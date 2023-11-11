«Зашел в клетку — а там передо мной стоит ростовский бычок». Бывшие соперники Павловича вспоминают, как дрались с русским богатырем

Мнения людей, которые помнят Сергея не таким зрелым и монолитным бойцом.

В ночь на 12 ноября в Нью-Йорке состоится турнир UFC 295, в со-главном поединке которого российский боец Сергей Павлович встретится с англичанином Томом Аспиналлом. Павлович и Аспиналл подерутся за временный пояс в тяжелом дивизионе — это стало возможно после того, как из-за травмы выбыл Джон Джонс, а Стипе Миочич отказался от поединка с россиянином.

В преддверии титульного боя «СЭ» пообщался с пятью бывшими соперниками Павловича, которых он победил в промоушене Fight Nights. Трое из них — Магомедбаг Агаев, Алексей Кудин и Михаил Мохнаткин — прошли с Сергеем полную дистанцию. Александр Деревянко стал первым оппонентом Павловича в профессионалах, уступив в первом раунде, а Владимир Дайнеко хоть и проиграл за 25 секунд, впоследствии неоднократно спарринговал с Павловичем и стал его близким другом.

Бага Агаев: «У Павловича была слабая борьба»

Бой Сергея Павловича с Магомедбагом Агаевым состоялся в апреле 2016 года на турнире Fight Nights 46 в Москве и завершился победой Сергея единогласным решением судей. Этот поединок стал шестым в профессиональной карьере Павловича — впервые Сергей не смог нокаутировать соперника.

— В бою с Павловичем было такое ощущение, что именно вы первым номером работали, то есть Сергей работал совсем не так, как делает это сейчас в UFC.

— Я-то на самом деле тогда и тактику так ставил, что я давить буду его. Потому что так получилось, что я с ним еще встретился на боевом самбо на чемпионате России. И там я заметил, что он не любит давление. Сначала я, когда уходил назад, боялся его длинных рук и много пропускал. А когда начинал давить, он не знал, что делать. Я ни в коем случае его не принижаю, просто он на тот момент по своей неопытности... Я выиграл по очкам, потом так получилось, что бой предложили с ним профессиональный, и я эту же тактику использовал там. Я себе задачу поставил несмотря ни на что давить вперед, потому что у него руки длинные, и любой адекватный профессионал знает: если с длинноруким стоять [и не сближаться], то ему легко будет работать.

— Многие говорят о силе удара Сергея. А среди ваших соперников кто бил сильнее или на уровне с Павловичем?

— Я бы не сказал, что у него прямо какие-то космические удары. Я принимал разные тяжелые удары. Могу сказать, что, например, у Кирилла Сидельникова очень тяжелые удары, и при этом Кирилл очень легко работает. Я даже когда с Керей как-то дрался, был удивлен: у него реально очень тяжелый удар. Потом я на спарринги в Питер езжу — Кирилл Корнилов, у него очень тяжелый удар. Но у него база, конечно, кикбоксерская.

— Вы лишь один из двух соперников в карьере Павловича, кому удалось перевести Сергея на канвас — вы и Оверим. Как думаете, почему у других не получилось? Много кто пытался.

— Да, мне кажется, сейчас тяжи ленивые, все-таки столько энергии тратим. Я вообще сам по себе базовый борец, я дзюдоист, я первые бои в своей карьере переводил в партер. На тот момент я бы не сказал, что Серега обладал какой-то физической силой, когда в клинче боролись с ним. Он технически — да, был готов не давать бороться, потому что пару раз он меня сконтрил хорошо. А какой-то физической силы у него бешеной не было. И подготовка была у меня короткая: мне предложили буквально за две недели бой, и я согласился. Может быть, чуть-чуть в выносливости я подседать начал.

— То есть не было такого, как говорят, наткнулся на стену?

— Нет, не было. Реально наткнулся на стену — Магомеда Маликова знаете? Вот тогда я наткнулся на стену. Я его пытался перевести, его хватаешь — это была стена реально. С Серегой такого не было. Он физически сильный, но с ним работать можно. Сейчас — не знаю, он какой-то здоровый стал. Тогда, может быть, другой был.

— Камил Гаджиев сказал, что в 2017 году Павлович в партере боролся плохо.

