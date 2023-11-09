Павлович vs Аспиналл: исторический шанс для русского богатыря

Обозреватель «СЭ» считает, что нашего бойца ждет сложнейший поединок, но он обладает качествами для победы над британцем.

Сергей Павлович, 31 год, Россия.

Статистика в ММА: 18 побед, 1 поражение.



Том Аспиналл, 30 лет, Великобритания.

Статистика в ММА: 13 побед, 3 поражения.

Бой Сергея Павловича и Тома Аспиналла — без преувеличения исторический для российских ММА. Поскольку впервые наш соотечественник будет биться за титул регулярного чемпиона UFC в тяжелом весе, пусть и временный. Олег Тактаров в июле 1995-го выиграл соревнования на UFC 6, основатели лиги — Арт Дэйви и Боб Мейровитц — спустя 25 лет сказали, что его можно считать первым российским чемпионом UFC. Но тогда существовали лишь турниры-восьмерки, не имелось разделения по весовым категориям. В конце концов, бойцы тогда были в разы менее искусные, чем теперь. Это не попытка принизить Тактарова — просто правда.

Временный титул в тяжелом весе разыграют во второй раз за последние два с половиной года — в августе его заполучил Сирил Ган, нокаутировавший Деррика Льюиса. Но ситуации разные. Тогда основным чемпионом был Франсис Нганну, и присутствовало полное понимание — чтобы считаться сильнейшим тяжем, Гану необходимо обязательно победить камерунца (они спустя полгода встретились, и Сирил уступил). А вот у боя Павловича и Аспиналла такой антураж, как будто именно в их противостоянии выяснится, кто лучший тяжеловес в UFC.

Да, Джон Джонс в начале марта легко сокрушил Гана, но считался бы он фаворитом в бою с Павловичем или Аспиналлом? Нет. Про Стипе Миочича, который не выступал почти три года, а в своем последнем поединке был сметен Нганну, и говорить не приходится. Как известно, схватка Джонса с Миочичем сорвалась из-за травмы у Джона. Наверное, они рано или поздно подерутся, причем за полноценный пояс, а Павловичу или Аспиналлу придется защищать временный титул. Несправедливо? Безусловно. Но такова конъюнктура UFC. И подобное в истории промоушена уже происходило.

Том Аспиналл. Фото Global Look Press

Итак, Павлович vs Аспиналл. Начнем с козырей британца:

— скорость в целом;

— футворк (передвижения по клетке);

— вольная борьба (тейкдауны);

— грэпплинг (болевые, удушающие, контроль).

То есть Аспиналл — спорстмен более универсальный. Действительно может все. Александра Волкова он на скорости потряс в самом начале поединка, дважды перевел и победил довольно редким болевым. Причем в 2018-м Волкова не смог засабмиттить такой мастер БЖЖ, как Фабрисиу Вердум. Поединок с Андреем Орловским в стойке складывался для Тома не лучшим образом. Тогда британец перевел белоруса вниз после того, как тот выбросил лоу-кик, — и мгновенно задушил. А вот хорошего грэпплера Сергея Спивака англичанин нокаутировал в середине первого райнда — точный удар локтем, а затем добивание. Мачина Тыбуру же Аспиналл уронил комбинацией (решающим стал правый прямой) — и тоже добил. И также в первом раунде. Вообще бои Аспиналла в UFC длятся недолго — до второго раунда дожил только Орловский.

Есть у Тома и поражение: повредил ногу уже на 15-й секунде поединка с Блейдсом. Впрочем, даже за эти 15 секунд кое-что случилось. Аспиналл ринулся вперед — и пропустил четыре удара. Четыре хороших, плотных удара. Потому что высоко держит подбородок при атаке. А с Павловичем такая открытость губительна.

Сергей Павлович. Фото Global Look Press

И вот плюсы Сергея:

— ударная мощь;

— хорошая защита от борьбы (борец Блейдс так и не смог его перевести);

— размах рук (213 см, второй в UFC после Джонса).

Не каждый способен пользоваться ричем, а вот Павлович умеет — и умеет отлично. Точную характеристику дал Орловский, с которым Сергей тренируется в American Top Team: «Грубо говоря, он начинает с середины октагона и подгоняет тебя к сеткам. На всю длину бьет, это я вам точно говорю».

Не совсем ясно, как у обоих дела с выносливостью, так как их поединки длятся недолго. У Павловича, правда, был опыт 5-раундового противостояния. Но пример все же плохой — схватка с Михаилом Мохнаткиным в Fight Nights в июне 2017-го получилась исключительно скучной. Ее даже называли странной. Сейчас ничего такого не будет точно. Теперь Павлович старается захватить инициативу с первых секунд. Шесть быстрых нокаутов подряд в UFC — тому подтверждение.

Подведем итог: Павловича ждет сложнейший соперник, но и у Сергея есть козыри — такие, чтобы выиграть эту партию. И если он это сделает, то войдет в число лучших российских бойцов всех времен.

Основной кард UFC 295

Иржи Прохазка (Чехия) — Алекс Перейра (Бразилия)

Сергей Павлович (Россия) — Том Аспиналл (Великобритания)

Жессика Андради (Бразилия) — Маккензи Дерн (США)

Мэтт Фревола (США) — Бенуа Сен-Дени (Франция)

Диегу Лопес (Бразилия) — Пэт Сабатини (США)