Ответы на главные вопросы о поединке двух тяжеловесов-нокаутеров на турнире UFC в Саудовской Аравии.

ММА UFC: Павлович — Розенстрайк

Дата и место турнира с боем Павлович — Розенстрайк

Бой российского тяжеловеса Сергея Павловича и суринамского бойца Жаирзиньо Розенстрайка пройдет на турнире UFC Fight Night 250. Шоу на anb Arena спортивного комплекса Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдет в субботу, 1 февраля.

Вечер ММА стартует в 17.00 по московскому времени, а главный кард — в 20.00 мск. Бой Павловича и Розенстрайка ожидается ориентировочно в 21.30 мск.

Данные и статистика Сергея Павловича

Российский боец Сергей Павлович родился 13 мая 1992 года (возраст на момент боя — 32 года) в поселке Орловский (Ростовская область, Россия). Рост Сергея — 190 см, боевой вес — 115 кг, размах рук — 213 см.

Рекорд Павловича в профессиональной карьере — 18 побед (15 нокаутом) и три поражения.

Фото Global Look Press

Последние бои Сергея Павловича

Сергей Павлович выступает в UFC с 2018 года. В промоушене у него шесть побед при трех поражениях. Перед боем с Розенстрайком россиянин проиграл два боя — англичанину Тому Аспиналлу в титульном поединке на турнире UFC 295 11 ноября 2023 года в Нью-Йорке (США) нокаутом на второй минуте первого раунда и соотечественнику Александру Волкову в рамках UFC on ABC 6 22 июня 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) единогласным решением судей.

Дата Соперник Результат Раунд/время Рекорд 22 июня 2024 Александр Волков Поражение, UD 3 / 5.00 18-3 11 ноября 2023 Том Аспиналл Поражение, KO 1 / 1.09 22 апреля 2023 Кертис Блейдс Победа, TKO 1 / 3.08 3 декабря 2022 Тай Туиваса Победа, KO 1 / 0.54

Видео боев Сергея Павловича

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Данные и статистика Жаирзиньо Розенстрайка

Суринамский боец Жаирзиньо Розенстрайк родился 17 марта 1988 года (возраст на момент боя — 36 лет) в Парамарибо (Суринам). Рост Жаирзиньо — 187 см, боевой вес — 118 кг, размах рук — 198 см.

В профессиональных ММА Розенстрайк одержал 15 побед, из которых 13 нокаутом, и потерпел пять поражений.

Фото Global Look Press

Последние бои Жаирзиньо Розенстрайка

В 2024 году южноафриканский боец провел два поединка и в обоих одержал победу. 2 марта Жаирзиньо нокаутировал представляющего Бахрейн российского бойца Шамиля Газиева на UFC Fight Night 238 в Лас-Вегасе (США), а 17 августа — на турнире UFC 305 в Перте (Австралия) раздельным решением судей у австралийца Тая Туивасы.

В 2023 году Розенстрайк провел один бой 13 мая на UFC on ABC 4 в Шарлотте (США) и проиграл бразильцу Жаилтону Алмейде сдачей после удушения.

Дата Соперник Результат Раунд/время Рекорд 17 августа 2024 Тай Туиваса Победа, SD 3 / 5.00 15-5 2 марта 2024 Шамиль Газиев Победа, TKO 4 / 5.00 13 мая 2023 Жаилтон Алмейда Поражение, SBM 1 / 3.43 10 декабря 2022 Крис Докас Победа, TKO 1 / 0.23

Видео боев Жаирзиньо Розенстрайка

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Что говорят бойцы перед поединком

Жаирзиньо заявил, что не опасается Павловича, ведь вместе с командой они разобрали предыдущие поединки россиянина и выявили его слабые стороны.

«В тяжелом весе все бьют сильно. Чтобы применить силу удара, надо бить точно. Так что если он по мне не попадет, то его мощь окажется напрасной. Мы с командой определенно увидели несколько слабых мест [во время боев Павловича с Волковым и Аспиналлом]. Тем более что мы тренировались вместе пару лет. Во время спарринга ты стараешься не убить своего оппонента, но это почти полноценный бой. Так что мы с Сергеем уже дрались. С тех пор мы оба сильно изменились, но я знаю, к чему надо быть готовым. Я не переживаю насчет его силы. В случае победы я поднимусь в топ-5, после чего буду драться за звание претендента», — сказал Розенстрайк на пресс-конференции перед турниром.

