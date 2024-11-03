Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Статьи
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 21:45

Биография Ронды Роузи: дзюдо и рестлинг, легенда UFC и съемки в боевиках

Александр Иткин
редактор интернет отдела
Легенда ММА, бывший боец UFC Ронда Роузи
Ронда Роузи.
Фото Getty Images
Telegram Дзен
История первой женщины-бойца UFC.

Ронда Джин Роузи
Дата рождения: 1 февраля 1987 года
Место рождения: Риверсайд, США
Виды спорта: дзюдо, ММА, рестлинг
Рост: 168 см
Профессиональный рекорд в ММА: 12-2-0
Семейное положение: замужем за Трэвисом Брауном

Детство и семья

Ронда Роузи родилась в Риверсайде, штат Калифорния. Она стала младшей из трех дочерей в семье Рона Роузи и Анн-Мари де Марс, профессиональной дзюдоистки и первой американки — чемпионки мира в этом виде спорта (1984). Среди предков семьи были англичане, тринидадцы, венесуэльцы и канадцы.

Когда Роузи было восемь лет, ее отец покончил с собой. Рон оказался парализованным из-за травмы спины во время катания на санках с дочерьми. Позже мать вновь вышла замуж — за менеджера аэрокосмического завода.

Анастасия ЯНЬКОВА. Настя, Ронда и Миша. Чем хороши красавицы в ММА

Ронда могла погибнуть во время родов и появилась на свет с обвитой вокруг шеи пуповиной. Это привело к расстройству, из-за которого она не могла связно говорить до шести лет. Чтобы развить речь, родители переехали с трехлетней девочкой в Джеймстаун, Северная Дакота, где проходили интенсивную терапию со специалистами местного университета.

Мать помогала Ронде делать первые шаги в дзюдо. Помимо этого единоборства, юная Роузи занималась плаванием. При этом девушка не пошла в старшую школу и позже получила диплом бакалавра.

Боец UFC Ронда Роузи и глава UFC Дана Уайт в 2013 году
Фото Global Look Press

Дзюдо

Роузи занималась дзюдо под началом бывших друзей своей матери по команде, часто противостояла мужчинам и расстраивалась из-за неудачных тренировок. Как следствие — девушка признавалась, что плакала почти каждую ночь.

В 17 лет Ронда отобралась на Олимпийские игры 2004 года в Афинах, став самой молодой дзюдоисткой на турнире. В том же году она выиграла юниорский чемпионат мира и взрослый чемпионат США.

Ронда РОУЗИ. Пять лучших поединков Ронды Роузи

Роузи трижды подряд выиграла Кубок мира по дзюдо с 2006 по 2008 год. На Олимпийских играх-2008 в Пекине американка завоевала бронзовую медаль.

За время выступлений в дзюдо Ронда шесть раз становилась чемпионкой США. Несмотря на успехи в этом виде спорта, Роузи жила бедно и была вынуждена подрабатывать барменом. В 2010 году девушка перешла в смешанные единоборства.

Боец UFC Ронда Роузи в 2014 году
Фото Global Look Press

Карьера Роузи в ММА

В 2010 и 2011 году Роузи провела три боя в ММА на любительском уровне и победила в первом раунде соотечественниц Хайден Муноз, Отэмн Ричардсон и Тэйлор Гуардадо. Ронда успешно использовала рычаг локтя, этот прием позднее приносил ей победу в большинстве боев в ММА.

Ронда РОУЗИ. Ронда Роузи. Невеста из клетки

Первым соперником Роузи в профессиональных смешанных единоборствах стала бразильянка Эдьен Гомес на турнире KOTC в марте 2011-го. Бой закончился победой американки на первой минуте после фирменного болевого приема. Тем же исходом в том же году завершились поединки с канадкой Шармейн Твит и бои в Strikeforce с американкой Саро Д'Алелио и канадкой Джулией Бадд.

В марте 2012 года Роузи встретилась с американкой Мишей Тейт в поединке за титул чемпионки Strikeforce в женском легчайшем весе и вновь победила коронным сабмишеном в первом раунде, на этот раз — на пятой минуте. В августе она защитила титул в бою с канадкой Сарой Кауфман после пятой в карьере победы в стартовую минуту рычагом локтя и довела свой рекорд до 6-0.

Чемпионка UFC Ронда Роузи после боя в 2015 году
Фото Global Look Press

Strikeforce была выкуплена UFC. Роузи была объявлена чемпионкой промоушна в легчайшем весе и стала первой женщиной, подписавшей контракт с этой организацией.

В феврале 2013 года Ронда защитила титул чемпионки в поединке с соотечественницей Лиз Кармуш на UFC 157, а в декабре на UFC 168 победила Мишу Тейт в третьем раунде. Это был первый случай, когда ее соперница смогла продержаться больше одного раунда, но в итоге все равно проиграла после рычага локтя.

Холли ХОЛМ (справа) наносит Ронде РОУЗИ удар в голову, после которого непобедимая чемпионка UFC отправится в нокаут. Ронда Роузи: проклятие девушки с обложки

Далее Роузи провела серию защит с победами в первом раунде и начала выигрывать не фирменным болевым приемом. Ее соперницами были американка Сара Макмэнн (UFC 170 в феврале 2014-го, технический нокаут — удар коленом в корпус), канадка Алексис Дэвис (UFC 175 в июле 2014-го, нокаут — удары), американка Кэт Зингано (UFC 184 в феврале 2015-го, прямой рычаг локтя) и бразильянка Бет Коррея (UFC 190 в августе 2015-го, нокаут — удар).

