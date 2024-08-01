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Париж-2024

Сегодня, 19:15

«Почему Израиль выступает на Олимпиаде, а Россия — нет? Это нацизм». Шара Буллет: безумные истории из Америки, Голливуд, неудобный «Ламборгини»

Шара Буллет рассказал безумные истории из США
Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Боец Шарабутдин Магомедов (ака Шара Буллет).
Шарабутдин Магомедов (ака Шара Буллет).
Фото Global Look Press
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Еще три года назад о нем знали только истинные фанаты российских ММА. А теперь его караулят в аэропорту Лос-Анджелеса с мешком перчаток для росписи (и продажи).

Шарабутдин Магомедов (ака Шара Буллет) дрался совсем недавно — 22 июня нокаутировал Антонио Троколи на турнире UFC on ABC 6 в Эр-Рияде. 3 августа — уже в Абу-Даби — пройдет шоу UFC on ABC 7, и Шара там тоже выступит. На этот раз соперник куда серьезнее — опытный польский нокаутер Михал Олексейчук.

За эти полтора месяца между поединками Магомедов слетал в США, где снялся в фильме и встретился с руководством UFC — прямо в кабинете Даны Уайта. Естественно, были забавные случаи — без приключений Шара жить просто не способен. В Абу-Даби Буллет дал несколько интервью — это и пресс-подход, и два эксклюзива «СЭ». В этом тексте — самое интересное из рассказанного бравым дагестанцем.

Получил за последний бой на 20 тысяч долларов больше, чем планировалось. При этом бонус UFC до сих пор не выплатил

— Дана Уайт такой человек: если ты на его условия соглашаешься — все остальное потом. Ты можешь молча свое дело сделать — а он тебе на карту закинет. Просто без слов, без контракта и так далее. Допустим, я последний бой сделал, и мне пришло больше, чем должно было быть. На 20 тысяч [долларов]. Я не знаю почему. Плюс к тому, что бонус [50 тысяч долларов] еще не пришел мне. До сих пор жду.

Хантер Кэмпбелл очень хороший мужик, на самом деле. Очень приятно было с ним поговорить. Я ему сказал о своей мечте, он поддержал меня в этом, сказал, что будет давать мне бои. Он спросил: «Когда ты хочешь драться?» — «Я хочу в ближайшее время подраться». Он говорит: «Я буду над этим работать». Им, видимо, нравится, когда боец хочет часто драться. Мне больше боев хочется. Вот футбол смотришь — и там каждую неделю они играют. А когда зрители ждут боя какого-то определенного бойца — то могут и три-четыре месяца ждать. За это время они могут заскучать, поэтому мне хочется почаще драться.

Когда я прилетел в Лас-Вегас, меня встретил их водитель, сразу отвез меня в институт UFC. Это здание большое, которое связано со спортом, наукой, бизнесом, там все вместе переплетено. Мы поднялись на один из этажей, я сперва увиделся с Хантером Кэмпбеллом, мы с ним сидели около получаса, общались. А потом появился Дана Уайт, и с Даной Уайтом мы сидели тоже где-то полчаса. Он спрашивал меня про фильм, как съемки идут.

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В Дане Уайте я почувствовал доброту, искренность. Доверие, которое он дает людям, — его нужно завоевывать. И я готов его завоевывать своими боями. Я готов выходить, хочется спасать карды, хочется брать бонусы, двойные бонусы. После турнира в Манчестере, где были бонусы по 100 тысяч [долларов], он сказал, что больше не будет их повышать, потому что люди не пытались закончить бои досрочно. Остаются двойные бонусы, нужно стремиться взять по 50 тысяч. Я хочу именно так делать, для людей зрелище закатывать. Если людям нравится, то и Дане Уайту будет нравиться.

Он спрашивал меня о фильме, о том, как протекают съемки, подкалывал меня, шутил. У меня был интересный момент в кино, интересная сцена, где я — хозяин магазина и вышел подметать, стоял с веником. В моменте я начал отрабатывать удары — и подметал. Кто-то это снял, и видео дошло до Уайта. Он начал подкалывать: «Ты же там вроде киллер, почему ты подметаешь?» (Смеется.)

Фото Соцсети

Сможет выступать в Америке, но не во всех Штатах. Пока предпочитает выступать на Ближнем Востоке

— Мне сказали, что есть определенные штаты в США, где я не смогу драться (ранее была информация, что Шара Буллет не сможет драться в Америке из-за проблем с правым глазом. - Прим. «СЭ»). А есть штаты, где нужно отдельно договариваться. Мне сказали, что я могу участвовать во многих турнирах, которые там будут проходить, но нужно заранее проситься на эти турниры. Я был готов подраться в Америке для своих фанатов там.

