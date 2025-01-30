«А ты тоже врезаешься в столбы?!» Шара Буллет и Майкл Биспинг встретились и подробно обсудили общую проблему со зрением

Это интервью показывает, насколько люди разные и одинаковые одновременно.

Вечером 1 февраля в Эр-Рияде состоится турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Исраэль Адесанья встретится с Насруддином Имавовым. А во втором по значимости поединке карда Шара Буллет сразится с Майклом Веномом Пейджем. В преддверии турнира Шара встретился с экс-чемпионом UFC Майклом Биспингом, с которым давно объединяет одно обстоятельство — проблемы со зрением, не помешавшие обоим построить карьеру в единоборствах.

Проблемы Биспинга начались в 2013 году после боя с Витором Белфортом. Англичанин получил мощный удар ногой в голову, из-за чего у него началось отслоение сетчатки правого глаза. По словам Майка, это был момент, который все изменил. Сетчатку пытались восстановить хирургическим путем, но операция прошла неудачно.

Повреждение повторилось, а затем начались осложнения — внутриглазное давление поднялось до критических отметок, развилась глаукома. Биспинг признавался: его глаз настолько болел, что он уже не думал о возвращении зрения, а просто хотел, чтобы боль прекратилась. Постепенно боец полностью ослеп на правый глаз, но это не помешало ему продолжать выступать. Биспинг тщательно скрывал травму, иначе его не допустили бы к боям. Как рассказывал боец, когда врач закрывал ему здоровый глаз, его тренер стоял сзади и давал подсказки, чтобы Биспинг успешно прошел осмотр. Несмотря на слепоту на один глаз, он выиграл чемпионский пояс UFC, победив Люка Рокхолда в реванше. После завершения карьеры Биспинг сделал операцию — теперь у него протез глазного яблока.

У Шары Буллета проблемы со зрением не такие критичные, но Атлетическая комиссия США все равно не допустила бы его к поединкам, поэтому он дерется в арабских странах. Как и у Биспинга, у Шарабутдина диагностировали отслоение сетчатки, но ему удалось избежать осложнений вроде глаукомы, и зрение частично сохранилось. Именно об этом бойцы и поговорили во время медиа-дня перед турниром, а конкретнее о том, в чем есть схожее и различающееся в, казалось бы, идентичной ситуации.

Майкл Биспинг:

— У нас есть общая проблема с глазом. Я читал, что это было в Таиланде. Можешь рассказать, что случилось?

Шара Буллет:

— Я готовился к своим поединкам и каждый раз видел, что зрение ухудшается. В один день я хорошо видел, в другой день плохо видел. Выходил на свои бои, говорил [о глазе] тренеру, но все говорили, что все пройдет. Мне нужно было проходить отбор к чемпионату, на сборы поехать. Я пошел к врачу, и оказалось, что у меня проблемы с сетчаткой.

Я долго лечился, потом вылечился, и мне нужен был пример, чтобы я поверил в свои силы. Пример, что кто-то может такое сделать с таким глазом. Просто не было людей, кто выступал с таким глазом. Я знал, что у него есть проблемы, он от всех скрывал, но я знал: он, [я] видел, все время жмурил глаз, специально, чтобы никто не знал об этом.

Когда он стал чемпионом, я хотел ему написать сообщение, но я тогда английский очень плохо знал. Я думал, он не поймет, а я хотел от него совет. И вот он стал одной из больших мотиваций, что я тоже смогу.

Майкл Биспинг:

— Я очень польщен этими словами. Я несколько раз об этом слышал. Спасибо, что ты говоришь эти слова. Что у тебя было с глазом? Катаракта?

Шара Буллет:

— Отслойка сетчатки.

Майкл Биспинг:

— У меня было то же самое, а потом началась глаукома — это было хуже всего, чертовски ужасно. Но это меня никогда не беспокоило. Люди удивлялись: «Как ты так дерешься?» Но я знал, что могу драться, и я стал чемпионом. Единственной проблемой для меня были врачи, комиссии и все в таком духе. Но тебе это тоже не мешает?

