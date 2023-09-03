«Австралийская спортивная наука лучше китайской и даже американской». Интервью с русским ученым из UFC

Большой эксклюзив.

«Спорт-Экспресс» продолжает публиковать выдержки из нашего большого интервью с директором UFC Performance Institute по спортивной науке Романом Фоминым.

В этой части наш собеседник рассказал, чем сильна австралийская спортивная наука, как повысить бойцовской интеллект и что отличает чемпионов от просто хороших бойцов.

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— Китай с точки зрения уровня спортивной науки уже близок к США?

— Китай очень успешно внедряет существующий опыт. Мягко говоря, «перенимает» и внедряет. Мягко говоря (смеется). В каком объеме они берут существующий опыт у Австралии, у США, у России — это, конечно, удивительно. Они аккумулируют все, что можно, и максимально стараются это использовать. Я бы не сказал, что они прям обгоняют европейскую спортивную науку или австралийскую. Нет, конечно, не обгоняют. Безусловно [не обгоняют]. Австралийская спортивная наука — она, например, совершенно потрясающая. Китай — нет, они пока копируют, перенимают, у них мало своего в плане методик, инноваций. У них большой доступ к технологиям, но это не определяет все, должны быть знания, должна быть экспертиза, должны быть компетенции, должна быть способность читать данные, понимать их и применять их. Китай я бы в лидеры не поставил сейчас.

— А Австралия правда такая крутая?

— Австралия очень крутая. Очень. У них крутая спортивная наука, очень мощная, свой сегмент [не скопировали ни у кого]. У них есть свой Австралийский институт спорта, они очень хорошо используют доказательный подход, evidence-based approach, назовем его так. Они, безусловно, одни из лидеров спортивной науки, при всем уважении к США — Австралия их по спортивной науке превосходит.

В США много сильных фрагментарных знаний, отдельных дисциплин: мощная биомеханика, мощная физиология, кинезиология, но опять-таки спортивная наука — это нечто большее, это интеграция всех этих дисциплин воедино. Это когда она позволяет принять вам информированное решение, не на основании гаданий, догадок, не на основании даже вашей экспертизы, а на основании максимально объективной информации по этому предмету. Вот что такое спортивная наука. Это и data science, не просто статистика, и спортивная инженерия, и анатомия и физиология, и методология спортивной тренировки, и так далее. Вот, например, я сам — то знание, которое я получаю, имею, — я его здесь, в UFC, внедряю. Нет такого, что оно не идет в никуда, оно имеет совершенно практический аспект, выход — в то же управление тренировочным процессом и так далее.

Роман Фомин с бойцом UFC Луаной Каролиной. Фото Соцсети

— Как вы повышаете квалификацию?

— Мы учимся, постоянно ездим на конференции, сами выступаем, у нас есть курсы повышения квалификации, где мы получаем новые знания. И поскольку мы живем в 2023 году, нельзя обойтись без аналитики, без работы с большими массивами данных, без прогнозной аналитики. Сейчас я очень заинтересован в том, чтобы развивать навыки относительно того, как правильно фильтровать информацию и получать нужный сигнал. Живя в огромном массиве информации... у нашего мозга сейчас новый челлендж, у нас нет недостатка в информации и доступе к ней, но у нас есть огромный недостаток в том, как мы используем эту информацию, и в получении сигнала. Последние полгода я очень активно пропагандирую научный подход, при котором мы фильтруем ненужную информацию, фильтруем шум и работаем над получением нужного сигнала.

Мы работаем на регулярной основе с порядка 650 бойцами, и мы используем научный подход, который позволяет нам управлять их подготовкой эффективно. Что значит эффективно? Это значит, что вместо того, чтобы делать много разных вещей, иногда случайных — например, основанных на моем опыте или опыте тренера: «Вот я делал так, и так же я буду работать с бойцом», — вместо такого мы применяем диагностику и профайлинг. Когда боец приходит, условно, в понедельник, мы начинаем его тестировать, проводить измерения, оценивать различные аспекты подготовки, например физические качества.

