубились, и оба донесли несколько плотных ударов. А за минуту до сирены Перейра отправил Прохазку в нокдаун. Чех вцепился в ноги бразильца, а тот начал добивать его локтями, после чего рефери остановил поединок.

Вероятно, остановка боя от Марка Годдарда была рановатой — Прохазка был в полном сознании. По чеху было видно, что он готов продолжать. Но итога это не меняет: Перейра стал чемпионом в полутяжелом весе и вошел в элитный клуб бойцов, державших титул в двух дивизионах. На это ему хватило лишь семь поединков.

Алекс Перейра
Иржи Прохазка
UFC
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