Шара Буллет:

— Ну, я уже 30 профессиональных боев провел по кикбоксингу. И по ММА уже 20 поединков. Но я был в шоке, когда в одном бою у него (речь о Биспинге, Шара обращается к переводчику. — Прим. «СЭ») прям глаз заливало, и он все равно дрался!

Майкл Биспинг:

— Да, так и было, я не очень умен! Кровь лилась у меня из глаза! Думаю, это был первый бой с Рокхолдом. Сейчас я вытащу это [глазной протез]! Теперь мы настоящие братья! Ты когда-нибудь думал такой глаз себе сделать?

Шара Буллет:

— Мне говорили, но нет.

Майкл Биспинг:

— Ты выглядишь отлично, это тебе идет. Я ссыкло, мне все говорили плохие вещи, обижали, поэтому я пытался спрятать это. Я жду этого боя [с Майклом Пейджем] больше всего. Я всегда следил за твоей карьерой. Когда ты появился в UFC, я был очень рад. И я уже не говорю, что ты один из моих любимых зрелищных бойцов — твоя ударная техника невероятна. Но Майкл тоже очень уникальный и талантливый. Я думаю, это будет лучший бой вечера. Еще три боя — и ты получишь бой за титул.

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Шара Буллет:

— Я верю, конечно, что все возможно после того, как Майкл выиграл пояс.

Майкл Биспинг:

— Мой чувак! У тебя правый глаз [травмирован], и у меня тоже правый глаз. Ты вообще ничего не видишь?

Шара Буллет:

— Я вижу.

Майкл Биспинг:

— А, ты немного видишь? А если я закрою твой [левый] глаз? Сколько пальцев (показывает два. — Прим. «СЭ»)?

Шара Буллет:

— Я вижу. Сколько пальцев (задает вопрос на русском переводчику, и тот отвечает, что два. — Прим. «СЭ»)?

Майкл Биспинг:

— Ха-ха-ха! Я то же самое делал с врачами [вводил их в заблуждение]! Мой тренер [подсказывал] каждый раз, когда мне закрывали глаз. Если мне показывали один палец, мой тренер такой: «А-а-а!» (громко зевает. — Прим. «СЭ»). Если два пальца — кашлял. Мы придумали такую систему, чтобы обманывать. А ты когда-нибудь врезался в столбы, потому что просто их не видел? Я — постоянно.

Шара Буллет:

— Изначально я понял, что все серьезно с травмой, еще до операции, когда я начинал наливать сок и мимо стакана наливал.

Майкл Биспинг:

— Я все время так делаю! Я пытаюсь что-то взять и с первого промахиваюсь, беру уже со второго раза.

Шара Буллет:

— После операции все в порядке.

Майкл Биспинг:

— Ну а для меня это хорошее оправдание [неловкости].

Шара Буллет:

— Сегодня с Криштиану Роналду разговаривал, и он мне дал тоже надежду, что я стану чемпионом. Он верит в это.

Майкл Биспинг:

— Ты действительно можешь, ты невероятен! А ты левша или правша?

Шара Буллет:

— Я и правша, и левша.

Майкл Биспинг:

— Просто для меня из-за моего правого глаза удобно стоять так [в правше], потому что я почти все вижу левым глазом. Но если я стою так, в левше, то для меня это будет проблемой. Для тебя драться в левше сложно?

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Шара Буллет:

— Нет, у меня три соперника в UFC были левшами [бились в правосторонней стойке]. И для меня драться в левше не проблема.

Майкл Биспинг:

— Окей. В общем, ты лучше меня [в плане техники]. А что насчет левого бокового? Потому что, когда я проиграл свой пояс Джорджу Сен-Пьеру, этот сукин сын знал про левый хук.

Шара Буллет:

— Все мои соперники, в России даже, когда знали о моих проблемах, пытались левый боковой бить. Весь бой они пытались это делать. (Смеется.) Другой выходил, прятал левый боковой, с корпуса начинал — корпус, корпус, и [бил левый хук]... (Смеется.)

Майкл Биспинг:

— Да, да! Это невероятно, мужик. То, чего я достиг в данный момент, — я знаю, ты можешь добиться большего. Я по-настоящему вдохновлен тобой.

Шара Буллет:

— Спасибо. Он (обращается к переводчику на русском) на самом деле легенда. Если бы не его пример, я бы, может быть, остановился.