«Он стал бы легендой, даже если бы его рич был 190 см, а не 215». Лучший джитсер в мире — о гении Джонса

Готовит его к бою с Миочичем.

Схождение Джона Джонса и Гордона Райана — пожалуй, самая интересная коллаборация в сегодняшних ММА.

16-кратный чемпион UFC и 5-кратный победитель ADCC взялись за сотрудничество в рамках кэмпа Джонса к бою против Стипе Миочича на UFC 295 в ноябре. Такое кадровое решение со стороны Костлявого наводит на интересные размышления, в частности, на одно конкретное — он не особо высоко оценивает свою нынешнюю стойку и склоняется к тому, что более короткий путь к победе над Стипе лежит в направлении грэпплинга.

Может, это и ложный вывод, но думать в эту сторону очень интересно. Мы видели, что Джон, по сути, проиграл в стойке Доминику Рейесу, что он медленно и кривовато выглядел то небольшое время на ногах против Гана, а вот в партере добыл легкую и блестящую победу. Не забываем и октагон-интервью Джонса, где он первым делом сказал о том, что в стойке чувствовал себя ржаво и инстинкты потянули его в родные края — борьбу. Поэтому теперь он, возможно, хочет грэпплить и с Миочичем, а такой хитроумный джитсер, как Райан, может помочь ему добавить в арсенал парочку позиций и приемов, которые сыграют ключевую роль.

Для просто хорошего бойца такая помощь от лучшего джитсера-грэпплера в мире была бы не сильно значительной, потому что за небольшое количество времени до боя освоить что-то кардинальное новое в джиу-джитсу практически невозможно. Но Джонс — особенный, он умеет учить новый материал в поразительно короткие сроки, и он из тех, кто не побоится потом применить это в бою. Другое дело, что перевести Миочича не так просто, за всю карьеру Стипе в ММА он никогда не проигрывал бой из-за борьбы. Тем интереснее.

Райан, кстати, и не скрывает, зачем конкретно позвал его Джон и как строится их работа. В большом интервью каналу Morning Kombat он рассказал об уникальном ученическом методе мышления Джонса и о том, чем Боунс удивил его больше всего.

— Джон учится немного по-другому по сравнению с остальными. Его мозг зажигается, когда ты работаешь с ним от одной техники к другой. Нет такого: «Эй, давай все время работать над Д'Арс, а потом перейдем к чему-то другому». У него это так: «Покажи мне Д'Арс», и тут же: «Давай черепаху», потом сразу: «Теперь гард», потом борьба. То есть он как бы прыгает от одной техники к другой, и именно в таком формате он учится лучше всего.

Изначально он первым на меня вышел, написал в соцсети, ему было интересно поработать над леглоками. У меня в свое время сложилась репутация, что я особенно хорош в леглоках. И Джон говорит: «Эй, дружище, мне реально интересны леглоки». Не то чтобы он собрался их применять в бою, просто ему интересно поработать над ними. Но когда он понял, что я так же хорош во всех остальных компонентах, и не просто хорош, а делаю их еще лучше леглоков, мы перешли к другой работе, разным техникам.

Фото Global Look Press

— Чем Джон тебя впечатлил больше всего?

— Двумя вещами. Первое — его способность учить движения. Обычно успешные бойцы, кому уже за 35... когда ты им показываешь новое — в их арсенале это не удерживается. А Джон всегда ищет варианты интегрировать новое. Если, например, он спросит меня о 5 движениях, я покажу их ему — он откинет 3, но те 2, если они ему понравятся, он немедленно дает понять: «Теперь они часть моей игры». Он будет отрабатывать, отрабатывать, отрабатывать их, и потом они станут частью его игры.

Я показываю ему движение, и в конце недели он интегрирует его в несколько частей его игры, именно под ММА. Я показал как-то движение в определенной позиции, и спустя 3 дня он использует это движение в трех разных позициях или с трех разных сетапов, которые он интуитивно придумал сам. Это реально впечатляет. Второе, что меня впечатлило, — его невероятная способность интуитивно менять темп и менять геймплан в течение раунда или в течение несколько дней/недель.

Я боролся с ним, у меня проходили какие-то движения, а потом он — без меня, я ему их не объяснял — он подстраивается, меняется, и я не могу уже больше их применять. И мне приходилось потом меняться. В итоге у нас получалось так, что в 5-м раунде мы работали уже совершенно по-другому, чем в 1-м. Ни один атлет, с кем я роллил, не умеет так меняться, как он. Он меняет темп так же быстро, как я сам. Хотя никто не может со мной в тренировках посреди раунда меняться так же быстро, как я. Джон способен отказываться посреди раунда от тех привычных вещей, которые работают, лишь бы поменять ситуацию.

— По ходу карьеры Джона, особенно применительно к ударке, всегда было много обсуждений его уникального размаха рук [215 см], который необычен для человека его роста [193 см]. У Сэмми Шилта, например, был такой же рич, но Шилт 212 см ростом. В какой степени вот такие данные Джона определяют его игру?

— Определенно, физические качества помогают, но мне кажется, у него просто понимание боя лучше, чем у других. То, что он делает, его креативность — это гораздо важнее, чем просто физические качества. Все говорят о его риче, но мне кажется, он был бы точно так же успешен и с ричем 190 см, с ричем, как и у обычного человека. Длинный рич не сделает тебе 27-1, как у него, а по сути, 28-0. Он выиграл пояс UFC в 23 года и по-прежнему чемпион в 36 лет. Тут явно что-то большее, чем рич.