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Но все знают, что у меня есть тяга к родным фанатам: из стран СНГ, к русским добрым мужикам — с России, с Кавказа. Там много людей за меня болеют. Хотелось бы выступить по их часовому поясу, чтобы всем удобно было смотреть. А если бой в Америке, то надо утром рано вставать, чтобы посмотреть мой бой. Плюс мои секунданты не могут вылететь в США, потому что у многих нет визы. Тоже чуть усложняет ситуацию. Пока был в США, хотел выступить на коротком уведомлении, но такая возможность не предоставилась. Ближайший турнир был в Абу-Даби. Я подумал, что от такого шанса нельзя отказываться. Вылетел в Абу-Даби после съемок в фильме, просил Дану Уайта каждый день, чтобы он устроил мне бой здесь. Он выслушал и удовлетворил мое предложение.

Как придумал про добрых русских мужиков? Это вышло экспромтом. Я упоминал разные народы, кто за меня болеет, а вот самих русских не упомянул. Хотя за меня очень много русских болеет. Мне постоянно пишут, это очень приятно. Они могут сидеть в ресторане и болеть за меня так, как мало кто переживает. Даже в самой Махачкале так за меня могут не болеть, как они. Мне приятна их поддержка. Будем как единый целый кулак, единый народ идти вперед и побеждать соперников, кто бы ни стоял впереди. За счет фанатов у меня есть популярность, гонорары. Моя жизнь изменилась благодаря болельщикам, которые так яро меня поддерживают.

Пришел на турнир UFC 304 в Лас-Вегасе — и его узнали легенды ММА. Больше трех часов раздавал автографы

— Там было много бойцов, за которыми я следил с детства. У меня было такое ощущение, что там супергерои собрались. Там были все легенды. Даже бойцы из Pride. Очень рад с ними познакомиться. Чак Лидделл лично сделал мне подарок — футболку и кепку своей фирмы. Познакомился с Маурисио Шогуном Руа. Оказывается, они все меня знают и смотрят мои бои, пожелали удачи и красочных боев.

Удивило, что ко мне немалая очередь была [за автографами]. Она реально не заканчивалась. Устал. Я так долго никогда не подписывал постеры, плакаты, карточки, перчатки, сувениры, экипировку. Все длилось больше трех часов. У меня давно так рука не уставала.

Прилетел в Лос-Анджелес, а там его ждал мужчина с мешком перчаток для росписи. В следующий раз Шара взял с него 400 баксов

— Знаешь, что интересно было... Я прилетел в Лос-Анджелес, и ко мне толпа налетела! Я даже никому не говорил, что я прилетаю. И там фанаты налетели — с фотками, перчатками. И я вот каждому подписываю. Думаю: «Фанаты, надо расписаться». Расписываюсь — и в моменте смотрю: я слишком много расписываюсь. Смотрю — один человек достает целый мешок перчаток. И я расписываюсь-расписываюсь, расписываюсь-расписываюсь... Еще один приносит сумку. Я думаю: «Зачем так много?!» Я не понимал тогда, только прилетел в Америку. Я не понимал, что это бизнес. Я думал... Да, они это продают. А я не знал об этом.

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Теперь я улетел в Лас-Вегас. Когда снялся уже в фильме — в Лас-Вегас полетел. И в Лас-Вегасе только понял, что это бизнес, короче. А потом, когда обратно в Лос-Анджелес прилетел, этот же человек стоит в аэропорту. Я никому не говорил [о прилете]. И он с этими фотками и мешком с перчатками подходит. Я ему говорю: «Э, ты меня в прошлый раз обманул, денег не дал, ты бизнес на этом делаешь!» Он такой: «Все-все, я отдаю!» 400 долларов вытащил: «Вот, 400 долларов!»

Рядом с ним такой же стоит тип, который тоже на этом, видимо, заработать хочет. Я говорю: «Ладно, сколько подписать?» Где-то 12-13 подписей сделал. И теперь этот, слева который, другой, тоже свои сует! Я ему говорю: «Ты подожди, ты куда? Ты мне давал че-нибудь?» А он говорит: «А у меня нету кеша. В банке деньги». Я говорю: «Ладно, я подожду. Ты быстрее пойди в банк, принеси деньги». Ха-ха-ха-ха-ха! Пошел, 200 долларов принес. Такой один стенд был большой у него с фотками. И я вот два стенда ему подписал на 200 долларов. И все вот... Тоже интересный момент. На мне пытались заработать, а я даже не знал об этом. А потом, когда уже включился, свое отыграл чуть-чуть. Ну да, если они бизнес делают. Я же не знал, что там фанаты смешались с бизнесменами этими... Там надо уже с ними тоже уметь дела вести, так сказать.

