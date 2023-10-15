«Плевать, что Емельяненко исправился! Он насильник и преступник». Жесткий Харитонов — об АЕ, бое с Федором по боксу и обиде Орловского

Первое интервью после попадания Сергея в рейтинг лучших бойцов России вне весовых категорий.

В последние годы Сергей Харитонов выступал не слишком часто — после победы над Маликом Скоттом по правилам бокса он не выходил в ринг или клетку полтора года. Простой прервался в августе, а в сентябре 43-летний Харитонов подрался еще раз — за месяц российский тяж нокаутировал бразильцев Роджерса Соузу и Тиаго Кардосо в первом раунде.

В рейтинг лучших бойцов России вне зависимости от весовых категорий Сергей попал только после этих побед — ранее ни один из респондентов не включал его в личный топ-15, что огорчало бойца. Об этом Сергей напомнил в интервью на турнире «Шторм на Неве». Кроме того, Харитонов рассказал, что не видит у Федора Емельяненко шансов против него в бою по боксу, объяснил, почему не верит в исправление Александра Емельяненко, и ответил, почему считает, что в данный момент победил бы Майка Тайсона.

— Вы одержали две победы нокаутом за месяц. Уже есть намеченные планы на следующий бой?

— Это «Ушатайка»? Уточните сразу, на каком я месте в рейтинге сейчас (Харитонов отказывался давать интервью, так как не попадал в расширенный список лучших российских бойцов. - Прим. «СЭ»).

— В данный момент вы на 27-м месте.

— А это кто голосовал за 27-е место? Или вы сами определили?

— Три человека вас включили в свой топ-15.

— Я на топ-15 не претендую, просто я когда увидел на «Ушатайке», что в топ-50 бойцов не вхожу, для меня это стало немножко... Ну, топ-40 — это уже хорошо.

— Даже топ-30. Вы об этом не знали — рады такому факту?

— Я знаю свои силы, возможности. Мне, знаешь, не то что было обидно... Когда меня не включили в топ-50, я посмотрел, почему меня не включили. Всегда надо задавать вопрос: почему не включили? Что я больше года не выступал — это мелочи жизни, я же не уходил из спорта. Если бы меня не включили в топ-50, потому что я проиграл боев пять или 10 подряд, тогда да. А я же если кому-то и проигрывал, то топам в Bellator: Линтону Васселу, Чейку Конго. Это люди, которые стояли в первой пятерке, претендовали на титул. Выиграл последний бой у Тайрона Спонга. Это может, не супертоповый боец ММА, но я у него выиграл. И когда я увидел, что меня нет в топ-50, мне было не то чтобы обидно...

— Оскорбились, можно сказать?

— Да. Ничего себе, бился, бился всю жизнь, 20 лет, с 2000 года, когда еще многие бойцы пешком под стол ходили, и тут меня не включают даже в топ-50. Не хочу оправдываться ни перед кем, но могу смело заявить, что в топ-50 российских бойцов я точно вхожу. Радует, что сейчас немножко исправились.

— Вернемся тогда к вопросам. После двух побед какие планы сейчас? Есть намеченные бои?

— Знаешь, мне нужна была встряска, из-за этого я сделал два боя за месяц. Бойцы были, может, не супер-топ-уровня, но два бразильца молодых, по 33 года. Они дерутся — и выигрывают, и проигрывают. Я особо напряга не почувствовал, прошел их обоих на одном дыхании. Теперь будем биться с более серьезными ребятами.

— Бои по боксу вас интересуют?

— Почему нет? Я всегда с удовольствием выйду побоксировать. Последний бой у меня, по большому счету, был боксом в ММА-перчатках. Были правила ММА, но я работал в стойке и всегда руками. Бокс — всегда с удовольствием, были бы интересные предложения, интересные вызовы. Не просто с кем-то выйти и побоксировать от балды, а громкое имя. Интерес должен быть не только финансовый, но еще и медийный.

— Если громкие имена, то Алексей Олейник недавно начал бои проводить.

— С Лехой — нет. Не получится у нас бой с Лехой, потому что я к Лехе отношусь с большим уважением. Во-вторых, Леха возрастной боец. Это для меня не то чтобы не вызов: Леха сильный парень, недавно в UFC дрался, показывал результаты. Но Леха — это мой друг, и просто выходить с ним боксировать, драться по ММА или другим правилам не хочу.

— Вас удивила реакция тренера Гора Азизяна на поражение своего бойца в поединке с вами?

