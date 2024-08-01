Еще три года назад о нем знали только истинные фанаты российских ММА. А теперь его караулят в аэропорту Лос-Анджелеса с мешком перчаток для росписи (и продажи).

Шарабутдин Магомедов (ака Шара Буллет) дрался совсем недавно — 22 июня нокаутировал Антонио Троколи на турнире UFC on ABC 6 в Эр-Рияде. 3 августа — уже в Абу-Даби — пройдет шоу UFC on ABC 7, и Шара там тоже выступит. На этот раз соперник куда серьезнее — опытный польский нокаутер Михал Олексейчук.

За эти полтора месяца между поединками Магомедов слетал в США, где снялся в фильме и встретился с руководством UFC — прямо в кабинете Даны Уайта. Естественно, были забавные случаи — без приключений Шара жить просто не способен. В Абу-Даби Буллет дал несколько интервью — это и пресс-подход, и два эксклюзива «СЭ». В этом тексте — самое интересное из рассказанного бравым дагестанцем.

Получил за последний бой на 20 тысяч долларов больше, чем планировалось. При этом бонус UFC до сих пор не выплатил

— Дана Уайт такой человек: если ты на его условия соглашаешься — все остальное потом. Ты можешь молча свое дело сделать — а он тебе на карту закинет. Просто без слов, без контракта и так далее. Допустим, я последний бой сделал, и мне пришло больше, чем должно было быть. На 20 тысяч [долларов]. Я не знаю почему. Плюс к тому, что бонус [50 тысяч долларов] еще не пришел мне. До сих пор жду.

Хантер Кэмпбелл очень хороший мужик, на самом деле. Очень приятно было с ним поговорить. Я ему сказал о своей мечте, он поддержал меня в этом, сказал, что будет давать мне бои. Он спросил: «Когда ты хочешь драться?» — «Я хочу в ближайшее время подраться». Он говорит: «Я буду над этим работать». Им, видимо, нравится, когда боец хочет часто драться. Мне больше боев хочется. Вот футбол смотришь — и там каждую неделю они играют. А когда зрители ждут боя какого-то определенного бойца — то могут и три-четыре месяца ждать. За это время они могут заскучать, поэтому мне хочется почаще драться.

Когда я прилетел в Лас-Вегас, меня встретил их водитель, сразу отвез меня в институт UFC. Это здание большое, которое связано со спортом, наукой, бизнесом, там все вместе переплетено. Мы поднялись на один из этажей, я сперва увиделся с Хантером Кэмпбеллом, мы с ним сидели около получаса, общались. А потом появился Дана Уайт, и с Даной Уайтом мы сидели тоже где-то полчаса. Он спрашивал меня про фильм, как съемки идут.

В Дане Уайте я почувствовал доброту, искренность. Доверие, которое он дает людям, — его нужно завоевывать. И я готов его завоевывать своими боями. Я готов выходить, хочется спасать карды, хочется брать бонусы, двойные бонусы. После турнира в Манчестере, где были бонусы по 100 тысяч [долларов], он сказал, что больше не будет их повышать, потому что люди не пытались закончить бои досрочно. Остаются двойные бонусы, нужно стремиться взять по 50 тысяч. Я хочу именно так делать, для людей зрелище закатывать. Если людям нравится, то и Дане Уайту будет нравиться.

Он спрашивал меня о фильме, о том, как протекают съемки, подкалывал меня, шутил. У меня был интересный момент в кино, интересная сцена, где я — хозяин магазина и вышел подметать, стоял с веником. В моменте я начал отрабатывать удары — и подметал. Кто-то это снял, и видео дошло до Уайта. Он начал подкалывать: «Ты же там вроде киллер, почему ты подметаешь?» (Смеется.)

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Сможет выступать в Америке, но не во всех Штатах. Пока предпочитает выступать на Ближнем Востоке

— Мне сказали, что есть определенные штаты в США, где я не смогу драться (ранее была информация, что Шара Буллет не сможет драться в Америке из-за проблем с правым глазом. - Прим. «СЭ»). А есть штаты, где нужно отдельно договариваться. Мне сказали, что я могу участвовать во многих турнирах, которые там будут проходить, но нужно заранее проситься на эти турниры. Я был готов подраться в Америке для своих фанатов там.

