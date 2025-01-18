Ренато Мойкано: история и карьера нового соперника Махачева

Биография бразильского бойца UFC.

Ренато Мойкано (Ренато Алвес Карнейро)

Дата рождения: 21 мая 1989 года

Место рождения: Бразилиа, Бразилия

Место проживания: Коконат Крик, штат Флорида, США

Прозвище: Денежный Мойкано

Вид спорта: ММА

Промоушен: UFC

Рост: 180 см

Весовая категория: легкий вес (до 70,8 кг)

Профессиональный рекорд (на январь 2025): 20-5-1

Детство

Мойкано родился в Бразилиа — столице Бразилии. Судьба Ренато не похожа на истории многих его соотечественников, начинавших свой жизненный путь в фавеллах.

«У меня была действительно хорошая жизнь. У моих родителей была хорошая работа. У меня не было действительно тяжелого детства, как у многих других бойцов в Бразилии. Я всегда любил соревноваться, любил драться. Начал заниматься дзюдо, когда мне было восемь лет, и с тех пор влюбился в единоборства», — рассказывал Мойкано.

Изначально отец Ренато был против его карьеры бойца, опасаясь за здоровье сына, и советовал ему идти учиться на врача или юриста. Юноша поступил в колледж, где получал юридическое образование, параллельно упорно тренируясь и не оставляя мечты об ММА. Спустя два года обучения молодой человек решил сосредоточиться на спортивной карьере.

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Начало карьеры

Мойкано дебютировал на профессиональном уровне в мае 2010 года, одержав три победы в трех поединках Jungle Fight. В 2011 году он выиграл два боя, а в 2012-м уникальным для своей карьеры образом завершил поединок вничью — против Фелипе Фроеша на турнире Shooto Brazil 36.

После еще двух побед Мойкано получил право сразиться за временный титул чемпиона Jungle Fight в полулегком весе. Он добился цели в первом раунде боя 19 июля 2014-го в Сан-Паулу, задушив Исмаэля Бонфима.

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Выступления Мойкано в UFC

Мойкано получил приглашение от UFC с учетом успешных выступлений на родине. В первом бою под эгидой организации 20 декабря 2014-го он победил удушающим приемом финна Тома Ниннимияки, а затем выиграл еще два поединка раздельным решением — против россиянина Зубайры Тухугова (на UFC 198 в Куритибе 14 мая 2016-го) и американца Джереми Стивенса.

29 июля 2017 года случилось первое поражение Мойкано в карьере: он уступил американцу Брайану Ортеге, попавшись на «гильотину». Поединок был признан боем вечера на турнире UFC 214 в Анахайме.

В 2018 году Мойкано одержал две победы в двух поединках. Бой с американцем Кабом Свонсоном, завершившийся удушающим приемом сзади, принес Ренато бонус «Выступление вечера» на UFC 227 в Лос-Анджелесе. В 2019-м бразилец проиграл два поединка соотечественнику Жозе Альдо и Корейскому Зомби (Чон Чхан Сону), после чего перешел в легкий вес.

14 марта 2020 года Ренато выиграл первый бой в легком дивизионе против боснийца Дамира Хадзовича, но затем проиграл второй — Рафаэлю Физиеву из Азербайджана (на UFC 256 в Лас-Вегасе 12 декабря 2020-го). После двух побед над англичанином Джаем Гербертом и американцем Александром Эрнандезом последовало новое поражение — от бразильско-американского бойца Рафаэля дос Аньосу в марте 2022-го.

С боя против новозеландца Брэда Риддела в ноябре 2022 года началась наиболее продолжительная победная серия Мойкано в UFC. Тот поединок бразилец завершил удушающим приемом сзади (в 10-й раз в карьере). В 2024 году Мойкано успешно провел три боя, одолев американцев Дрю Добера (в феврале) и Джалина Тернера (в апреле), а также француза Бенуа Сен-Дени (в сентябре). После победы над Бенуа в главном событии турнира UFC Fight Night в Париже бразилец прямо из октагона сделал оскорбительный выпад в адрес властей и президента Франции Эмманюэля Макрона.

«Франция, я приехал сюда и хотел наговорить много ******, но я сходил в Лувр, сходил к Триумфальной арке, во все эти прекрасные места и могу сказать, что французский народ отличный, но ваше правительство ужасное! Французская революция 1789 года хотела отменить Бога, но Иисус Христос здесь, зримо, как никогда. К ***** Макрона, к ***** всех глобалистов, они пытаются протолкнуть эту политику, коррупцию. Если вы хотите узнать что-то про экономику, прочитайте книгу «Демократия — низвергнутый Бог», и вы поймете, что демократия — это заблуждение, это ненастоящая власть. Прочитайте и поймете, почему мир сходит с ума. Да, и Париж ***** прекрасен», — заявил боец.

