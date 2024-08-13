Как-то на Шару Буллета напали тайцы с ножами. Дрался барным стулом, кого-то уронил, спасся

Новая история от звезды российских ММА.

В начале августа Шарабутдин Магомедов (ака Шара Буллет) одержал свою третью победу UFC — выиграл единогласным решением у Михала Олексейчука. Дагестанец хочет провести следующий бой уже в октябре в Абу-Даби. Правда, для этого ему нужно подписать с UFC новый контракт. Тут проблем возникнуть не должно — руководство лиги явно заинтересовано в Шаре. До такой степени, что сам Дана Уайт в июне пригласил Шару к себе в Лас-Вегас. Встреча состоялась — Магомедов полчаса беседовал с Уайтом и полчаса с вице-президентом UFC Хантером Кэмпбеллом. Английский у Шарабутдина пока слабый, так что, видимо, говорили они через переводчика. Или вообще на языке жестов: Шара — тот человек, который в любой ситуации не растеряется.

Приключения в его жизни случаются постоянно, причем чуть ли не в каждом интервью он выдает какие-то новые истории. То «бомбит» яйцами закидает, то подерется в Дагестане из-за того, что парень девушку в ТЦ целовал, то пройдет на номерной турнир UFC без билета, то продаст барыге в аэропорту Лос-Анджелеса свои автографы за 300 баксов, то попадет в корейскую баню со странными порядками, то будет поджидать Макгрегора в московском отеле — чтобы проучить. Можно еще долго перечислять.

В интервью после боя с Олексейчуком же Шара рассказал, как ему пришлось биться барным стулом в Таиланде — против толпы. Так он отреагировал на новость об избиении боксера Дмитрия Двали в Крыму. Тогда считалось, что Двали вступился за подростка, которого лупили несколько человек, во время утренней пробежки. Теперь же выяснилось, что Двали до утра пребывал в ночном клубе, выпивал, а потом ввязался в драку.

«Честно говоря, когда пробежки делаю, тоже всегда боюсь, что сейчас до меня кто-нибудь докопается, — говорит Шара Буллет. — Потому что ты бежишь уставший, уже на морально-волевых, короче. И драться после такой пробежки, особенно если в гору бежишь... Добежал, допустим, до тебя докапываются, а ты уже выдохшийся — и драться надо. Он тоже, может, бежал, не успел отдышаться нормально, и на него напали.

[На него толпой напали?] Блин, бывает эффект толпы. Иногда человеку в глаза посмотришь — и он развернется, сам убежит, жи есть. А когда толпа — он как разъяренный волк, жи есть, как лев. Бывали такие ситуации, где я один оказывался, а напротив — толпа. В Таиланде даже такое было. Передо мной люди дрались — толпа на толпу. И тайцы одного загнали — и толпой начали его месить.

Я больше всего не хотел вмешиваться в эту ситуацию. Иду, иду — мол, только меня не заденьте, жи есть, оставьте в покое. Они яро дрались между собой. Те рубку давали, эти тоже не уступали. И с одной дороги на другую перебегали, перебегали. Один остался, и они толпой его месят, прыгают на нем. Я вижу — уже в натуре мертвец, наверное, жи есть. Там бары были, на этой улице, и один берет такой железный барный стул. Поднимает стул и хочет его им ударить. Я подумал, что это уже смерть чистая. Подбегаю, хапаю этот барный стул. И тут другой человек подбегает, хочет отобрать у меня барный стул. Он в кожаной куртке был, на сутенера похож. И с ним у меня пошла рубка за этот барный стул. То есть мне, которому меньше всего хотелось в этой ситуации оказаться, пришлось драться со всеми.

Шара Буллет. Фото Соцсети

Та толпа, которая была, куда-то исчезла, и мне с моим другом пришлось со всеми справляться. Он двухметровый боксер, супертяжеловес. Если бы он не был, наверное, мне тяжелее было бы намного, потому что он успел пару человек стегануть, которые на меня замахнулись.

Успели мы кому-то надавать, а потом они ножи взяли и за нами побежали. Я с тем [в кожаной куртке] разбирался, еще другому надавал. Те, кто в обиде на нас остался, они вроде лежали, потом резко поисчезали — и раз, с ножами уже идут! У меня барный стул этот, я его вот так поднимаю, и друг мой еще один барный стул берет. Подняли мы барные стулья, а этот [в кожаной куртке] бежит на нас с ножом. И сзади него еще люди.

Думаем: «У нас же барные стулья есть, что он сделает нам?» Размахнулись, уже хотим в него кинуть. И тут кто-то хватается сзади за эти барные стулья и придерживает. И получается, что мы не можем кинуть. В такой неловкой ситуации оказались, реально опасной. Он уже добегал до нас. Мы друг на друга смотрим и уже по глазам понимаем, что надо делать. Отпустили барные стулья и побежали! Он прятался за людьми, бежал за нами. За ним еще люди. Короче, реально хотели нас порезать. Там такие опасные тайцы.

В итоге убежали мы с этой улицы, жи есть. Я по дороге, когда бежал, еще один барный стул на всякий случай взял. Такая грязная улица была там с этими барами. Просто решили прогуляться там. Вот так встряли из-за этого человека. Я даже не знаю, кто это был, но мы ему спасли, можно сказать, жизнь».