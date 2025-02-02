Беспристрастная оценка.

Вечером 1 февраля в соглавном поединке турнира UFC Fight Night в Эр-Рияде Шара Буллет сразился с британцем Майклом Пэйджем и проиграл единогласным решением судей. В главном бою Нассурдин Имавов нокаутировал Исраэля Адесанью. После турнира бывший тренер Шары Буллета Расул Магомедалиев и боец PFL Андрей Корешков в интервью «СЭ» проанализировали основные поединки вечера.

Расул Магомедалиев: «У Шары был очень плохой план на бой»

— Как считаете, почему Шаре Буллету не удалось выиграть у Майкла Пэйджа?

— Пэйдж, конечно, для него был очень неудобный, это мы и так все знали. Потому что у него стойка нестандартная. И, как я смотрел, даже две секунды он на одном движении не стоит. Обычно я редко вижу таких ребят, которые... Я смотрю его бои часто, еще с Bellator смотрю. У него такая интересная работа, для многих людей запоминающаяся. Он ни на секунду... На две-три секунды даже он не стоит в одном месте. Поэтому он очень неудобный, и не знаешь, с какого угла он будет бить. Но то, что Шара с ним подрался — план боя был очень неправильный. Потому что Шара стоял там, где ему [Пэйджу] удобно. Пару моментов было, когда Шара приблизился, и у Пэйджа чуть возникли проблемы.

С ним нельзя на дистанции работать, с ним нужно сокращать максимально, потому что у Шары держалка хорошая, у него челюсть хорошая, он держит удар хорошо. Пэйдж не так уж держит — мы знаем, он падал. И поэтому ему нужно было [вести] максимально ближний бой. Не тянуть, потому что он поздно начал, очень поздно. И ему нужно было уже, как две минуты прошло, максимально сокращать и идти в ближний бой. Потому что время сыграло в пользу Пейджа. Он с дистанции набирал очки, уходил, двигался по всей клетке, и как-то комфортно он себя чувствовал, потому что Шара ему давал на дистанции работать. Очень неправильной была с самого начала тактика.

— А вы поняли, с каким планом на бой Шара вышел на этот поединок?

— Нет, потому что я не могу туда вмешаться, потому что он готовится в другом месте. Даже как я знаю, он вообще в России не готовился. Это тоже плохо. Нельзя где-то в Дубае или Абу-Даби, где-то в Арабских Эмиратах. Или у тебя должна быть команда серьезная, хотя бы два-три человека, два-три спарринг-партнера хорошие. Исходя из этого, мне так кажется, есть упущение в подготовке лагеря. Неправильный подход к бою.

— Может быть, все-таки следовало побороться? Но мы все прекрасно понимаем, что это тогда противоречило бы стилю Шары.

— Нет, бороться нельзя было, потому что он этот лагерь борцовский не прошел. Это не так легко. Ему минимум нужно два-три лагеря пройти, чтобы бороться, чтобы он проходил, контролировал, чтобы именно в плане борьбы, грэпплинга он мог себя более нормально, комфортно почувствовать. Потому что он в любом случае привык, что это работает. Он хорошо работает, разносторонний такой, но, не имея практики, подготовки хорошей, смысл? Я не вижу — просто он устал бы еще раньше. Даже в некоторых моментах Пэйдж сам хотел какие-то проходы сделать. Или он с таким настроем делал, что он сможет сделать, или для него это был обман. Ну одно из двух. Поэтому это отпадает, тем более именно на этот бой, с такой подготовкой, имеется в виду чисто в стойке, без борьбы, это очень рискованно.

— Если бы Шара готовился к бою в Дагестане, допустим, к вам в зал ходил бы, вы бы настаивали на том, чтобы он подключил борьбу в лагерь к Пэйджу?