— Нет, это нормальное явление. Гор — эмоциональный парень, он готовит ребят. Парень продвигает бойцов — и российских ребят, и тех же бразильцев. У него большая команда, так что молодец. Эмоции любого тренера зашкаливают, и можно где-то наговорить лишнего, это нормальная реакция человека. Мне только дай продолжить. Я к судьям подхожу: «Зачем вы останавливаете раньше времени?» Я всегда говорю: «Дайте мне добить», а потом спустя час, два, три, день смотрю: реально парень плыл. На эмоциях тренеры хотят всегда, чтобы их боец победил, а могут сделать большой вред для здоровья.

Я говорил неоднократно: Орловский со мной до сих пор не здоровается! Это был 2011 год! Рефери не успел вовремя остановить бой, я добивал, жестко добил тогда. И вот результат: до сих пор не здоровается. Какой-то я враг для него, что ли? Я обычный спортсмен. Думал, дальше будем общаться, подрались в ринге — спокойно можем тренироваться, тем более в одном зале American Top Team. Я человек нормальный, адекватный. Ну, не хочет здороваться — я пошел в другую сторону. Чтобы до этого не доводить, чтобы не было таких оскалов после боев, рефери должен вовремя останавливать поединки.

— Насчет бокса: вам интересен был бы бой с Федором Емельяненко?

— В грудь себя кулаком не бью, но у Феди нет шансов со мной по боксу драться. Ну, какие у него шансы со мной? Ноль шансов! Ну, случайный удар пропущенный... По ММА, я думаю, у нас была бы заруба. По боксу какие у него шансы, если я больше ударник, я моложе, у меня в боксе достижений намного больше? У него ни одного поединка, по-моему, не проведено.

— А бой Федора с Тайсоном — это крутая история?

— В бою Федора с Тайсоном у Тайсона нет шансов никаких! Только потому, что Тайсон — старый дед! Тайсон в молодые годы убрал бы меня и Федю за один вечер. Думаю, за один раунд — по боксу если взять. Что говорить — машина. Но тогда шансов не было у нас, а сейчас нет шансов у него. Когда Владимир Хрюнов мне предлагал бой с Тайсоном, я сказал: «Вообще не вопрос, будем боксировать, но это выставочный бой. Я надену специальные перчатки, как с Маликом Скоттом были 16-унцовые перчатки. И будем работать». Но сегодня он дед старый — о чем говорить-то? Показывают его форму, два-три удара нанес красиво, но все же понимают, что это пиар. Не выдержит он с молодыми бойцами.

— Вы бы хотели завершить карьеру как Федор? То есть в крутом промоушене, в бое за титул, но получилось бы неприятное поражение.

— В принципе, Федя ушел красиво, потому что вышел драться за титул и проиграл. Проиграть может любой, никто не застрахован. По крайней мере, он не дрался с каким-то мешком. Честно, на месте организаторов я бы Федору не разрешил выходить драться с чемпионом. Я бы все-таки как-то уговорил его драться с каким-то титулованным бойцом, но на тот момент не за чемпионский пояс. Потому что все мы понимали: как бы он ни тренировался, в 99 случаев из 100 Федор бы проиграл. Один шанс мы оставили бы на лаки-панч. Федор вышел, не боясь, что может проиграть. Он вышел и подрался, тем более в таком возрасте. Я тоже хотел бы завершить карьеру каким-то ярким боем, но пока я об этом не думаю. Я еще собираюсь драться — мне до завершения карьеры как до луны пешком.

Владимир Хрюнов и Сергей Харитонов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Недавно у Федора был день рождения, и его брат Александр подарил ему на день рождения свою трезвость. А что вы хотели бы на свой день рождения получить от него?

— Я от него никакого подарка не хотел бы. Нет человека для меня — это просто кусок пьяного говна, который уже себя опустил и наш вид спорта опускает. Плевать вообще, что он там показывает, что он там исправился, протрезвел. Я всегда говорю об этом: этот человек — позор нашего спорта. Алкоголик, насильник, преступник. Таких людей в нашем спорте быть не должно.

— А чисто по-человечески за него можно порадоваться, что он реабилитируется?

— Да ничего он не реабилитируется, перестаньте вы. Я говорил это еще лет 15 назад, все меня хаяли в интернете. Вот что получилось. Это он на время, может, в засаду упадет — на месяц, на два, на полгода, на год... А все равно проявится рано или поздно, поверьте. Есть серийный убийца, серийный маньяк, а это серийный алкоголик. Так что человек не меняется. Человека может изменить только одно — земля, подземелье.