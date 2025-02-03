«У меня были серьезные проблемы с кишечником. Боялся, что стошнит во время боя». Шара Буллет после поражения Пэйджу: паразиты в организме, хейтеры, Роналду

Интервью с Шарабутдином Магомедовым после первого поражения в ММА.

ММА UFC: Магомедов — Пэйдж

1 февраля на турнире UFC Fight Night 250 в Саудовской Аравии российский средневес Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) провел бой против англичанина Майкла Пэйджа в статусе фаворита, но уступил единогласным решением судей. Теперь профессиональный рекорд Шарабутдина в ММА — 15 побед и 1 поражение.

Как оказалось, ранее непобежденный Магомедов выходил в октагон с серьезными проблемами с кишечником. Об этом и многом другом на следующий день после боя Магомедов рассказал в беседе с представителями российских СМИ, в том числе «СЭ».

О поражении

«Вчера был не мой день. Не хочу искать оправданий, нужно собраться и вернуться. 30 процентов меня было в клетке. Взял риски на себя и признаю то, что произошло там. Руку мне не подняли, значит особо не получилось у меня там великого, чтобы обрадовать зрителей яркой победой».

«Не было в моей карьере такого, что я взял и проигрывал. Все поражения случались из-за неправильных судейских решений. А вчера получилось так, что я не сильно проиграл, ну и не случилось так, что я победил. Чуть-чуть проиграл, да. Он сделал свою работу — тыкал и убегал. У него это получилось. Так что поздравляю его. На самом деле он достойный спортсмен. Он меня обыграл, я был не в лучшей форме. Я понимал, что иду на этот риск, а отказываться от боя или снимать — это не мое кредо. Моя душа с разумом несогласны были во многих вещах в процессе подготовки, в процессе того, как все протекало. Конечно, хотел добыть эту пятую победу [в UFC], знал все ошибки, проблемы, которые мне нужно решать. Я собирался это все сделать после победы. Думал, прокатит... Пришлось принять этот урок».

О подготовке к бою

«Это была самая худшая подготовка за всю профессиональную карьеру в ММА. Такого состояния никогда не чувствовал в клетке... Ноги меня не слушались, руки вялые. Были проблемы, связанные со здоровьем. Мой разум был там, но тело не слушалось».

«Мне врачи говорили, что надо вылечиться. 3-4 месяца на это уходит. Мой организм не был на пике возможностей. У меня дисбактериоз, паразитоз в кишечнике, желчь, с которой я не смог справиться. С оттоком желчи были проблемы. Думал, что решу хотя бы эту проблему перед боем, но она тоже не решилась, поэтому я не смог добавить нужный темп. После нескольких ударов, если еще удары делаю, то меня начинало тошнить сразу. У меня была тошнота. Боялся, что вдруг во время боя меня стошнит. В конце первого раунда, когда я шел в свой угол, сильно тошнило. Желчь, которая у меня накопилась, не давала работать. Короче, ноги меня не слушались из-за того, что у меня проблемы с кишечником, с оттоком желчи, поджелудочная и еще куча всего, о чем я не хочу говорить. Это все решаемо, просто нужно время, чтобы заняться здоровьем».

«Потом посмотрел свои фотки после боя. Я в шоке, в какой я беспонтовой форме. Хейтеры, радуйтесь, ваше время».

Шарабутдин Магомедов в бою против Майкла Пэйджа. Фото Global Look Press

О проблемах с картой, из-за которых пришлось остаться в Дубае и смерть дедушки в Дагестане

«Я должен был задать ему правильные передвижения. Должен был правильно двигаться на ногах. Раньше у меня подготовка проходила в горах, с хорошими спарринг-партнерами, с тренерами, со специальным подходом. Это мне давал предел прочности. Я мог выступить, несмотря на здоровье. Эти 15 минут боя мой организм мой вывести. А сейчас меня позвали в Дубай — сделать карту Visa. Я уже несколько своих гонораров не могу получить на карту. И бонусы до сих пор не получил».

«Чтобы открыть банковскую карту, мне нужно было оформить в Дубае ID Visa. Мне сказали: «Вот эта карта тебе подходит, она тебе нужна». Карта, которая раньше у меня была, на которую первые мои гонорары поступали, в Кыргызстане, ее иностранцы заблокировали — из-за того, что россияне открывали там карты. И доллары в этот банк больше не могут поступать».

«У меня были долговые моменты еще, накопилось, менеджерам сколько я уже проценты не платил. Нужно было и с ними рассчитаться. Мне сказали: «Приезжай в Дубай, за 4-5 рабочих дней все оформится, и все — ты свободен».