— На этот бой — конечно, естественно, однозначно. Потому что у Пэйджа, я знаю, в борьбе у него есть проблемы. Его нужно повалить, изматывать и спокойно можно его контролировать, бить. И он устает, когда с ним начинают возиться. Поэтому однозначно работал бы процентов 70 насчет борьбы, прохода, контроля. И процентов 70 на 30 — только ударная техника. В ударной технике он и так себя чувствует очень хорошо. И, конечно, он мог бы спокойно, уверенно, без проблем, без всяких там судейских, знаешь, раздельных каких-то моментов единогласно мог бы выиграть.

— Что ждет теперь Шару?

— Не знаю, не знаю, что ждет, потому что... Ну он, видишь, сам виноват, что он слабинку... До этого многие отказывались с ним драться, а сейчас многие захотят. Но нельзя расслабляться ему. С какой командой он работает, двигается — нужно с ними работать, исправлять какие-то ошибки и встать в строй. Но, я думаю, от того, что он проиграл, он не должен духом падать. Мы видели такой напряженный бой, у Умара тоже — я не думаю, что от того, что Мерабу проиграл, у него будет спад такой. От настроя много чего зависит. Имеется в виду психологический настрой. Как он сможет в себя собраться и насколько у него голод еще больше появится. Обычно люди, которые хорошо дерутся и любят свою эту профессию, они, я многих видел, более расчетливо возвращаются обратно, после поражения. Имеется в виду, когда после одного поражения.

Шарабутдин Магомедов и Майкл Пэйдж. Фото Global Look Press

— Вы бы хотели увидеть бой Шары с Романом Копыловым? Или хватит уже этого?

— Я бы не хотел, потому что мы Шару хорошо знаем, мы с ним общаемся. В любом случае, Рома у меня готовился, мой ученик. Поэтому максимально не хотел бы, конечно, этот бой. Но в UFC у нас не спрашивают, вот в чем дело. Если они скажут, конечно, куда нам деться? Нам нужно готовиться и выйти подраться.

— Мы желаем Шаре не падать духом и дальнейших успехов, что тут еще сказать.

— Да, конечно, нельзя [падать духом]... Он еще, знаешь, молодой по годам тоже, и он молодой насчет смешанных единоборств. Он молодой, поэтому нельзя, конечно, падать духом, все впереди, нужно просто собраться, дальше работать, и все.

— Нассурдин Имавов нокаутировал Исраэля Адесанью. Вас это как-то удивило?

— Да, конечно, удивило очень. Но там же у них пятираундовый бой был? У Нассурдина слабая дыхалка. Я не знаю, с чем это связано. Он устает. Он первый раунд проиграл, я смотрел бой. Конечно, переживал, болел, так как знаю Нассурдина. Видишь, одна ошибка, Адесанья чуть увлекся... и именно тот удар, который бьет, Нассурдин хорошо, он и цепанул его. Вот и дело закончено. Поэтому, знаешь, этот бой, когда я сейчас посмотрел, я вспомнил бой Волкова с Льюисом. Мы видели: в последнем раунде в одну калитку Волков избивал. С угла Льюиса говорят они: все, мы проигрываем, тебе просто нужно приблизиться и достать свой нокаутирующий удар. То же самое здесь: пока не устал Нассурдин, молодец, он максимально подобрался к нему [Адесанье]. И вот этот момент, когда он расслабился, на расслабоне он его цепанул. Потому что у Адесаньи часто бывает, когда он дерется, когда он обыгрывает бойца, он очень так маневренно расслабляется и, можно сказать, более выпендриваясь, работает с соперниками.

— А вы когда с Нассурдином познакомились? Он, случаем, не к вам в зал [приходил]?

— Не, не, когда Роман дрался в Вегасе, он дрался со Стриклендом. Я подходил, его настраивал на этот бой. Очень сложно было его, конечно, собрать психологически. Не знаю, я ему говорил: только не давай Стрикленду работать. Просто на дистанции ходи, перебивай его, больше ничего не надо, говорю. Ты можешь спокойно обыграть его. Вот тогда мы познакомились, и как земляк, конечно, я там подсказывал, как лучше ему работать. Его угловые там были, и им тоже я говорил: максимально подсказывай. Но что-то не пошло у него в том бою. Там он тоже устал, мы же знаем, как Стрикленд работает — такая нестандартная работа. И вот так он его заставил, он кидал [удары] в блок, в защиту. И вот так он устал, и за счет этого Стрикленд спокойно начал с ним работать.