Бой Ронды Роузи и Аманды Нуньес за чемпионский пояс UFC в 2016 году
Фото Getty Images

Первое поражение Роузи потерпела в ноябре 2015 года. Американка Холли Холм нокаутировала именитую соотечественницу во втором раунде и стала новой чемпионкой на турнире UFC 193 в Мельбурне. Спустя год Ронда попыталась вернуть титул в поединке с бразильянкой Амандой Нуньес, но потерпела поражение техническим нокаутом в первом раунде на UFC 207 в Лас-Вегасе 31 декабря 2016 года. Бой стал для Ронды последним в UFC.

Хабиб Нурмагомедов, Дана Уайт и&nbsp;Конор Макгрегор. Хабиба нет среди лучших бойцов по версии Даны Уайта. Зато есть Макгрегор

Глава UFC Дана Уайт включил Роузи в список четырех величайших, по его мнению, бойцов в истории организации. Когда босса лиги попросили назвать виртуальную гору Рашмор, он назвал бойца вместе с Джоном Джонсом, Жоржем-Сеном Пьером и Конором Макгрегором.

«Ронда Роузи открыла дорогу в UFC для всех женщин и стала одной из самых больших суперзвезд в истории спорта. Она была первой из женщин, кто добился такого успеха», — сказал Уайт.

Экс-чемпионка UFC Ронда Роузи в рестлинг-лиге WWE.
Фото Global Look Press

Рестлинг

В 2018 году Роузи перешла в рестлинг. 19 августа она победила Алексу Блисс и стала чемпионкой WWE, а спустя месяц выиграла матч-реванш. Ронда удерживала титул в течение 231 дня, а затем уступила Бекки Линч.

Пятница. Лас-Вегас. Ронда РОУЗИ (слева) по всем статьям уступила Аманде НУНЬЕС. Последние 48 секунд Ронды Роузи

В 2022 году Ронда одержала победу в «Королевской битве». Также она завоевала титул в SmackDown и удерживала его в течение 55 дней, после чего уступила Лив Морган. В том же году Роузи смогла взять реванш у Морган и вернуть титул, который она удерживала в течение 83 дней. Также Ронда успешно выступала в командных матчах, где также стала чемпионкой.

Боец UFC Ронда Роузи и глава UFC Дана Уайт на церемонии введения легенды ММА в зал славы UFC в 2018 году
Фото Getty Images

Достижения Ронды Роузи

В дзюдо

  • Победительница Кубка мира (3): 2006-2008
  • Чемпионка США (6): 2004-2008, 2010
  • Бронзовый призер Олимпийских игр: 2008

В ММА

  • Чемпионка Strikeforce: 2012
  • Чемпионка UFC: 2012-2015 (6 успешных защит)

В рестлинге

  • Чемпионка WWE Raw
  • Чемпионка WWE SmackDown
  • Победительница «Королевской битвы»: 2022
  • Командный чемпион WWE среди женщин
Дуэль взглядов бойцов UFC Ронды Роузи и Аманды Нуньес перед боем в 2016 году
Фото Global Look Press

Сколько зарабатывает Роузи

В рейтинге самых богатых бойцов UFC, опубликованном в 2022 году, Роузи стала единственной женщиной в топ-20 (на 14-м месте). Ее состояние было оценено в 12 миллионов долларов.

Боец UFC Ронда Роузи со знаменитыми и звездными актерами Голливуда
Фото Getty Images

Роузи в киноиндустрии и видеоиграх

Роузи снималась в боевиках «Неудержимые 3», «Форсаж 7» и «22 мили». Также боец сыграла саму себя в комедийном фильме «Антураж».

Ронда Роузи. Ронда Роузи живет как Герман Стерлигов. Не хочет покупать в магазинах, платить за свет и брать кредиты

Ронда была добавлена в качестве игрового персонажа в видеоигры UFC, WWE и Raid: Shadow Legends. Также она озвучивала Соню Блейд в игре Mortal Kombat 11.

Легенда UFC Ронда Роузи и ее муж Трэвис Браун
Фото Global Look Press

Личная жизнь

В 2017 году Роузи вышла замуж за бойца ММА Трэвиса Брауна, ранее выступавшего в UFC. Свадьба состоялась на Гавайских островах — в родном штате Брауна. В 2021 году у пары родилась дочь Лаакеа Макалапуаокаланипу. В 2024 году стало известно, что Ронда ждет второго ребенка.

Ронда РАЙЗИ и Трэвис БРАУН. Эта свадьба прошла без драки. Ронда Роузи вышла замуж

Соцсети Ронды Роузи

* соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ

Ронда Роузи
UFC
ММА

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Форвард «Миннесоты» Капризов возглавил гонку бомбардиров НХЛ
Финляндия направила ноту из-за порчи забора посольства в Москве
Воспитательное удаление Кузи и сгоревшая «армейская» хата. Что произошло в матче «Салават Юлаев» - СКА
В Валенсии выжившие в наводнении забросали грязью короля Филиппа VI и его свиту
Наводнение в Испании привело к катастрофическим последствиям из-за бездействия властей. Что известно
Роднина ответила Дюамель за призыв ужесточить правила для фигуристов из России
Сегодня
Вчера
Неделя