Но все знают, что у меня есть тяга к родным фанатам: из стран СНГ, к русским добрым мужикам — с России, с Кавказа. Там много людей за меня болеют. Хотелось бы выступить по их часовому поясу, чтобы всем удобно было смотреть. А если бой в Америке, то надо утром рано вставать, чтобы посмотреть мой бой. Плюс мои секунданты не могут вылететь в США, потому что у многих нет визы. Тоже чуть усложняет ситуацию. Пока был в США, хотел выступить на коротком уведомлении, но такая возможность не предоставилась. Ближайший турнир был в Абу-Даби. Я подумал, что от такого шанса нельзя отказываться. Вылетел в Абу-Даби после съемок в фильме, просил Дану Уайта каждый день, чтобы он устроил мне бой здесь. Он выслушал и удовлетворил мое предложение.

Как придумал про добрых русских мужиков? Это вышло экспромтом. Я упоминал разные народы, кто за меня болеет, а вот самих русских не упомянул. Хотя за меня очень много русских болеет. Мне постоянно пишут, это очень приятно. Они могут сидеть в ресторане и болеть за меня так, как мало кто переживает. Даже в самой Махачкале так за меня могут не болеть, как они. Мне приятна их поддержка. Будем как единый целый кулак, единый народ идти вперед и побеждать соперников, кто бы ни стоял впереди. За счет фанатов у меня есть популярность, гонорары. Моя жизнь изменилась благодаря болельщикам, которые так яро меня поддерживают.

Пришел на турнир UFC 304 в Лас-Вегасе — и его узнали легенды ММА. Больше трех часов раздавал автографы

— Там было много бойцов, за которыми я следил с детства. У меня было такое ощущение, что там супергерои собрались. Там были все легенды. Даже бойцы из Pride. Очень рад с ними познакомиться. Чак Лидделл лично сделал мне подарок — футболку и кепку своей фирмы. Познакомился с Маурисио Шогуном Руа. Оказывается, они все меня знают и смотрят мои бои, пожелали удачи и красочных боев.

Удивило, что ко мне немалая очередь была [за автографами]. Она реально не заканчивалась. Устал. Я так долго никогда не подписывал постеры, плакаты, карточки, перчатки, сувениры, экипировку. Все длилось больше трех часов. У меня давно так рука не уставала.

Прилетел в Лос-Анджелес, а там его ждал мужчина с мешком перчаток для росписи. В следующий раз Шара взял с него 400 баксов

— Знаешь, что интересно было... Я прилетел в Лос-Анджелес, и ко мне толпа налетела! Я даже никому не говорил, что я прилетаю. И там фанаты налетели — с фотками, перчатками. И я вот каждому подписываю. Думаю: «Фанаты, надо расписаться». Расписываюсь — и в моменте смотрю: я слишком много расписываюсь. Смотрю — один человек достает целый мешок перчаток. И я расписываюсь-расписываюсь, расписываюсь-расписываюсь... Еще один приносит сумку. Я думаю: «Зачем так много?!» Я не понимал тогда, только прилетел в Америку. Я не понимал, что это бизнес. Я думал... Да, они это продают. А я не знал об этом.

Теперь я улетел в Лас-Вегас. Когда снялся уже в фильме — в Лас-Вегас полетел. И в Лас-Вегасе только понял, что это бизнес, короче. А потом, когда обратно в Лос-Анджелес прилетел, этот же человек стоит в аэропорту. Я никому не говорил [о прилете]. И он с этими фотками и мешком с перчатками подходит. Я ему говорю: «Э, ты меня в прошлый раз обманул, денег не дал, ты бизнес на этом делаешь!» Он такой: «Все-все, я отдаю!» 400 долларов вытащил: «Вот, 400 долларов!»

Рядом с ним такой же стоит тип, который тоже на этом, видимо, заработать хочет. Я говорю: «Ладно, сколько подписать?» Где-то 12-13 подписей сделал. И теперь этот, слева который, другой, тоже свои сует! Я ему говорю: «Ты подожди, ты куда? Ты мне давал че-нибудь?» А он говорит: «А у меня нету кеша. В банке деньги». Я говорю: «Ладно, я подожду. Ты быстрее пойди в банк, принеси деньги». Ха-ха-ха-ха-ха! Пошел, 200 долларов принес. Такой один стенд был большой у него с фотками. И я вот два стенда ему подписал на 200 долларов. И все вот... Тоже интересный момент. На мне пытались заработать, а я даже не знал об этом. А потом, когда уже включился, свое отыграл чуть-чуть. Ну да, если они бизнес делают. Я же не знал, что там фанаты смешались с бизнесменами этими... Там надо уже с ними тоже уметь дела вести, так сказать.