— Что скажете о чемпионском потенциале Имавова?

— Знаешь, лучше правду сказать, как я думаю. С Чимаевым я не знаю, не вижу у него вообще шансов. Не вижу в плане борьбы. Я уверен, что Чимаев с ним рубиться, в стойке не будет драться. Уверен, и поэтому он свой фирменный проход, который он делает... по борьбе он оттаскает его. Так-то в боях что угодно может быть, но я уверен, как Адесанья он не будет вот такие шоу делать, расставляться, какие-то фокусы делать, чтобы его цепанули. Поэтому очень, очень сложно будет Имамову с Чимаевым. Реально, очень сложно будет.

— Что скажете про победу Сергея Павловича над Розенстрайком? На этот раз без нокаута, его первая победа по очкам UFC.

— Павлович молодец, что после проигрыша. Но в таком темпе он далеко не пойдет. Как он сегодня дрался, вот так у Сереги особо не получится работать. Он даже два раза пропустил тоже неплохой удар. Просто не в то место попал, просто где-то вот здесь, область носа, вот здесь попал, и он выдержал. Если бы этот удар чуть ниже был, то там все могло быть еще хуже. Слишком себя сдерживал, слишком, слишком, так нельзя работать. Там есть ребята, которые... бразилец там есть один, джитсер, он вольник, борется хорошо.

— Вы про Жаилтона Алмейду говорите. Но это просто другого плана боец. Я думаю, что с ним, наверное, Сергей поувереннее в стойке мог бы работать.

— Серега намного мощнее, намного лучше [в стойке с Розенстрайком]. Он просто не делал много чего. В первом же раунде чуть-чуть грамотнее работал бы, мог бы его удосрочить. Вообще без проблем мог бы. Вот до проигрыша Аспиналлу — до этого в боях он очень грамотно, свободно [двигался], вообще не переживал. Он знал, что он может это делать, и он это делал. Сейчас он сомневается. Когда вот эти сомнения есть в голове, это самая большая проблема. Поэтому очень рискованно. Я знаю Серегу хорошо, хороший парень, я всегда болею за него. Просто реально хочу, чтобы он обратно дошел до титула и выиграл у Волкова в реванше. Я болел за него, болею.

— Почему вы не за Волкова? Просто потому что вы с Сергеем знакомы?

— Да, да, мы знаем просто его. На один бой я его готовил тоже. Мы просто знаем его хорошо, а Волкова мы не знаем. Виделись, и все. А с Серегой мы на связи, общаемся. В любом случае нужно Сереге, знаешь, более универсально работать. Я знаю, что у него классика борьба. Он физически очень мощный. У него дурь гуляет. Просто нужно правильно поработать в плане контроля, борьбы. И, я думаю, что он практически любому проблему создаст.

Майкл Пэйдж и Шарабутдин Магомедов. Фото Global Look Press

Андрей Корешков: «Если Пэйдж свежий, в стойке ловить нечего»

— Ты выступал с Пэйджем в одной весовой категории в Bellator. Расскажи, как нужно было Шаре биться, чтобы выиграть этот бой?

— Ну да, с Пэйджем я выступал в одной организации, смотрел много его боев. Для того чтобы выиграть, с ним надо бороться. Это банально, но, в принципе, из всех его немногих поражений, которые у него есть, большая часть проиграна была им только в борьбе. И в тех боях, которые он выигрывал не явно, и ему там удавалось проиграть вообще даже раунд, он проигрывал именно борьбой. И только за счет борьбы его все в принципе побеждали. Взять того же... Иан Гэрри — тоже за счет борьбы он выигрывал. Хотя я, на самом деле, бой смутно помню, там, наверное, можно и туда, и туда отдать. Мне показалось даже, что Пэйдж выиграл тот бой. Но тем не менее без борьбы он бы проиграл всухую. Потому что вот с таким бойцом такого стиля тяжело драться в стойке. У Пэйджа очень длинные руки и у него очень быстрая реакция. Он в такой манере работает — он двигается, раздергивает и делает это очень быстро. Опущенные руки, широко расставленные ноги. То есть он тебя на своей дистанции по-любому поймает.