Фото Соцсети

В голливудском фильме играл человека-игуану, рабочее название картины — «Золотая рыбка», за съемки получил не меньше 10 000 долларов

— Что за жанр? Больше похоже на фэнтези. Там был один момент, что я — человек-игуана, могу превращаться в игуану. Плюс к тому же я киллер. Не знаю, я весь сценарий не читал, только свои моменты, где нужно сняться. Съемки длились не три-четыре дня, а больше недели. Честно говоря, после боя [с Троколи] даже не успел отдохнуть. Я только прилетел — и сразу поехал на съемочную площадку, там съемки с утра до ночи каждый день. Я спал по пять часов в день на той неделе. Я даже не успел прочувствовать акклиматизацию, так как у меня не было времени спать. [Как называется фильм, в котором снимаюсь?] Кажется, «Золотая рыбка». Но сказали, что, может быть, еще поменяют название, работают над названием.

За съемки в фильме мне заплатили примерно столько, сколько новичкам в UFC платят за выход на бой (10-12 тысяч долларов. - Прим. «СЭ»). Для дебюта в фильме — ну, нормально. Они же мне визу оплатили — 7 тысяч долларов только за визу мою отдали. Рабочую визу мне на два года сделали они. Перелеты оплатили. Хорошие места в самолете. Жил я там прямо в центре Голливуда. Где звездная аллея есть — вот там я жил. Все мне оплачивали. Вообще ни о чем я не парился там.

Пришел в баню в Америке, а там все голые, да еще и требуют снять шорты (мусульмане в бане полностью не раздеваются)

— Интересная история, кстати, там была [в Голливуде]. Я приехал, после боя не отдохнул — и сразу на съемки, на съемочную площадку. И два-три дня проходит — и я уже запарился. «Я парную хочу», — говорю. Хотя бы расслабиться чуть-чуть. Я говорю: «Лед и пар где здесь есть?» Холодная ванна и пар. Они говорят: «Сейчас 9 часов [вечера] уже. Там есть одно место хорошее — уже закрыто. Но есть корейская какая-то. Давай в корейскую отвезем тебя». Я говорю: «Там нормально?» — «Да, нормально».

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет). Шара Буллет: путь бойца в UFC и его история

Я туда иду... Захожу и уже чувствую: что-то не то... А я в Китае был в таких темах. Такое место: даешь деньги, там три этажа разных развлечений. Первый этаж — баня-маня, все дела, второй этаж — игровая, третий этаж — фильмы... И вот типа вот такого что-то было. Первый этаж — бани разные. И все голые ходят. Все голые ходят... А я в трусах, короче. Надел шорты такие, да. Иду, и меня настигают: «Эй, нельзя тут в шортах!» Я говорю: «Больные, что ли?! Отстаньте от меня!» Захожу — пар такой, что, наверное, я вот из Саудовской Аравии прилетел — там жарче на улице, чем в бане. Я в шоке сижу, думаю: «Блин, здесь целый день надо сидеть походу, жи есть?» Я думаю: «Куда они... Просто мое тело раздраконили». Потом захожу в эту холодную ванну. Холодная ванна тоже не холодная оказалась, а просто прохладненькая. И теперь эти хозяева этого места... ну, не хозяева, а администратор... Взял — запаривает: «Э, здесь нельзя в шортах». Я думаю: «Блин, что они от меня хотят? В шортах нельзя...»

Короче, на второй этаж поднялся. «А там на втором этаже есть теплая комната, — говорит [администратор]. — Другое место». Пошел, там лег — и сижу-сижу, сижу-сижу. И один такой сидит напротив меня... И такой голову поднимает и говорит: «Ты как здесь оказался? Звезда мирового масштаба». Ну, на русском разговаривает. «Что она здесь делает?» А я думал: «Блин, хоть бы меня здесь никто не узнал!» «Как ты здесь оказался?» — говорит.