У нас есть отдел питания, физиотерапии, физподготовки, отдел спортивной науки, отдел ММА и так далее. Мы включаем спортсмена в систему, и, проходя неделю через все эти тесты — состав тела, оценку метаболизма, оценку силы, скорости, различных энергетических систем, — мы выявляем приоритетные, лимитирующие звенья, над которыми нужно работать прямо сейчас. В итоге мы убираем так весь лишний шум и фокусируемся на тех вещах, которые действительно приведут бойца к успеху. Они получают от нас дорожную карту, в которой прописаны, к примеру, три аспекта, над которыми нужно работать в кэмп прямо сейчас. Управление ли это весом, чтобы они гладко подошли к неделе боя и смогли сделать вес. Выносливость ли, что угодно.

Мы также даем бойцам Fight Performance Analysis, это отчет, в котором есть 200 различных параметров: количество акцентированных ударов, попытки сабмишенов и так далее. Мы предоставляем эту информацию бойцам в сравнении с их весовой категорией, чтобы они могли увидеть, где они превосходят свою категорию, где немножко позади.

— Реально ли разработать какой-то метод, прибор, который бы измерял бойцовский интеллект?

— Ну, предпосылки есть, один из инструментов, который мы используем, — он оценивает вашу быстроту реакции, простую реакцию, сложную реакцию, реакцию выбора. Есть у нас также инструмент, на котором мы тренируем бойцов выбирать правильную цель, реагировать на нужную цель, не реагировать на другие и так далее. Но это больше такой психофизиологический аспект подготовки.

— Можете назвать имена, какие бойцы поразили реакцией?

— Я, к сожалению, не могу раскрывать такую информацию, такие правила UFC.

— Но это чемпионы или необязательно?

— Не всегда чемпионы. В чем прелесть ММА — это комбинация не только техник, но и разных физических качеств. Это и не марафон, и не спринт, это комбинация различных аспектов подготовки. Именно ММА-специфическое мастерство ваше зависит от того, как вы интегрируете, соединяете вот эти все факторы вместе. Можно иметь самый высокий показатель реакции, самый высокий МПК, но при этом совершенно не значит, что вы будете чемпионом. Иногда мы видим такие показатели по результатам тестов физподготовки — спортсмены достойны быть членами сборной по тяжелой атлетике (смеется). Но при этом они не чемпионы. Нужна комбинация и синхронизация всех качеств и способность психологически настраиваться на конкретного оппонента в конкретный день. Если у вас в день боя психологический блок не снялся, то потенциал у вас может быть 100 процентов, а выступите на 70 или 50 или даже 30. Будет или апатия, или заторможенность, или перевозбуждение, или еще какое-то другое состояние, не оптимальное. Для оптимального состояния мы используем слово sharp — когда вы реагируете быстро, точно, количество ошибок минимально, на неожиданное развитие реагируете адекватно.

Роман Фомин с Дэном Иге. Фото Соцсети

— Может ли неспецифическая интеллектуальная работа улучшить бойцовский интеллект? Например, если человек будет весь кэмп читать «Войну и мир» или решать шахматные задачи — есть шанс, что его бойцовский интеллект вырастет хотя бы на 0,00001 процента?

— Ну вот мы, например, регулярно играем в шахматы с Алджамейном Стерлингом (смеется). Он любит играть, я люблю играть, мы играем регулярно через приложение, он мне присылает приглашение, я ему присылаю. Я играю с шести лет и могу сказать, что он классно играет. Я думаю, шахматы — это классная игра для развития интеллектуальных способностей. Но насколько это может улучшить бойцовский IQ?

Есть очень специфические и неспецифические вещи. То тестирование, которое у нас есть, мы стараемся использовать ММА-специфический подход. Тесты должны максимально сочетаться с тем, что будет происходить в октагоне. Одно дело, когда вы играете в шахматы, сидя на диване, другое дело — если вы играете в шахматы, сидя, например, на тренажере или беговой дорожке. В поединке вы переводите свое тело из состояния нормального функционирования в состояние утомления, состояние, когда смещается метаболизм. Вы же часто видите, когда спортсмен нагибается и упирается в колени, тяжело дышит. Количество кислоты в его организме достигло такого уровня, что продолжать бой очень тяжело.

Поэтому вопрос — как вы решаете интеллектуальные задачи, находясь в этом состоянии? Когда вы устали, когда дышите плохо, руки не поднимаются — можете ли вы так же успешно решать когнитивные задачи? Оценивать, что происходит, слышать тренера, оценивать реакцию оппонента и так далее. Вы эффективны только тогда, когда платите меньше, а производите больше. Когда вы способны решить задачу, но при этом не загоняете себя в состояние крайнего утомления.