Знаешь, так же и с Шарой. Вот он [Пэйдж] скачет, скачет, скачет, потом раз — вот этот правый прямой свой от пуза бьет и попадает, и он Шаре сколько раз попал? В каждом раунде по разу, по два. В каких-то раундах и того больше, наверное. Хотя нет, там не больше трех, но какая разница? У Пэйджа в таких боях нет задачи нокаутировать тебя. Понятно, он попытается, но он будет делать то, что делает, но если получится нокаутировать — будет как бы плюсом. Но он работает на очки. У него, знаешь, и стиль ведения боя в кикбоксинге плюс-минус такой же. Это такая же работа на очки. Он чемпион мира, он очень долго выступал по этой дисциплине и полностью как бы всю манеру, удобную для себя в кикбоксинге, он перенес в ММА. Потому что по-другому он не умеет, он не будет высоко поднимать руки, драться собранно, растыкивать, бить сериями. Вот он выступал в семи-контакте — точно так же, как ему комфортно, он будет выступать в ММА. Что он, в принципе, и делает.

— Все-таки можно вспомнить его бой с твоим хорошим знакомым Дугласом Лимой. И Дуглас Лима его срубил в результате.

— Да. Есть разница между Дугласом Лимой и Шарой Буллетом. У Дугласа Лимы лоу-кик быстрее. (Смеется.) И все-таки они дрались в 77 кг. Это тоже большая разница, потому что Лима и сейчас дерется, в 84 кг последний бой провел. Но в 84 он гораздо медленнее. Потому что, чтобы в 77 уложиться, ему больше веса надо скинуть. Скидывая больше веса, ты все равно на бой выйдешь, будешь меньше весить, нежели ты гоняешь в 84. И скорость при этом увеличивается. Ну и Лима немножко по-другому дрался все-таки. У Лимы такая силовая манера. Шара тоже вначале лоу-киков много напинал, штуки три-четыре. И этого, в принципе, хватило, чтобы Пэйджу чуть-чуть отбить ногу.

У Лимы же кардинально другой лоу-кик. Он быстрый, но он силовой, он мощно бьет. Он с одного удара ногу может отбить. Я с ним дрался три раза, и три раза у меня была контузия нерва во время боя. Такая легкая, скажем, полностью нога не отключалась, но ток до затылка пробивала. И в пятки, и в затылок током било, потому что лоу-кики его тяжело терпеть, так как он их бьет по-другому, он их бьет ниже колена, этот вот калф-кик, как его называют сейчас. А Шара бил выше колена, там свои плюсы и минусы в этом есть. Когда ты бьешь выше колена, если ты отбиваешь эту мышцу, ты напрочь человека замедляешь сразу же, потому что она немножко за другие моменты отвечает. Тебе в принципе больно двигаться, ходить становится, передвигаться. Когда у тебя нога отбита ниже колена, ты можешь двигаться, тебе просто больновато наступать на нее.

Опять же я считаю, что Лима в первом бою поэтому и выбил его с ног, потому что ударил ниже колена и сразу же ударил боковой. Во втором бою у Лимы и Пэйджа ситуация была один в один похожая, но своим боковым ударом Лима чуть-чуть промахнулся. И у него не получилось повторить успех первого боя. И бой у них такой, кстати, тоже близкий был. Но мне, к примеру, показалось, что Лима выиграл. Отдали Пэйджу. Но Пэйдж сделал хорошую работу над ошибкой. Он имеет опыт ведения боев с теми, кто пытается отбить ноги, так как у него широкая стойка, и для этого он чуть-чуть уязвим. Но он больше двигался и больше контратаковал. И вот этот опыт ведения боя с Лимой в бою с Шарой Пэйджу очень помог. Он не старался выиграть нокаутом, не старался его перебить. Он просто в своей манере дергался, двигался, прыгал, какими-то несуразными ударами и попадал. И этого ему хватило, чтобы выиграть. Я посчитал так, что Пейдж выиграл два первых раунда, а третий можно Шаре отдать.