— Так и было, он в принципе вообще не боролся, можно сказать. Я бы так оценил на тот момент. Когда мы в партере работали, сам ты видел, что там ничего особого не было. Полежали что я, что он... Не, у него слабая борьба на тот момент была.

— Не было ощущения, что в третьем раунде Сергей просел функционально? Потому что казалось, что он всячески избегал возможности зарубиться.

— Там и я просел, просто задача была только вперед идти (смеется). Ему по большому счету зачем это? Он же понимает, что в ближнем бою ему сложнее будет. У меня рычаги короткие, мне удобнее именно в ближнем бою работать, а он поэтому старается дистанцию держать. Может быть, он еще не ожидал, что я переть начну.

Если честно, перед этим боем ко мне все подходили, даже как-то мне смешно было. Как будто даже сочувствовали, будто он меня уберет сейчас в первом раунде: «Блин, Бага, держи руки у подбородка...» На самом деле перед боями или после очень много экспертов, особенно это не спортсмены, а какие-нибудь менеджеры. Зеваки, грубо говоря. Я особо не парился. Да, сильный парень, да, опасался, но это нормальное состояние. Я больше боюсь всяких непонятных соперников, которых я не знаю. Например, когда я с Магомедом Маликовым дрался, я его не знал — он меня чуть не вырубил на соревнованиях, потому что я несобранным вышел. А Серегу я знал, поэтому собран был. Он меня не пугал ни в коем случае. А так все сочувствовали, как будто на бойню привезли. Я, конечно, смеялся.

— После боя общались?

— Его ребята, тренеры, менеджеры пригласили в ресторан. Мы там уже посидели, покушали, пообщались. Они такое уважение проявили, что не ожидали такого боя. На самом деле все соперники Сереги делают одну и ту же ошибку: они просто стоят перед ним и ждут, пока Серега бить начнет. Серега это и делает. Я себе сказал: «Лучше я буду в защиту получать или в голову, чем назад идти и тоже получать». Так-то когда вперед идешь, ты хоть что-то можешь сделать. А назад идешь — у Сереги такой размах рук, что с середины ринга до тебя достанет. Поэтому надо аккуратно.

— Если не учитывать, что в бою с Льюисом у Сергея было небольшое разрешение, которое каким-то случайным образом было получено, то в бою с вами был единственный случай, когда Сергею посекли лицо. Помните ли этот момент?

— Я не хочу просто выпендриваться, но объективно скажу: я Серегу прочувствовал уже в какой-то момент. Если в первом раунде я много ударов пропустил... Наверное — я, честно, не помню. Каких-то бешеных весомых ударов я не пропускал все-таки от него, потому что все удары то скользят, то куда-то... Во втором-третьем раунде я себя чувствовал как в своей тарелке, поэтому раза два я его достал очень хорошо. Я обрел уверенность, понял, что надо работать. Но дыхалки, конечно, не хватило, потому что в последнем раунде я вообще уже стоял, ничего не делал.

— Потом в зале с Сергеем не пересекались?

— Нет, в зале мы не пересекались, не тренировались. В Омске пересекался с ним, в гости привезли его, там у меня жена дралась, Юлия Борисова — как раз на Fight Nights. И Серега туда приехал. Мы с ним там просто пообщались. У него на тот момент и мама умерла, я соболезновал ему. Чисто по-дружески поговорили. Он хороший очень парень, вежливый, добрый. Адекватный русский парень. Он очень уважительный, даже, помню, кто-то из менеджеров пытался Сереге сказать, что надо как-то раскачивать бой, надо Баге какие-то предъявы кинуть (смеется), как-то наезжать. Он говорит: «Я не буду, я не такой. Не ко мне с такими вопросами». Он даже когда интервью дает, я видел, что-то нерешительный от своей скромности. Сейчас посмотрим, может, пояс выиграет — раскованный станет. Будем надеяться, выиграет.

Алексей Кудин: «Павлович одарен физухой от природы. Глыба»

Бой Сергея Павловича и Алексея Кудина прошел в ноябре 2016 года на турнире Fight Nights 54 в Ростове и завершился победой Сергея единогласным решением судей. Сергей увеличил рекорд до 10-0, а Кудин стал вторым оппонентом, сумевшим пройти полную дистанцию в поединке с ним.

— Вы к бою с Павловичем уже в тот момент в клубе Strela готовились?