Фото Соцсети

Подписчики росли как на дрожжах. Но сказал бойцу «ай килл ю» — и получил недельный бан

— А у меня теперь это... Али звонит — переговоры с Холландом. Я говорю: «Я хочу с ним драться, давай!» А я ему вызов кинул — на съемочной площадке резко вызов ему записал, кинул. И там движуха пошла, короче. У меня с ним теперь качели. Я вышел оттуда. На следующий день это видео инстаграм* (запрещенная в России социальная сеть. - Прим. «СЭ») взял и удалил. За сутки три ляма набрало просмотров. Инстаграм удалил это видео, потому что я там «килл» говорю. Да, «ай килл ю», что я голову его домой привезу. И инстаграм заблокировал меня, в бан закинул на неделю. А у меня подписчики как на дрожжах росли в этот момент. И все — я в бане. В день 500 подписчиков максимум. Откуда-то они меня находили, приходили все равно. А так — по 5-6 тысяч, 10 тысяч в день залетало, подписывались все. И только хотел я взорваться — и инстаграм чуть потушил мою инсту.

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Два месяца не был дома, но не хочет видеть родственников на бое — чтобы быть расслабленным

— Вот минус всего этого приключения — что я еще до дома не доехал, дома не был. Нет, в этом плане я, наоборот, пытаюсь быть подальше. Мне нужно расслабленным быть. Я понимаю, что это битва, это как война, надо настраиваться как на этот, да... Ну, надо в этот момент расслабленным быть, не переживать. Потому что... Не дай бог со мной че-то там станет — вдруг пропущу удар, упаду. Мало ли, что может быть, это ММА, тут сюрпризов валом. И я не хочу, чтобы такое наблюдали [родственники]... Тем более — там находиться... И зная это все, ты же понимаешь это в голове, ты это накручиваешь себе, ты переживаешь и дерешься по-другому. Не расслаблен, заряжаешься в каждый удар. А мне нужно в своем стиле двигаться.

Я прилетел в Эмираты, там мне предоставляют машины, которые я хочу. Я два раза в день тренировался, не всегда получалось выезжать. Просто машина стоит. Но лучше пусть просто стоит, чем когда ее вообще нет, а нужно выехать.

«Ламборгини» покупать не хочет — неудобная машина, поясница в ней болит. Другое дело — «Гелендеваген»

— Взял пару раз «Ламборгини». Это моя детская мечта. У меня модельки были такие маленькие, и из них больше всего нравилась «Ламборгини». Интересная машина, но такая машина, что чисто в аренду взять — один-два дня покататься и все. А купить я бы ее не хотел, конечно. Она неудобна тем, что слишком низкая, на ней как в картинге ездишь. Плюс для моих габаритов она неудобная — сиденье назад не отодвигается, поясница болит, когда долго ездишь. Потом «Гелендеваген» взял. Вот «Гелендеваген» — хорошая машина. И такая мужская, с характером. Ее хочется приобрести.

Правила в Дубае очень строгие, надо соблюдать. В Америке, как я заметил, обстановка более расслабленная, чем здесь. Вот я здесь взял машину, поездил. Двух минут не прошло, как я выехал, захотел кондиционер меньше сделать, чтобы не продул, и на красный свет проехал случайно, не успел остановиться. И вот мне штраф пришел, немаленькие деньги. Так можно весь бонус потратить на эти штрафы в Дубае.

Олексейчук уверенно победил двоих сильных дагестанцев. Шара хочет отомстить

— Мне ребята показали, что он [Олексейчук] делал какие-то мемы в мою сторону, хайповал. Он хотел боя со мной и вызывал на последнем турнире, где он дрался. Говорил: «Я — страйкер, он — страйкер, и у нас будет красочный, зрелищный бой». Просил боя со мной. Я уверен, что он из страйкера превратится в рестлера, и 3 августа вы будете это наблюдать.

Он просто какие-то смешные мемы делал в мою сторону, мол, если хочешь попасть в клуб больших ребят, я готов поприветствовать тебя в клетке. То есть как будто он какой-то гигант и что-то мне новое покажет. Да, он хороший боец, серьезный соперник, не очень удобен в стойке, левша. Но я всю свою карьеру дрался с разными ребятами, и они все были неудобные в каком-то плане. В итоге я оказывался неудобным, а не они.

Все говорят, что у меня слабый бокс, а он — боксер хороший. Наверное, рассчитывает на свои ручки. Плюс он левша и тем самым хочет доставить мне какие-то неудобства. В каждом бою я зарубался, а заруба опрометчивая, необдуманная — это его стиль. Он будет на это рассчитывать. Честно говоря, хотел я провести бой с опытным бойцом, который провел в UFC больше восьми боев. А он уже провел 12 поединков. И он выигрывал у двух россиян (у Гаджимурада Антигулова и Шамиля Гамзатова. - Прим. «СЭ»). Неприятно, что он наших ребят побеждал, нужно как-то реабилитировать этот момент. [Это будет месть от Шары Буллета?] Можно сказать, да.