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Титульный бой с Махачевым

Следующим соперником Мойкано должен был стать ирано-американский боец Бениэл Дариуш в главном карде UFC 311 в Инглвуде (округ Лос-Анджелес, штат Калифорния, США). Однако за сутки до турнира в афише произошло изменение: соперник чемпиона легкого веса Ислама Махачева по главному событию вечера Арман Царукян снялся с боя из-за травмы. Об этом стало известно во время процедуры официального взвешивания, на которую Арман не явился из-за проблем со здоровьем (как стало известно «СЭ», причиной стало обострение повреждения спины). Ренато был назван новым соперником чемпиона.

При этом еще в декабре 2024 года Мойкано заявлял, что Царукян снимется с поединка против Махачева, а он будет драться против Ислама. Боец угадал с таким прогнозом на YouTube-канале Show Me The Money.

«Я знаю, какие можно подобрать ключи к Махачеву, я знаю, как он будет действовать во время боя. Моя победа над Махачевым — лишь вопрос времени. Мне известно, что все вокруг в меня не верят, но мне на всех *******. 19 января моим соперником будет не Дариуш — я подерусь за пояс, потому что Царукян снимется. Мы не просто так в одном карде, и я готов!» — сказал Мойкано.

На пресс-конференции UFC 311 Ренато отметился еще одним оскорбительным заявлением. На этот раз в адрес местных властей — штата Калифорния, в котором за неделю до турнира в нескольких округах полыхали масштабные пожары.

«Здорово, *******. Погнали! Вам нужно разобраться с этими пожарами в Калифорнии. Вам нужно найти кого-то лучше, чем Гэвин Ньюсом (губернатор Калифорнии. — Прим. «СЭ»). К ***** его. Вы заслуживаете лучшего. Когда мне предложили биться в Калифорнии, первое, о чем я подумал, это о налогах в этом штате. На *** это», — сказал бразилец.

Он также добавил о своем сопернике на тот момент: «Вот что я тебе скажу, брат мой. Проигрывать мне не по карману. Я уважаю Бенеила Дариуша. Он хорош, он всесторонне развит. Но знаешь что? Я выиграю. Проигрывать мне не по карману. Свободный рынок, капитализм. Ты ешь то, что ты убил, и я убью его, чтобы получить бабки. Погнали! Огромное уважение Бенеилу Дариушу, но это мое время, время бабок. Погнали!»

После получения с Махачевым бразилец заявил о намерении через сутки забрать пояс. «Знаете что? Завтра я стану чемпионом мира! Бог так милостлив! Спасибо всем за поддержку!» — обратился боец к болельщикам.

«Мойкано идет за поясом. Будь готов Махачев, завтра — мое время! Я очень счастлив за этот шанс. Я работал ради этого шанса. Завтра я шокирую мир и стану чемпионом мира», — сказал Мойкано пресс-службе UFC.

Статистика боев в UFC

Дата Соперник Результат Раунд время Рекорд 29 сентября 2024 Бенуа Сэн-Дени Победа, TKO 2 / 5.00 20-5-1 14 апреля 2024 Джэлин Тернер Победа, TKO 2 / 4.11 4 февраля 2024 Дрю Добер Победа, UD 3 / 5.00 12 ноября 2022 Брэд Ридделл Победа, SBM 1 / 3.20 5 марта 2022 Рафаэль дос Аньос Поражение, UD 5 / 5.00 12 февраля 2022 Александр Хернандез Победа, SBM 2 / 1.23 26 июня 2021 Джай Герберт Победа, SBM 2 / 4.34 12 декабря 2020 Рафаэль Физиев Поражение, KO/TKO 1 / 4.05 14 марта 2020 Дамир Хадзович Победа, SBM 1 / 0.44 22 июня 2019 Чэн Сон Джунг Поражение, KO/TKO 1 / 0.58 2 февраля 2019 Жозе Алдо Поражение, KO/TKO 2 / 0.44 4 августа 2018 Каб Свонсон Поражение, SBM 1 / 4.15 7 апреля 2018 Келвин Кэттер Победа, UD 3 / 5.00 29 июля 2017 Брайэн Ортега Поражение, SBM 3 / 2.59 15 апреля 2017 Джереми Стивенс Победа, SD 3 / 5.00 14 мая 2016 Зубайра Тухугов Победа, SD 3 / 5.00 20 декабря 2014 Том Ниинимяки Победа, SBM 2 / 3.30

Достижения

Временный чемпион Jungle Fight в полулегком весе (2014)

«Бой вечера» в UFC ( 2017 )

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Сколько зарабатывает

Бой Мойкано с Сен-Дени возглавил кард турнира UFC Fight Night в Париже. За поединок бразилец получил самый высокий гонорар среди участников турнира — 415 тысяч долларов.

Личная жизнь

У Мойкано есть жена и сын, родившийся в 2020 году. Ренато живет вместе с семьей во Флориде (США).

Мойкано интересуется экономикой. В начале 2025 года Мойкано приобрел биткоины на сумму 10 тысяч долларов.

«Я люблю частную собственность, и позвольте мне сказать вам кое-что: если вы заботитесь о своей стране, прочитайте Людвига фон Мизеса и шесть уроков австрийской экономической школы», — говорил боец в апреле 2024 года.