Что разозлило перед боем и почему толкнул соперника после него.

Бой Сергея Павловича и Александра Волкова в России ждали с большим интересом, но без радости — не хотелось народу, чтобы кто-то из них проиграл. Проиграл в итоге Павлович — единогласным решением судей. И после боя вместо обниманий-братаний случилась пренеприятная ситуация — Александр подошел к Сергею (видимо, чтобы поблагодарить за бой или что-то в этом роде), а тот грубо оттолкнул его да еще послал на три буквы. А ведь они не просто соотечественники/единоверцы/русские, таке еще и тренировались вместе долгое время — уйму раундов спаррингов провели, помогали друг другу.

Понятно, что Волков получил обширную поддержку фанатов ММА, а Павлович стал если не изгоем, то человеком с подпорченной репутацией, ведь толкнул товарища, да еще и после поражения (есть у человечества такая особенность — превозносить победителей и топтать проигравших, причем в единоборствах это особенно ярко выражено, а тут еще и такой выкрутас с толчком под матерщину).

В понедельник вечером Павлович посетил телеканал «Матч Боец» и дал 12-минутное интервью. Назвал Волкова актером, негативно оценил его шутки, рассказал, что толкнул Александра (и послал) не из-за поражения, а из-за всего того «немужского», что было перед боем, и заявил, что хочет реванша. Примирением тут и не пахнет.

1. Как возник бой. «Вечером мне позвонил менеджер по поводу этого боя. Ризван [Магомедов]. Предложил. Я говорю: до утра дождемся. Утром просыпаюсь. Смотрю — пропущенные от команды Волкова. Мы созваниваемся. Диалог такой же, как мы и до этого разговаривали — что бой этот неинтересен. Мы же там тренировались, помогали друг другу. И было бы хорошо встретиться за пояс. На этом в принципе и расходимся. Тем более они готовились, с его слов, к бою с Алмейдой. Соответственно мне также не был интересен этот бой. И мы разошлись на том, что он [бой с Волковым] не нужен. Я сразу сказал: слушай, если вы согласитесь, конечно, и я соглашусь. Не будет такого, что одна сторона говорит «мы принимаем», а другая не принимает. На этом все — разговор закончился.

Через какое-то время... ну, пару дней, мой разговор, который был непосредственно сказан, с моих слов, появляется в соцсети от моего имени (1 апреля в тг-канале «Ударные новости» появились слова якобы Павловича с посылом, что биться с Волковым он не собирается. — Прим. «СЭ»). Я не знаю, как эти чудеса происходят. Не помню, какая группа, большая. Мы так и не смогли добраться, откуда произошла утечка. Такой был — некрасивый поступок. Я не знаю, с чьей стороны. Мне кажется, не стоит сильно напрягать голову. Когда ты разговариваешь с человеком лично по телефону, и через какое-то время этот разговор появляется в соцсети от твоего имени — мне кажется, это немного неправильные вещи. Ну да ладно.

Проходит время. Созваниваюсь с менеджером. Он говорит, что Али [Абдель-Азиз] виделся с Волковым в UFC Performance. Он [Абдель-Азиз] ему говорит: «Что ты будешь делать?» Он [Волков] говорит: «Буду драться, все». Разговор, который произошел неофициально — все, будет драться. Мне позвони, сказали, я говорю: «Вопросов нет». Все».

2. Юмор Волкова. «Проходит время, появляются посты — не знаю, юмористического характера или какого. Я так понимаю, моя фамилия используется в качестве отчества. Павлович там против Евгеньича. Я тоже че-то многое не понял, думаю: че за суета началась. Какие-то движения не туда. Вроде мы, как везде трезвонят, с одной страны, все на уважении должно быть, а тут начинаются какие-то непонятные движения. Соответственно я ни в какие СМИ не выходил, не давал [интервью]. Бой есть бой — подеремся, руки пожмем, разойдемся и все, не важно, кто там выиграет, проиграет — на уважении. А тут... скажем так, с дальней дистанции, издалека началась непонятная игра».

3. «Утечка». «Да, все верно [утечка произошла в момент, когда я поговорил Тарасом Кияшко]. Вот мы с тобой разговариваем — разговор у нас с тобой. И я потом смотрю... не помню, как группа называется. Потом еще было опровержение — «шутка от Сергея Павловича, 1-апрельская». Я думаю: какая шутка? Чьи шутки? Личный разговор является личным разговором. Если я посчитаю что-то дать в массы, в медиа — я сделаю это сам. Зачем за меня это делать?»