Павлович уверяет, что готовился к поединку очень серьезно, а также выразил желание чаще выступать.

«Лежали на диване, отдыхали. Потом, когда сказали что будет бой, чуть потренировались. Тренировались в ATT. Жаирзиньо хороший, очень опасный парень. Взрывной, поэтому готовились очень серьезно. Выйдем в клетку — бой покажет. Сейчас у меня мысли только об одном бое — о том, который мне предстоит. Конечно, хочется выступать чаще. Драться раз в год меня не устраивает, хотелось бы как можно чаще появляться», — сказал Сергей.

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Прогнозы на бой Павлович — Розенстрайк

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров не сомневается в победе россиянина. Легенда ММА уверен, что Сергей улучшил борцовские навыки и сможет закончить бой досрочно.

«Думаю, он закончит в своем стиле — достаточно быстро. Этот орешек ему по зубам. Уверен, что он еще и ошибки свои устранил частично. Я про те, что связаны с борьбой», — сказал Тактаров в комментарии «СЭ».

Бывший чемпион UFC австралиец Роберт Уиттакер выбрал в качестве фаворита Розенстрайка, но считает, что его победа возможна лишь при дисциплинированности Биги Боя.

«Розенстрайку нужно оставаться дисциплинированным. Это будет сложно, но именно это станет залогом победы над Павловичем. Сергею нужно было о многом подумать после Волкова... Я бы поставил на Розенстрайка, он должен быть фаворитом», — сказал Уиттакер в подкасте MMArcade.

Чемпион ACA в полусреднем весе Альберт Туменов верит в российского бойца и предвкушает интересный поединок.

«Очень интересный бой. Серегу лично знаю, мой хороший товарищ, вместе тренировались. Он очень опасный боец, если донесет свой удар, думаю, сопернику придется несладко. Сергей повыше уровнем, если он хорошо подготовился, в плане ударной техники превосходит. До крайнего поражения у него все хорошо шло, считаю, что Розенстрайк отличный соперник, чтобы вернуться на победную полосу и продолжать двигаться к титулу. Я надеюсь, что Серега сможет донести свой какой-нибудь удар и выиграть досрочно», — сказал Туменов в комментарии «СЭ».

Боец АСА Адам Богатырев рассчитывает, что предыдущее поражение Павловича подстегнет бойца вернуться на удачную серию и с легкостью победить в поединке.

«Считаю, что Серега должен насквозь проходить Розенстрайка. Это удобный соперник для него. Сергей будет очень голоден до побед. Он силен психологически. Мы прекрасно помним его поражение от Алистара Оверима и с каким настроем он вышел на следующие бои, выдав чуть ли не рекордную серию нокаутов. Поражение от Волкова подстегнет Павловича. Он покажет красочный бой и выйдет победителем», — сказал Богатырев в комментарии «РБ Спорт».

Безусловным фаворитом боя тяжеловесов видят Павловича, коэффициент на его успех — 1.26. Победа Розенстрайка котируется как 4.05, а ничья — 64.00.

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Кто еще выступает на турнире с боем Павлович — Розенстрайк

Главным событием вечера ММА в Эр-Рияде станет поединок бойцов среднего веса, российско-французского бойца Нассурдина Имавова и нигерийца Исраэля Адесаниьи. В соглавном бою в том же дивизионе сойдутся россиянин Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) и британец Майкл Пейдж. Также в главном карде проведут бой в легчайшем весе россиянин Саид Нурмагомедов и бразилец Винисиус де Оливейра.

Где смотреть турнир с боем Павлович — Розенстрайк

Турнир UFC Fight Night 250 в прямом эфире и полном объеме покажут телеканал «Матч! Боец», сайт matchtv.ru и онлайн-платформа UFC Fight Pass (на платной основе при наличии подписки).

Трансляция главного карда пройдет на федеральном канале «Матч ТВ» (бесплатно на ТВ и сайте, с ретрансляцией на онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» при наличии подписки).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 250. Следить за результатами боев 1 февраля в Саудовской Аравии можно в матч-центре и ленте новостей UFC на нашем сайте.