— На что Шара рассчитывал в этом поединке?

— Я, когда посмотрел бой, сразу понял, что Шара растерялся. Неудобно будет драться с таким соперником. Шара вроде сам ударник, вроде хочет ударить, хочет прицелиться, а тот дергается, дергается, прыгает. Он тебя напрягает этим постоянно. И Шара попробовал пару раз даже сблизиться — тот контратакует. Он сразу правый выкидывает, либо еще что-то бросает, и бросает это очень быстро. Да, он Шару такими ударами вряд ли нокаутирует или сильно потрясет, но тем не менее Шара их пропускал, он не видел, он не успевал реагировать.

Возьми все бои Шары до боя с Пейджем — даже те ребята, которым удавалось донести какой-то удар до Шары, Шара его всегда видел. Он всегда, даже, знаешь, если пропускал его, он всегда был готов к нему, потому что он его изначально видел. Здесь он не успевал даже увидеть его, как мне показалось именно по бою. Он адаптировался к нему ближе к третьему раунду. Но это уже было, скажем так, поздновато. Вот если бы у них пятираундовый бой был, наверное, у Шары было бы больше шансов, потому что Пэйдж подзамедлился, немножко подокислился. Нога посильнее стала болеть по сравнению с первым раундом. И у Шары набрать очков, для того чтобы выиграть в пятираундовом бою, было побольше. Но бой был трехраундовый — это только на руку Пэйджу.

Шарабутдин Магомедов и Майкл Пэйдж. Фото Global Look Press

— Не сложилось ли впечатление, что Шара вообще не готовился на него?

— Ты знаешь, готовься-не готовься на него — подготовиться к его манере будет очень тяжело. Драться и ловить с ним в стойке вообще нечего, если он свежий. Ты посмотри первые два раунда. В первом раунде Пэйдж, я не знаю, даже почти не вспотел вроде. Он спокойненько так — даже не задышал. Он спокойно, в своей манере, на своей дистанции дергался, дрыгался. Разминка такая, бой с тенью сделал плюс-минус. Вот это и было в первом раунде. То есть Шара не создал никаких ситуаций для того, чтобы его напрячь. Третий раунд почему можно Шаре отдать? Потому что Шара по нему хотя бы более-менее попадал, куда-то в корпус бил, клинч брал. Пэйдж подустал, подзамедлился и при этом не то чтобы Пэйдж его к себе подпустил, Пэйдж дал себя поджать к клетке. И там Шара большую часть всех своих успешных атак сделал. Он его поджал. И там он смог набить вот эти вот очки драгоценные, но в первых двух раундах этого не было. Потому что Шара дрался на его территории, он дрался в стойке с ним.

Я уверен, что Шара более техничный, он сильнее бьет, может, быстрее какие-то удары бьет, но в этой манере, если Пэйдж с кем-то будет работать, наверное, с любым ударником, у всех будет очень мало шансов, потому что Пэйджа нужно сжать, его нужно поджимать к клетке, обрезать ему углы и держать высоко руки. Не у всех, не всем бойцам, не всем ударникам будет удобна такая манера — именно ведение боя на ближней и средней дистанции именно с таким длинноруким долговязым бойцом, как Пэйдж. До их боя спрашивали у меня, кто победит, но мне казалось, что Шарабутдин выиграет, если он будет плюс-минус прибегать к такой тактике и, возможно, где-то поборется с ним.

Единственное, что я боялся, что Пэйдж просто обтыкает и отбегает, но вот это именно и получилось, потому что Шара дрался с тем бойцом, кому было удобно с Шарой работать. Вот и все. А на этом поле с Пэйджем вообще мало у кого шансов будет. Ну, я не знаю, может, Стивен Томпсон. Да, было бы интересно посмотреть, но он уже, я не знаю, дерется, не дерется уже. У них схожая просто такая манера, и Томпсону, наверное, плюс-минус будет более комфортно, чем всем остальным драться с Пэйджем. Но по скорости он ему проиграет. Скорее всего, и бой в стойке проиграет. Но Томпсон наверняка захочет побороться, он использует этот шанс.