4. Почему не позвонил и не написал Волкову. «Думаю, [Волков] слишком в облаках витает. Что значит списаться?! Ты не знаешь норм поведения? Ты если на уважении ведешь [себя]... я рос в такой среде, что ты отдаешь себе отчет, что ты говоришь, что ты пишешь. Как ты можешь задеть какого-то человека? Я со своей стороны не позволяю лишнего. Никогда не позволял. Если ты пытаешься играть в какие-то игры и так далее ты со своей стороны можешь позвонить — ты, опять же, должен позвонить — и сказать: «Серега, слушай, как ты смотришь, если мы как-то вот так будем делать». Я отвечу: «Слушай, мне это подойдет, это не подойдет». Вот это более правильный разговор. Что значит я буду звонить?»

5. Битва взглядов. «Ты правильно подметил, [смотрелось] неприятно. Мы берем с тем аспектом, что все-таки... на уважении, да. Но если мы вернемся обратно, то уже понятно, что там какие-то свои, скажем так, шоуские игры. Никакого уважения с той стороны я не наблюдал. Но и здесь точно так же: мы стояли с тобой за кулисами друг за другом, ты если хотел спросить что-то конкретно, ты мог там спросить. Если не ясно. Предельно все прекрасно понимают, как было, как это все происходило. Я, конечно же, думаю: ну, актер».

6. Волков — неудобный? «Что могу сказать... работал с разными ребятами. Когда я был в American Top Team, там были разные ребята — и левосторонние, и параметры были еще больше. Думаю, это такая послепобедная эйфория, что... невероятное. Бывает такое, что бой не пошел. Мне кажется, всех спортсменов бывает такая история. Вот в этот раз бой не пошел. А что там стилистически удобный/неудобный. У меня, по-моему, никогда не было такого, чтобы был стилистически удобный соперник. Мне кажется, наш вид спорта он вообще не подразумевает, чтобы у тебя были стилистически удобные соперники. Ты должен выходить и делать свою работу. Вот и все.

Слушай, в левосторонней стойке, наверное, нет [не работал с Волковым в спаррингах]. Но в принципе такая же работа всегда была — как в бою. Такая же, ничего нового не было. Мы готовились к бою, полностью разбирали. Просто бывает, что не пошел бой. Не пошел — и все. [Угловые] Говорили все по делу мне, что надо — разбирали, но в голове играла своя песня. У меня была своя какая-то картина в голове, что я все-таки доведу этот свой удар до нужной цели».

7. Из-за чего оттолкнул Волкова. «[Поступил бы иначе после боя?] Сейчас бы не сделал, конечно. Потому что подутихли эмоции и так далее. Но, скажем так, те движения, которые были с его стороны, издалека делались... Не буду давать этому оценку. Я просто сделал для себя [вывод], что мы росли в разной среде, с разными понятиями, с разными принципами. И мне это далеко не близко, я привык жить по-мужски, быть пускай более прямолинейным, но честным и с мужскими взглядами на жизнь.

Не думаю, что из-за боя [толкнул Волкова после поединка]. Если мы вернемся, посмотрим мою карьеру, у меня же не было никаких проблем [после поражений]. Проблемы с тем, чтобы проиграть/выиграть — ничего в этом страшного нет. Бой может сложиться по-разному. Ты можешь выигрывать бой — и шальной нокаут придет. Сама атмосфера закулисная, то, что я называю «не по-мужски» в моем понимании — вот это вот спровоцировало. Оно имело почву под собой, и ты думал: «Да как же так? Вроде бы на камеру человек говорит какие-то вещи, а за камерой — совсем по-другому». Вот это мне не давало покоя — несправедливость такая».

8. Реванш. «У меня все хорошо, спасибо. Прилетели, нос немного подломан был. Первый раз гайморит в жизни. Узнал, что это такое. Сейчас чуть лечусь, капельницы. Ничего — выздоровеем, вернемся. [Что дальше?] Сейчас восстановиться. Надо будет починить кое-какие запчасти, начать втягиваться в тренировочный процесс плавно, не спеша. И так же сражаться, сражатьcя и еще раз сражаться. [Возможен ли реванш с Волковым?] Слушай, время покажет. Чего сейчас воздух гонять. Конечно. [Что бы изменил?] Мы и так целый эфир проговорили. Остается работать, больше делать. Уже разговоров много, поэтому надо больше трудиться. Друзья, всем, кто переживает за меня, поддерживает, вам большое спасибо. Я обязательно вернусь. Сейчас мы чуть восстановимся, все будет хорошо. Чувствую вашу поддержку, спасибо».