— Да, я тогда готовился у Тараса Кияшко, но там я прошел общие сборы, а уже основную подготовку прошел в Беларуси.

— Помните, с кем спарринговали под Сергея?

— Да, под Серегу я с Саней Волковым работал, Серега Харитонов приходил, Серега Билостенный, Женя Ерохин. Помню, что где-то за месяц до того, как я должен был выйти в октагон с Серегой Павловичем, он тоже приходил в «Стрелу», и мы с ним также стояли в парах. Мы до этого уже тренировались вместе, и потом, когда сказали, что у нас бой, мне пришлось уехать домой, готовиться отдельно.

— Помните, как те спарринги у вас проходили?

— Да нормально, Серега — мощный, крепкий парень, зарубались. Человек одаренный физухой от природы. Такая глыба.

— Когда готовились, тем более вы вместе с ним спарринговали, какие-то слабые места углядели у Сергея?

— Да, он, когда шел в размен, слишком открывался. У него база не ударная была, поэтому слишком раскрывался, накидывался вперед, можно было его хорошо встретить. Но когда он готовился к бою со мной, то особо не лез в размен — понимал, что это чревато. Очень плотно прикрывался — понимал, что я буду бросать левый боковой.

— Момент запомнился в первом раунде, когда амплитудный бросок был. Почувствовали вот эту физическую мощь, о которой многие говорят?

— Нет, не то что почувствовал ее. Просто получилось, что он поймал меня на ударе ногой — подхватил, бросил, но ничего такого особенного не было, потому что я готовился с Лехой Олейником, он меня подтаскивал по борьбе недельки две где-то. Я был готов к этим броскам, был готов к работе в партере, но Серега не шел со мной в партер — может, не хотел закиснуть. Я не профильный борец, но я рассчитывал, что Серега будет со мной бороться, и очень много таскался в партере.

— Это Алексей Олейник вас так натаскал, что только два раза из пяти у Сергея получилось вас перевести?

— Я ходил к Олейнику на тренировки профильно, он лично работал со мной, натаскивал меня именно на защиту — тейкдауны, вставания. И это дало свои плоды. В 2016 году мы с ним [с Павловичем] тренировались, боролись в партере. Я тоже парень неслабый — где-то я его вытаскивал на болевой, где-то — он меня. Он понимал, что уже тогда у меня были мощная физическая сила и навыки борцовские, а сейчас я себя усовершенствовал, поработав с Лехой Олейником, с Саней Волковым. Думаю, Серега понимал, что начнет со мной бороться — я упрусь, что-то не получится, немножко окислится.

— Когда боролись на тренировках, чем-то Сергей удивил или вы его?

— Помню, был момент, Серега меня удивил, когда брал в кресты, то очень мощно корпус сжимал, очень трудно было защищаться. А когда мы боролись с колен в партере, я Серегу вытащил на «север-юг», Монсона любимый прием. Но Серега в последний момент успел подвернуть шею — чуть-чуть не хватило. Были такие моменты запоминающиеся.

— Бывали у вас спарринги кость в кость?

— Были пару раз, рубанулись, пару было разменов, но Тарас Кияшко всегда говорил: «Ребята, стоп-стоп, не зарубаемся, без эмоций отрабатываем, у вас отработочка. Все в клетке будете доказывать».

— Сергей ведь очень сдержанный. В спаррингах бывает, что может вспылить?

— Может, конечно, если где-то пропускает, не получается. Эмоционально может взорваться, бывало такое — пропускает удары и хочет сразу вернуть в обраточку.

Михаил Мохнаткин. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Михаил Мохнаткин: «После боя с Павловичем неделю ходил на костылях»

Бой Сергея Павловича и Михаила Мохнаткина состоялся в июне 2017 года на турнире Fight Nights 68 в Санкт-Петербурге, прошел все отведенные 25 минут и завершился победой Сергея единогласным решением судей. Павлович стал первым чемпионом Fight Nights в тяжелом весе.