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В голливудском фильме играл человека-игуану, рабочее название картины — «Золотая рыбка», за съемки получил не меньше 10 000 долларов

— Что за жанр? Больше похоже на фэнтези. Там был один момент, что я — человек-игуана, могу превращаться в игуану. Плюс к тому же я киллер. Не знаю, я весь сценарий не читал, только свои моменты, где нужно сняться. Съемки длились не три-четыре дня, а больше недели. Честно говоря, после боя [с Троколи] даже не успел отдохнуть. Я только прилетел — и сразу поехал на съемочную площадку, там съемки с утра до ночи каждый день. Я спал по пять часов в день на той неделе. Я даже не успел прочувствовать акклиматизацию, так как у меня не было времени спать. [Как называется фильм, в котором снимаюсь?] Кажется, «Золотая рыбка». Но сказали, что, может быть, еще поменяют название, работают над названием.

За съемки в фильме мне заплатили примерно столько, сколько новичкам в UFC платят за выход на бой (10-12 тысяч долларов. - Прим. «СЭ»). Для дебюта в фильме — ну, нормально. Они же мне визу оплатили — 7 тысяч долларов только за визу мою отдали. Рабочую визу мне на два года сделали они. Перелеты оплатили. Хорошие места в самолете. Жил я там прямо в центре Голливуда. Где звездная аллея есть — вот там я жил. Все мне оплачивали. Вообще ни о чем я не парился там.

Пришел в баню в Америке, а там все голые, да еще и требуют снять шорты (мусульмане в бане полностью не раздеваются)

— Интересная история, кстати, там была [в Голливуде]. Я приехал, после боя не отдохнул — и сразу на съемки, на съемочную площадку. И два-три дня проходит — и я уже запарился. «Я парную хочу», — говорю. Хотя бы расслабиться чуть-чуть. Я говорю: «Лед и пар где здесь есть?» Холодная ванна и пар. Они говорят: «Сейчас 9 часов [вечера] уже. Там есть одно место хорошее — уже закрыто. Но есть корейская какая-то. Давай в корейскую отвезем тебя». Я говорю: «Там нормально?» — «Да, нормально».

Я туда иду... Захожу и уже чувствую: что-то не то... А я в Китае был в таких темах. Такое место: даешь деньги, там три этажа разных развлечений. Первый этаж — баня-маня, все дела, второй этаж — игровая, третий этаж — фильмы... И вот типа вот такого что-то было. Первый этаж — бани разные. И все голые ходят. Все голые ходят... А я в трусах, короче. Надел шорты такие, да. Иду, и меня настигают: «Эй, нельзя тут в шортах!» Я говорю: «Больные, что ли?! Отстаньте от меня!» Захожу — пар такой, что, наверное, я вот из Саудовской Аравии прилетел — там жарче на улице, чем в бане. Я в шоке сижу, думаю: «Блин, здесь целый день надо сидеть походу, жи есть?» Я думаю: «Куда они... Просто мое тело раздраконили». Потом захожу в эту холодную ванну. Холодная ванна тоже не холодная оказалась, а просто прохладненькая. И теперь эти хозяева этого места... ну, не хозяева, а администратор... Взял — запаривает: «Э, здесь нельзя в шортах». Я думаю: «Блин, что они от меня хотят? В шортах нельзя...»

Короче, на второй этаж поднялся. «А там на втором этаже есть теплая комната, — говорит [администратор]. — Другое место». Пошел, там лег — и сижу-сижу, сижу-сижу. И один такой сидит напротив меня... И такой голову поднимает и говорит: «Ты как здесь оказался? Звезда мирового масштаба». Ну, на русском разговаривает. «Что она здесь делает?» А я думал: «Блин, хоть бы меня здесь никто не узнал!» «Как ты здесь оказался?» — говорит.

