31 января, 23:30
Что нужно знать о поединке бойцов легчайшего веса в Эр-Рияде.
Россиянин Саид Нурмагомедов и бразилец Винисиус де Оливейра выступают в легчайшем весе. Бойцы проведут бой на турнире UFC Fight Night 250 в субботу, 1 февраля. Поединок войдет в главный кард вечера ММА, пройдет на «anb Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется ориентировочно после 20.30 по московскому времени.
32-летний Нурмагомедов одержал 18 побед и потерпел три поражения на профессиональном уровне. Его рост составляет 173 см, размах рук — 178 см.
Саид не является родственником Хабиба, Усмана и Умара Нурмагомедовых.
Нурмагомедов не проводил поединки с 2023 года. В том году дагестанец в марте уступил Джонатану Мартинесу единогласным решением судей и в октябре досрочно победил Муина Гафурова после применения гильотины в первом раунде.
|
Дата
|
Соперник
|
Результат
|
Раунд /
время
|
Рекорд
|
21 октября 2023
|
Муин Гафуров
|
Победа, SBM
|
1 / 1.13
|
18-3
|
12 марта 2023
|
Джонатан Мартинез
|
Поражение, UD
|
3 / 5.00
|
17 декабря 2022
|
Саидыкуб Кахрамонов
|
Победа, SBM
|
2 / 3.50
|
9 июля 2022
|
Дуглас Силва де Андраде
|
Победа, UD
|
3 / 5.00
|
22 января 2022
|
Коди Стэманн
|
Победа, SBM
|
1 / 0.47
Де Оливейре 29 лет, в его профессиональном рекорде 21 победа и три поражения. Рост бразильца составляет 175 см, размах рук — 179 см.
Победная серия де Оливейры достигла четырех поединков. В 2024 году он провел два боя. В марте бразилец дебютировал в лиге и нокаутировал Бернардо Сопала, поединок был признан лучшим боем вечера и также принес победителю бонус за выступление вечера. В июне Винисиус победил Рики Симона единогласным судейским решением.
|
Дата
|
Соперник
|
Результат
|
Раунд
время
|
Рекорд
|
30 июня 2024
|
Рики Симон
|
Победа, UD
|
3 / 5.00
|
21-3
|
2 марта 2024
|
Бернардо Сопай
|
Победа, KO
|
3 / 4.41
Де Оливейра заявил, что его не пугает громкая фамилия соперника.
«У парней из Дагестана хорошая борьба, хороший прессинг, они сильные, но он — просто человек. Я побеждаю таких соперников, как и остальных. Нурмагомедов — это фамилия, которая пугает некоторых бойцов по всему миру, но я никого не боюсь», — сказал Винисиус.
Нурмагомедов считает, что не испытает проблем с неудобным соперником.
«Является ли бой самым трудным в карьере? Не называл бы соперника таким сложным — просто чуть неудобный. Проблем не будет. Думаю, бой пройдет в стойке, я перестучу и могу его финишировать», — сказал Саид.
Букмекеры считают фаворитом россиянина: коэффициент на победу Нурмагомедова составляет 1.37, на победу де Оливейры — 2.90, на ничью — 60.00.
В главном поединке UFC Fighn Night 250 в Саудовской Аравии сойдутся Исраэль Адесанья (Нигерия) и Нассурдин Имавов (Франция). Также в главном карде состоятся бои Фарес Зиам (Франция) — Майк Дэвис (США), Сергей Павлович (Россия) — Жаирзиньо Розенстрайк (Суринам) и Шарабутдин Магомедов (Россия) — Майкл Пэйдж (Франция).
В прямом эфире главный кард UFC Fight Night 250 покажут платформа UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец», канал и сайт «Матч ТВ». Трансляция также будет доступна на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск».
«СЭ» ведет текстовую трансляцию турнира UFC Fight Night в Саудовской Аравии. Результаты боев можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.