— Многие говорят, что это подставной бой, что мы там как друзья-товарищи дрались, но это все неправда полнейшая. Например, я после этого боя практически неделю ходил на костылях, потому что одну мне стратегически Серега отбил, когда бил под икру. Там такое место — его очень тяжело набить, натренировать. Вторую ногу я отбил, потому что, когда бил маваши в области головы, практически все время попадал в локоть. Как-то так получалось, что постоянно я на него натыкался. Хорошо перекрывался, хорошо был готов к тому бою. Стратегически его подготовили грамотно, мало что я мог придумать в этом бою. Надо отдать должное, они смогли нивелировать то, за счет чего я мог выиграть — за счет своей скорости передвижения. Они меня замедлили к третьему раунду и тем самым решили вопрос.

— Вам не кажется, что сейчас Сергей и Аспиналл в такой же ситуации, как были вы? У обоих главный бой в карьере, из-за чего поединок может получиться осторожным.

— Я думаю, нет. Я думаю что Серега переломил в себе эту осторожность, наверное, в бою с Алистаром Оверимом. Тогда дали ему в оппозицию громкую звезду — было видно, что Серега сам не свой выходил. Мне кажется, что-то в этом бою произошло, и после этого мы видели, что он просто всех выходит и уничтожает. Я думаю, он перестал стесняться, просто выходит и побеждает. Делает то, что он хорошо делает. Когда он начинал биться в Fight Nights, он все равно где-то еще осторожничал, особенно когда есть какая-то оппозиция, у которой за плечами есть какой-то опыт. Было видно, что он не начинал переть вперед. А когда понимал, что тут как бы ничего такого, он сразу выходил и ломал человека.

— По боям Сергея в UFC видно, что он уверен в себе. Когда он стоял напротив вас, вы чувствовали, что он источает уверенность?

— Сложный вопрос. Я думаю, что ни у кого из нас не было уверенности, все было очень погранично. В этом бою, наверное, мы согрешили тем, что мало рисковали, чтобы это было ярко. Наверное, это от какой-то неуверенности было что с моей, что с его стороны.

— Вы несколько раз пытались Сергея перевести, но не получилось.

— Блин, я как в стенку в него входил. Опять же, это из-за того, что все было скомкано. Все равно куртка и обычная борьба без куртки — это разные вещи. Ты должен по-другому здесь набарываться, работать с оппонентами другого класса, не с самбистами, а, скорее всего, с борцами вольного стиля или греко-римского. Да, попытки были, но я как в стенку врезался и понимал, что я сейчас ничего не смогу сделать.

— Среди всех соперников на какое место поставили бы Сергея по мощи удара?

— Точно на первое место. Мы же с Иржи Прохазкой дрались — тот тоже очень мощный парень, но Серега гораздо мощнее бьет. Но Прохазка непредсказуемый — с любой стороны может что-то прилететь непонятное. Мне теперь постоянно задают вопрос: почему они в главных боях бьются, а ты не в UFC? Ну, так бывает. Молодцы ребята, я только радуюсь, что с такой оппозицией дрался.

Александр Деревянко: «У Сереги банки хорошие — голову он мне потряс нормально»

Бой Сергея Павловича и Александра Деревянко состоялся в декабре 2014 года на турнире Fight Nights 29 в Москве и завершился победой Сергея техническим нокаутом в первом раунде. Этот поединок стал для Павловича первым в профессиональной карьере.

— Ты был первым соперником Сергея Павловича. Каким он тогда запомнился?

— К этому бою я не так долго готовился, где-то около месяца. Я набирал как раз массу, а Серега, наоборот, скидывал почему-то. Я знал, что он хороший ударник и панчер. У него банки-то хорошие — я потом почувствовал, когда он в партере бил. Я после боя помылся, наклонялся — было видно, что он мне голову потряс нормально. Так что ударник он высококлассный, ну и в борьбу он не дается — не лезет сам и не дает, чтобы к нему лезли.

— Общались перед боем?

— Перед боем мы не общались, потому что времени не было. Мы с командой в Москву прилетели, опоздали из-за пробок на взвешивание. Я весил 106 кг, не помню, сколько он весил, но он мне сказал: «Я под тебя готовился, я скидывал вес». По жизни он простой пацан, без понтов.

— Ты сказал, что у него мощный удар. А если сравнивать с соперниками в кулачке (Деревянко завершил карьеру в ММА и сейчас выступает на голых кулаках. — Прим. «СЭ»), что ощущается болезненнее: удары Сергея или самые мощные удары без перчаток?