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Подписчики росли как на дрожжах. Но сказал бойцу «ай килл ю» — и получил недельный бан

— А у меня теперь это... Али звонит — переговоры с Холландом. Я говорю: «Я хочу с ним драться, давай!» А я ему вызов кинул — на съемочной площадке резко вызов ему записал, кинул. И там движуха пошла, короче. У меня с ним теперь качели. Я вышел оттуда. На следующий день это видео инстаграм* (запрещенная в России социальная сеть. - Прим. «СЭ») взял и удалил. За сутки три ляма набрало просмотров. Инстаграм удалил это видео, потому что я там «килл» говорю. Да, «ай килл ю», что я голову его домой привезу. И инстаграм заблокировал меня, в бан закинул на неделю. А у меня подписчики как на дрожжах росли в этот момент. И все — я в бане. В день 500 подписчиков максимум. Откуда-то они меня находили, приходили все равно. А так — по 5-6 тысяч, 10 тысяч в день залетало, подписывались все. И только хотел я взорваться — и инстаграм чуть потушил мою инсту.

Два месяца не был дома, но не хочет видеть родственников на бое — чтобы быть расслабленным

— Вот минус всего этого приключения — что я еще до дома не доехал, дома не был. Нет, в этом плане я, наоборот, пытаюсь быть подальше. Мне нужно расслабленным быть. Я понимаю, что это битва, это как война, надо настраиваться как на этот, да... Ну, надо в этот момент расслабленным быть, не переживать. Потому что... Не дай бог со мной че-то там станет — вдруг пропущу удар, упаду. Мало ли, что может быть, это ММА, тут сюрпризов валом. И я не хочу, чтобы такое наблюдали [родственники]... Тем более — там находиться... И зная это все, ты же понимаешь это в голове, ты это накручиваешь себе, ты переживаешь и дерешься по-другому. Не расслаблен, заряжаешься в каждый удар. А мне нужно в своем стиле двигаться.

Я прилетел в Эмираты, там мне предоставляют машины, которые я хочу. Я два раза в день тренировался, не всегда получалось выезжать. Просто машина стоит. Но лучше пусть просто стоит, чем когда ее вообще нет, а нужно выехать.

«Ламборгини» покупать не хочет — неудобная машина, поясница в ней болит. Другое дело — «Гелендеваген»

— Взял пару раз «Ламборгини». Это моя детская мечта. У меня модельки были такие маленькие, и из них больше всего нравилась «Ламборгини». Интересная машина, но такая машина, что чисто в аренду взять — один-два дня покататься и все. А купить я бы ее не хотел, конечно. Она неудобна тем, что слишком низкая, на ней как в картинге ездишь. Плюс для моих габаритов она неудобная — сиденье назад не отодвигается, поясница болит, когда долго ездишь. Потом «Гелендеваген» взял. Вот «Гелендеваген» — хорошая машина. И такая мужская, с характером. Ее хочется приобрести.

Правила в Дубае очень строгие, надо соблюдать. В Америке, как я заметил, обстановка более расслабленная, чем здесь. Вот я здесь взял машину, поездил. Двух минут не прошло, как я выехал, захотел кондиционер меньше сделать, чтобы не продул, и на красный свет проехал случайно, не успел остановиться. И вот мне штраф пришел, немаленькие деньги. Так можно весь бонус потратить на эти штрафы в Дубае.

Олексейчук уверенно победил двоих сильных дагестанцев. Шара хочет отомстить

— Мне ребята показали, что он [Олексейчук] делал какие-то мемы в мою сторону, хайповал. Он хотел боя со мной и вызывал на последнем турнире, где он дрался. Говорил: «Я — страйкер, он — страйкер, и у нас будет красочный, зрелищный бой». Просил боя со мной. Я уверен, что он из страйкера превратится в рестлера, и 3 августа вы будете это наблюдать.

Он просто какие-то смешные мемы делал в мою сторону, мол, если хочешь попасть в клуб больших ребят, я готов поприветствовать тебя в клетке. То есть как будто он какой-то гигант и что-то мне новое покажет. Да, он хороший боец, серьезный соперник, не очень удобен в стойке, левша. Но я всю свою карьеру дрался с разными ребятами, и они все были неудобные в каком-то плане. В итоге я оказывался неудобным, а не они.

Все говорят, что у меня слабый бокс, а он — боксер хороший. Наверное, рассчитывает на свои ручки. Плюс он левша и тем самым хочет доставить мне какие-то неудобства. В каждом бою я зарубался, а заруба опрометчивая, необдуманная — это его стиль. Он будет на это рассчитывать. Честно говоря, хотел я провести бой с опытным бойцом, который провел в UFC больше восьми боев. А он уже провел 12 поединков. И он выигрывал у двух россиян (у Гаджимурада Антигулова и Шамиля Гамзатова. - Прим. «СЭ»). Неприятно, что он наших ребят побеждал, нужно как-то реабилитировать этот момент. [Это будет месть от Шары Буллета?] Можно сказать, да.

