Дудакову исключили из UFC. На турнире в Лас-Вегасе она устроила скандал, ударив тренера

Что будет делать дальше?

Российский боец смешанных единоборств Виктория Дудакова исключена из ростера UFC. Теперь она не сможет выступать на турнирах под эгидой промоушена.

Ударила тренера в последнем бою

Сотрудничество с уроженкой Волгограда прекратили по неизвестным причинам. В своем последнем поединке в Лас-Вегасе 12 января Дудакова уступила американке Фатиме Клайн, но больше обсуждалось не поражение, а агрессивное поведение девушки по отношению к своему тренеру Гасанали Гасаналиеву.

Бой завершился во втором раунде. В первом Клайн полностью переиграла россиянку в стойке и больше времени провела в контроле. А во втором забила локтями, когда до конца раунда оставалось меньше минуты. Виктория смогла нанести всего шесть ударов. Однако главная драма развернулась уже после финального гонга: когда к Дудаковой подошел Гасаналиев и попытался поддержать ее, приобняв, она резко оттолкнула его и дала пощечину.

«Ты не подошел даже, настолько тебе по фигу было», — заявила спортсменка в эмоциональном порыве.

Гасаналиеву произошедшее явно не понравилось. Он назвал Викторию дурой и покинул клетку. Позднее тренер заявил, что «в семье все бывает несладко», а Дудакова принесла извинения.

«Эмоции немного улеглись... В первую очередь хотелось бы извиниться перед моим мужем и тренером. Мне было обидно, что в такой тяжелый момент он отвернулся от меня и не захотел заходить в клетку. Это не оправдание, и я не ищу себе оправдания. Я поступила неправильно, не смогла совладать со своими эмоциями. Подала плохой пример для спортсменов и подрастающего поколения. Также хочу попросить прощения у фанатов спорта. Спасибо всем, кто остается со мной в таком трудном положении», — написала она в соцсетях.

Исключили не только Дудакову

25-летняя Виктория шла с серией из восьми побед подряд, а затем уступила Сэм Хьюз и Фатиме Клайн. После двух поражений подряд поползли слухи о том, что боец может поменять тренерский штаб, но пока они ничем не подкреплены.

Дудакова выступала в UFC с июля 2023 года. В лучшую лигу мира девушка попала через претендентскую серию Даны Уайта. К слову, из ростера исключили не только ее. Из списков участников пропали 31-летний россиянин Магомед Гаджиясулов и 28-летний украинец Игорь Потеря.