Шара Буллет. «Не нравится, когда мужчина связки напрягает, пляшет, смазливые песни про любовь поет. Мне это чуждо». Шара Буллет — надежда российских ММА

Я думаю, что сейчас нахожусь даже в лучшей форме, чем в прошлом бою. Потому что тогда я не успел пройти акклиматизацию. Не говорил об этом, но за три-четыре дня до поединка я заболел ковидом. Мне кажется, что это тоже сказалось на выносливости. В этот раз она будет лучше как минимум. В техническом плане мы готовились под соперника, но не было подходящих спарринг-партнеров. Вся жизнь готовила меня к таким боям, и не стоило отказываться от такого предложения, которое сделал мне Дана Уайт. Он сделал мне предложение, от которого я не смог отказаться.

После этой победы? Я хочу подраться с Ником Диасом. Это большое имя. Ник Диас, Кевин Холланд. Такие имена меня интересуют.

Фото Соцсети

Считает, что может отобрать чемпионский пояс у Дю Плесси, называет его удобным соперником — в отличие от Адесаньи

— Титульный бой? Я думаю, с этим не стоит спешить. Чем дольше эта история будет длиться — тем интереснее. Ну, взял пояс — и сразу свою цель выполнил... Хочется подлиннее. Конечно, я вот вижу Дерека Дю Плессиса (Дрикуса Дю Плесси. - Прим. «СЭ»). Он сейчас чемпион. И понимаю, что пока он чемпион, я могу этот пояс забрать. Как минимум у него. Потому что я чувствую, что я лучше него как боец. Он может со мной не справиться в бою. Я смотрел его бои... Ничего такого прям я не увидел у него, чем он меня удивить может. В борьбе что-то... Я с борцами лучше борюсь в Махачкале. В залах с борцами лучше сталкиваюсь, чем он. С джитсерами, вольниками. С миксами. В ударке чем он меня удивит? Тайский бокс у него не лучше, чем у меня. Если мы выйдем по тайскому боксу — он не потянет.

Адесанья — он ментально очень высоко на уровне, технически. И скоростной режим у него такой налаженный. Он очень пластично двигается — и на скорости... Плюс к тому, что он... У него стиль... Примерно как у меня... И нам надо будет выбрать, кто будет менять свой стиль. Потому что мы оба игровики. А игровик — он может менять стиль свой. Под какого-то соперника — один стиль, под другого — другой. Надо смотреть... В бою могут разные стили меняться постоянно. Сложный бой будет с таким, как Адесанья. Дю Плессис мне подходящий, удобный соперник. Он будет в стойке не тянуть, не вывозить, начнет проходы делать, а я начну эти проходы закрывать.

Ислам Махачев против Александра Волкановски. Махачев «громить», Хамзат «крушить», Шара Буллет — обгонять наши ожидания

Шаре захотелось сжечь винтажные олимпийские вещи, как увидел церемонию открытия Игр-2024. Политику МОК называет нацизмом

— Я был просто в шоке [от открытия Олимпиады-2024]. Такое ощущение, будто просто поиздевались над всеми. Могли сделать мем, но не официальную церемонию... Я раньше был фанатом Олимпиады. Собирал винтажные вещи разных олимпийских годов — Атланта, Сидней. Я их храню до сих пор. Будто захотелось их сжечь, обидно...

В молодости я мечтал попасть на Олимпиаду и в голове сверял, когда же смогу там выступить. И 2024 год был моментом, когда я смог бы выступить на Олимпиаде в каком-то виде единоборств, если бы реально этим занимался с детства. Теперь не жалею, что не выступаю на Олимпиаде. Для меня UFC теперь Олимпиада настоящая. Та Олимпиада — это маразм и издевательство над спортом... Это не спорт, это не знаю что. Что-то с чем-то смешали, поиздевались над всеми религиями, над моральными ценностями людей.

Россия — почему-то проблема выступать, Израиль выступает. Посмотрите на Киев... Допустим, город Киев. В каком виде он находится? Вроде целый, ничего с ним не произошло. Посмотрите на Газу — ее стерли с лица Земли. Просто в руины превратили. И под этими руинами до сих пор люди лежат. И Израиль спокойно выступает, а Россию почему-то вот... Мне очень обидно. Надо с этим бороться. Я считаю, это нацизм против России. Надо или привозить эту Олимпиаду в Россию — или свою Олимпиаду делать.

Олимпиада
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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