— Без перчаток я со сколькими стоял, таких ударов не было. С Серегой я даже в партере лежал, он меня в партере забивал, у него удары были ощутимые. Да даже если он дальше пойдет в кулачку, он просто всех перерубит! Я в нем просто уверен. Там никого нет равных ему. У него удар от природы.

— После боя с Сергеем были пересечения?

— После боя он говорит: «Готовь борьбу, в борьбе ты хромаешь». А в ударке, говорит, ничего, стоишь.

Владимир Дайнеко: «По истории с ним бесполезно спорить. В глазах видно: «Моя правда! Я знаю, что было так!»

Бой Сергея Павловича и Владимира Дайнеко состоялся в июле 2015 года на турнире Fight Nights 40 в Сочи и завершился победой Сергея нокаутом на 25-й секунде первого раунда. Оба бойца подошли к поединку с рекордами 3-0.

— Такая история: я гуляю — озера, шашлыки... И мне менеджер, он же тренер и братишка, звонит: «Вован, короче, собирайся». Я говорю: «Куда?» — «Да поехали, там Сережа есть, подраться надо, на замену». Я говорю: «Слушай, у нас три дня, подготовиться бы». Он говорит: «Да поедем, раскидаемся». Тренируемся пару дней, вылетаем в Сочи. С Серегой здороваемся, знакомимся, взвешиваемся, и на следующий день у нас поединок. Выхожу на бой, смотрю — передо мной стоит просто ростовский бычок (смеется). Доля секунды — я понимаю, а что делать? Пока думал — бам! Глаза открываю: где мои вещи? Так мы с Серегой и познакомились очень близко.

А потом мы в дружеских отношениях остались, я его поддерживал, писал. И на спаррингах в «Стреле» мы щупали друг друга. То есть с Серегой мы достаточно близко общаемся.

— В личном общении Сергей такой же, как на интервью? Спокойный, скромный, сфокусированный. Или может себе позволить повеселиться?

— На интервью, конечно, он настраивается. По жизни он повеселее, но самое интересное, что он любитель читать книги и любитель истории. То есть с ним дискутировать по истории очень сложно, потому что он ее очень хорошо знает. А так он и поугорать может, какие-то штуки рассказать, ну и понимает тоже шутки. У него есть чувство юмора.

— А помните дискуссию, когда вы с ним там зарубились на тему истории?

— Конечно! Мы зарубились, это бесполезно было с ним спорить. Он рассказывал за архивы, за документы из архивов. Было в глазах видно: «Моя правда! Я знаю, что было так!» И я думаю: «Серега, пускай оно так и будет!»

— Тарас Кияшко рассказывал, что, когда Сергей первые разы появлялся в «Стреле», он не в полную силу работал, не хотел никого травмировать.

— С Серегой спарингуешься и начинаешь с ним подрубаться — мы тяжи, все равно где-то плюху кинешь, где-то там не подрассчитаешь. А у него есть такой фактор — называется «ответочка». И когда Серега начинает уже прямо подрубливать, ты понимаешь: где-то я был не прав. То есть да, есть у него такое, он работает аккуратно, чтобы не травмировать, не травмироваться самому. Но если Серега начинает уже жестить, значит, ты где-то сам жестанул, и начинаешь работать лояльно, чтобы сберечь себя для поединка.

— А с кем у Сергея были самые зрелищные спарринги в зале из тяжей?

— Со мной! И Саня Волков с ним стоял, интересно было смотреть. Спивак Серега приходил. Я с Серегой [Павловичем] старался бороться. Но, вставая с Серегой в спарринги, уже понимаешь, что это работа более на интеллект, на подумать. Если хочешь порубиться, наверное, это не с Серегой в паре стоять.

— А насколько Сергей хорош в борьбе? Вы как-то говорили, что забарывали его. Какой его уровень в целом?

— Слушай, ну хорошая борьба у Сереги. Он сам бороться не любитель, но защита у него, я тебе скажу, максимально тяжелая и грубая: он защищается где-то и может закинуть плюшечку, а плюшечки у него, как все знают, хорошие. Не буду говорить фамилию, был случай, я на сборы ездил, и у меня как раз случилось от Сереги поражение. И кто-то говорит: «Да как вы там... Что там Серега...» У этого человека был поединок с ним, и после поединка этот человек сам сказал: «Да, базара нет. Плюха — капец».