Я думаю, что сейчас нахожусь даже в лучшей форме, чем в прошлом бою. Потому что тогда я не успел пройти акклиматизацию. Не говорил об этом, но за три-четыре дня до поединка я заболел ковидом. Мне кажется, что это тоже сказалось на выносливости. В этот раз она будет лучше как минимум. В техническом плане мы готовились под соперника, но не было подходящих спарринг-партнеров. Вся жизнь готовила меня к таким боям, и не стоило отказываться от такого предложения, которое сделал мне Дана Уайт. Он сделал мне предложение, от которого я не смог отказаться.

После этой победы? Я хочу подраться с Ником Диасом. Это большое имя. Ник Диас, Кевин Холланд. Такие имена меня интересуют.

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Считает, что может отобрать чемпионский пояс у Дю Плесси, называет его удобным соперником — в отличие от Адесаньи

— Титульный бой? Я думаю, с этим не стоит спешить. Чем дольше эта история будет длиться — тем интереснее. Ну, взял пояс — и сразу свою цель выполнил... Хочется подлиннее. Конечно, я вот вижу Дерека Дю Плессиса (Дрикуса Дю Плесси. - Прим. «СЭ»). Он сейчас чемпион. И понимаю, что пока он чемпион, я могу этот пояс забрать. Как минимум у него. Потому что я чувствую, что я лучше него как боец. Он может со мной не справиться в бою. Я смотрел его бои... Ничего такого прям я не увидел у него, чем он меня удивить может. В борьбе что-то... Я с борцами лучше борюсь в Махачкале. В залах с борцами лучше сталкиваюсь, чем он. С джитсерами, вольниками. С миксами. В ударке чем он меня удивит? Тайский бокс у него не лучше, чем у меня. Если мы выйдем по тайскому боксу — он не потянет.

Адесанья — он ментально очень высоко на уровне, технически. И скоростной режим у него такой налаженный. Он очень пластично двигается — и на скорости... Плюс к тому, что он... У него стиль... Примерно как у меня... И нам надо будет выбрать, кто будет менять свой стиль. Потому что мы оба игровики. А игровик — он может менять стиль свой. Под какого-то соперника — один стиль, под другого — другой. Надо смотреть... В бою могут разные стили меняться постоянно. Сложный бой будет с таким, как Адесанья. Дю Плессис мне подходящий, удобный соперник. Он будет в стойке не тянуть, не вывозить, начнет проходы делать, а я начну эти проходы закрывать.

Шаре захотелось сжечь винтажные олимпийские вещи, как увидел церемонию открытия Игр-2024. Политику МОК называет нацизмом

— Я был просто в шоке [от открытия Олимпиады-2024]. Такое ощущение, будто просто поиздевались над всеми. Могли сделать мем, но не официальную церемонию... Я раньше был фанатом Олимпиады. Собирал винтажные вещи разных олимпийских годов — Атланта, Сидней. Я их храню до сих пор. Будто захотелось их сжечь, обидно...

В молодости я мечтал попасть на Олимпиаду и в голове сверял, когда же смогу там выступить. И 2024 год был моментом, когда я смог бы выступить на Олимпиаде в каком-то виде единоборств, если бы реально этим занимался с детства. Теперь не жалею, что не выступаю на Олимпиаде. Для меня UFC теперь Олимпиада настоящая. Та Олимпиада — это маразм и издевательство над спортом... Это не спорт, это не знаю что. Что-то с чем-то смешали, поиздевались над всеми религиями, над моральными ценностями людей.

Россия — почему-то проблема выступать, Израиль выступает. Посмотрите на Киев... Допустим, город Киев. В каком виде он находится? Вроде целый, ничего с ним не произошло. Посмотрите на Газу — ее стерли с лица Земли. Просто в руины превратили. И под этими руинами до сих пор люди лежат. И Израиль спокойно выступает, а Россию почему-то вот... Мне очень обидно. Надо с этим бороться. Я считаю, это нацизм против России. Надо или привозить эту Олимпиаду в Россию — или свою Олимпиаду делать.