«После боя с Арменом я вернулся домой, всего лишь три дня побыл со своими детьми. Не успел побыть дома, насытиться домашней обстановкой. Все-таки семья тоже дает нужный подъем духа. Я сильно не хотел уезжать в Дубай, но пришлось, потому что мне нужно было успеть все сделать, потому что у меня дальше сборы. Меня команда ждала в горах, с ней я должен был вылететь в Таиланд. Мне сказали 5 дней. Я думал: «ладно, максимум 7 дней, прилечу в Дубай и все успею оформить». Но по каким-то причинам это все длилось полтора месяца. Самое что интересное, они даже не сделали эту визу. Просто я пробыл там полтора месяца... Я в шоке...».

«У меня дедушка упокоился. Перед тем, как улететь, я должен был с ним увидеться. Но какие-то дела меня завлекли, я не успел с ним увидеться, у меня уже самолет — и я улетел в Дубай. И он упокоился после этого... Из-за того, что мой паспорт там, что там все оформлялось, что я уже пробыл там большой срок, у меня не получилось даже вылететь обратно в Дагестан, чтобы похоронить дедушку. А он много мне в жизни дал. Воспитывал меня. Это тоже чуть-чуть, как мне кажется, сказалось [на выступлении]. Разум и душа не были в комфорте. И еще в конце эта Visa не оформилась даже... Каждый раз они говорили: «завтра-завтра...». Каждый раз у них какая-та ошибка была. Я не знаю... В Дубае, похоже, никуда не спешили. Вот так мне пришлось отменить сборы. Чему быть, того не миновать. А чтобы взять и отменить бой из-за паразитов в животе, из-за подготовки не той... Это глупо немного. Очень важный бой».

О том, что не получалось во время боя

«Понимал, что не получается нащупать дистанцию, попасть по нему. Он опытный боец, много чего видел бою того, что я хотел сделать. Там такой бой складывался, что любая наша ошибка могла бы резко поменять ход боя. Выходит так, что мне нужно было либо рисковать, на него идти, начинать бардак, а этот бардак мне не давал делать желчь».

«Такие слабые руки у меня никогда не были. Они летели — и будто от ветра отлетали, жи есть. Не было в них никакой мощи. Вышел на бой, согнал вес — и даже не восстановился. Вес не вернулся, хоть и кушал. В день боя весил 86 кг. Обычно 88,5 кг вешу, а сейчас на арену прихожу и вижу, что 86. У меня не было той мощи, того взрыва. Я раньше в какой бы форме ни выходил, когда чувство битвы наступает, у меня был прилив энергии, прилив в жилах, в крови адреналина. И я чувствовал, что как бы ни было включались инстинкты хищника. А сейчас мне врачи говорят, что из-за этих проблем организм отключился. Из-за этого и 30 процентов не смог показать в бою».

Послание Криштиану Роналду, поддержка от звезд

«Криштиану Роналду, не обессудь! Он расстроен был. Видно было по нему. Мы с ним переписывались. Он сказал, что это все спорт, и что ничего больше не остается, кроме как взять себя в руки и продолжить».

«Сразу после боя мне Стивен Сигал позвонил, нужные слова сказал — что это все можно исправить. И до боя он мне звонил, советы давал. Но у меня не получилось реализовать этот план. Многие известные бойцы меня поддерживали. Чингиз Аллазов тоже мне хороший дал. Должен я был это все делать, мозг мой это понимал, но мое тело не было на должном уровне, чтобы все это сделать. Я почему-то думал, что все равно получится выиграть, но не тут-то было».

Шарабутдин Магомедов. Фото Reuters

О словах поддержки от болельщиков

«Честно говоря, удивлен, что меня так сильно поддерживают. Очень приятно. Меня это вдохновляет вернуться намного сильнее. Даже в прошлых боях я не был 100 процентов готов. Эти проблемы там тоже присутствовали, просто не на таком пике, как сейчас это обострилось.

О хейтерах

«У людей зависть бывает. Она надувается, надувается. И каждый раз кто-то ждет, когда ты споткнешься, чтобы это вылезло и вот так кому-то написать плохое. Они тоже нужны, они тоже мотивируют, когда такие комментарии».

«Людям казалось, что это из области фантастики, видели в этом подвох, мол, как так получается, купленные бои... Всякую чушь несли. Начали называть мешками, сбитыми летчиками тех, с кем я ранее встречался. Майкл Пейдж оказался хитрым парнем. Надеюсь, что реванш в будущем состоится».

Планы на будущее

«Очень хочу вернуться к середине лета. Очень постараюсь. Если не в середине, то хотя бы в конце. Сейчас я не знаю, как это лечение делается, но говорят есть разные варианты. Постараюсь посоветоваться с самыми разными специалистами и найти самый лучший вариант, чтобы реально решить эту проблему, а не просто как в Дубае потратить время (улыбается)».

О гонораре в 300 тысяч долларов за бой

«300 тысяч долларов за бой с Пейджем? Наверно, столько бы заработал, если бы победил. Суммарно так вышло бы, но я проиграл, как вы видели».