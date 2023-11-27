Шара Буллет бросил вызов бойцу из топ-5 UFC. Тот неожиданно согласился

Марвин Веттори проигрывает только суперзвездам.

Шаре Буллету хватило всего одной победы в UFC, чтобы привлечь внимание не только Даны Уайта, но и потенциальных соперников по среднему дивизиону. В Абу-Даби российский боец в зрелищном стиле единогласным решением одолел бразильца Бруно Силву и заявил о желании вернуться уже на декабрьском ивенте в Китае (позже его перенесут в Вегас). К Шарабутдину уже формируется очередь из желающих с ним встретиться.

Первым инициативу проявил поляк Михал Олексейчук, который в твиттере сравнил Шару с леприконом и даже смастерил коллаж на эту тему. «Эй, Рыжая Борода! Я слышал, что ты ищешь бой? Если бы это зависело от меня, я бы продолжал охранять золото на конце радуги, а не вступал бы в клуб больших мальчиков! Подумай дважды!» — написал Олексейчук.

Казалось, что вызов от находящегося за пределами топ-15 поляка — это уже круто, но спустя месяц Шаре открылись новые возможности. Сам Магомедов несколько раз заявлял, что хотел бы встретиться с Веттори, потому что в случае победы станет номером один в Европе. Тогда итальянец не был заинтересован в таком противостоянии, но теперь его мнение поменялось.

«Парень-пират снова попросил меня, и все, что я могу сказать, — я принимаю запрос с распростертыми объятиями, — написал Веттори в соцсетях. — Как говорится, будьте осторожны со своими желаниями, потому что они могут сбываться».

Марвин Веттори. Фото Global Look Press

Марвин Веттори последние два с половиной года чередует в UFC победы и поражения, но при этом держится в топ-5 среднего дивизиона. За этот период итальянец проиграл только суперзвездам своей категории: Исраэлю Адесанье и Роберту Уиттакеру (дважды). Победил он тоже бойцов с именем: Кевина Холланда в лучшей форме, Пауло Косту и Романа Долидзе.