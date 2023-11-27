Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 13:00

Шара Буллет бросил вызов бойцу из топ-5 UFC. Тот неожиданно согласился

Отдел единоборств «СЭ»
Шара Буллет.
Фото Соцсети
Telegram Дзен
Марвин Веттори проигрывает только суперзвездам.

Шаре Буллету хватило всего одной победы в UFC, чтобы привлечь внимание не только Даны Уайта, но и потенциальных соперников по среднему дивизиону. В Абу-Даби российский боец в зрелищном стиле единогласным решением одолел бразильца Бруно Силву и заявил о желании вернуться уже на декабрьском ивенте в Китае (позже его перенесут в Вегас). К Шарабутдину уже формируется очередь из желающих с ним встретиться.

Первым инициативу проявил поляк Михал Олексейчук, который в твиттере сравнил Шару с леприконом и даже смастерил коллаж на эту тему. «Эй, Рыжая Борода! Я слышал, что ты ищешь бой? Если бы это зависело от меня, я бы продолжал охранять золото на конце радуги, а не вступал бы в клуб больших мальчиков! Подумай дважды!» — написал Олексейчук.

Казалось, что вызов от находящегося за пределами топ-15 поляка — это уже круто, но спустя месяц Шаре открылись новые возможности. Сам Магомедов несколько раз заявлял, что хотел бы встретиться с Веттори, потому что в случае победы станет номером один в Европе. Тогда итальянец не был заинтересован в таком противостоянии, но теперь его мнение поменялось.

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет). Шара Буллет: путь бойца в UFC и его история

«Парень-пират снова попросил меня, и все, что я могу сказать, — я принимаю запрос с распростертыми объятиями, — написал Веттори в соцсетях. — Как говорится, будьте осторожны со своими желаниями, потому что они могут сбываться».

Марвин Веттори.
Фото Global Look Press

Марвин Веттори последние два с половиной года чередует в UFC победы и поражения, но при этом держится в топ-5 среднего дивизиона. За этот период итальянец проиграл только суперзвездам своей категории: Исраэлю Адесанье и Роберту Уиттакеру (дважды). Победил он тоже бойцов с именем: Кевина Холланда в лучшей форме, Пауло Косту и Романа Долидзе.

Марвин Веттори
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
1
Обсудить
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Тен Хаг — о голе Гарначо: «Возможно, мы увидели лучший гол сезона»
Костомаров — об участии в шоу «Аватар»: «Крутой был эксперимент»
Из-за затопления зала в аквариуме Севастополя погибло более 500 морских животных
ФСБ задержала жительницу Самары по подозрению в госизмене
HeadHunter сообщил о росте спроса на сотрудников с многозадачностью
Беженцы с Украины захотели остаться в Дании после окончания конфликта
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Новая звезда UFC — экс-модель Playboy. Она берет самые безумные интервью