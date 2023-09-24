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Сегодня, 09:15

Физиев обидно проиграл Гамроту уже во втором раунде. Рафаэль не смог продолжить из-за травмы

Отдел единоборств «СЭ»
Рафаэль Физиев получил травму и не смог продолжить бой.
Фото UFC Russia
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В UFC организуют реванш?

В ночь на 24 сентября в Лас-Вегасе, США, состоялся турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Рафаэль Физиев встретился с Матеушем Гамротом. Перед боем азербайджанец шел на шестом месте в рейтинге легковесов, поляк был седьмым.

Прошлый бой Физиева состоялся в середине марта, когда он побился с Джастином Гэтжи. Рафаэль считался фаворитом у букмекеров, но неожиданно проиграл нынешнему обладателю пояса BMF раздельным большинства судей. Перед этим поединком Физиев шел на серии из лес и побед подряд.

Предыдущий бой Гамрота тоже завершился решением: Матеуш победил Джейлина Тернера, а мнения судей разделились. Ранее поляк уступил Бенеилу Дариушу, прервав серию из четырех побед подряд: над Арманом Царукяном, Диего Феррейрой, Джереми Стивенсом и Скоттом Хольцманом.

Первый раунд поединка Гамрота с Физиевым был аккуратным с обеих сторон. Рафаэль атаковал реже, чем обычно, но все равно перебивал соперника в стойке, благодаря чему забрал раунд. В конце отрезка Гамрот предпринял попытку перевести соперника, но это ни к чему не привело, так как время закончилось.

Рафаэль Физиев. «Я никогда не проигрывал на улице. Люди падали от моих ног, рук, чапалахов». Интервью с Рафаэлем Физиевым

Во втором раунде поляк стал больше навязывать работу в партере. В какой-то момент Физиев стал активнее бить кики — один из ударов правой ногой пришелся в локоть Гамрота, в результате чего Рафаэль получил травму и не смог продолжить бой. Могло показаться, что Физиев травмировал общую ногу, но на самом деле он повредил вторую ногу, на которую опирался при ударе.

Гамрот одержал победу техническим нокаутом. Неизвестно, организуют ли бойцам реванш, но поляк сообщил, что готов провести второй бой, если в этом будет заинтересовано руководство UFC.

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