Ну, вот даже банально: Пейдж свежий, резкий, быстрый. Его никто не может напрячь, он не устает толком. Он в своей вот этой любимой манере — знаешь, он, наверное, дома ходит, примерно так же двигается по дому. И если с ним не бороться и не заставить окислиться его мышцы в борьбе в той же, брось, повози его, покатай. У него удары руками уже не такие быстрые будут. Передвигаться, наверное, так быстро не будет. Тебе проще будет самому реагировать, делать какие-то выпады. Главное, тебе, конечно, сильнее не окислиться в этой борьбе, но тем не менее он устанет сильнее, чем ты, когда ты его будешь бороть. Потому что, мне кажется, он вообще почти не борется, он не любит эту борьбу. К нему на дистанцию борьбы-то мало кто может подойти.

— В общем, надо было Шаре в лагере делать определенный упор на борьбу. Потому что тут очевидно, что вообще не было каких-либо попыток именно забороть его. Да, там был клинч, но чтобы забороть, повалить на землю — мы вообще не увидели. Это же часть его имиджа, на самом деле, что все соперники должны первыми с ним пойти в борьбу.

— Ну да, в этом бою Пэйдж тоже первым пошел в борьбу. Это, наверное, вынужденная была мера, потому что он каким-то ударом провалился и слишком сильно сблизился — ему пришлось это сделать. Но, знаешь, третий раунд возьми, он постоянно клинчевал Шару и хватал этот обоюдный захват, тянул время. То есть ты понимаешь, да, какой хитрый человек? Он два первых раунда выиграл и уже подустал, он начал пропускать удары. И Шара в моментах неплохо действовал, но он [Пэйдж] просто хватал, тянул время. Хитрый! Делал все правильно. Он сделал все возможное для победы. И заметь, двое судей отдали все три раунда Пэйджу. Один только судья отдал Шаре раунд. Мне тоже показалось, что Шара выиграл [третий раунд]. Может, я предвзято смотрел на третий раунд, не знаю.

— Что теперь Шару ждет в UFC? Сейчас, конечно, хейт, понятное дело. Многие ждали победы, он проиграл этот поединок. Как это часто бывает, начинается критика со стороны болельщиков, и все такое.

— Шара дерется в основном только в Эмиратах, Саудовской Аравии. У него проблемы с атлетической комиссией в Америке, и его не допускают до боев из-за глаза, потому что он на один глаз слепой. Наверное, только там и будет драться. На Ближнем Востоке турниры не так часто проводят. Два или три раза в год.

— В прошлом году аж три было. Не знаю, сколько будет на этот раз. Просто в Абу-Даби еще и UFC Fight Night провели один. Его обычно не случается.

— Там, наверное, и будет драться. Буду давать ему других соперников. Это же такая, как заявил сам Пэйдж, разовая акция была — подраться в 84. Дальше он будет выступать в 77. Там будет всем кровь сворачивать.

— Что касается Шары, мне лично было бы с Копыловым интересно взглянуть. Мне кажется, стилистически интересное противостояние. Могло бы в стойке что-то яркое получиться. Они даже чем-то похожи по своему стилю: открыто дерутся, оба ногами машут, как мало кто умеет.

— В стойке интересно было бы глянуть, потому что Копылов тоже довольно-таки резко бьет, но вот именно в ударной составляющей, мне кажется, Шаре было бы поудобнее. Но, с другой стороны, Копылов левша. И для того, чтобы отбить ногу переднюю, Шаре самому пришлось бы в левшу вставать. И там уже шахматы начались бы, наверное, потому что Копылов наверняка начал бы прибегать к борьбе, он бы не побрезгал побороться, такое уже было. Копылов уже такой более разносторонний соперник. Ему, наверное, не принципиально будет с Шарой драться только в стойке. Он такой более разносторонний, универсальный боец, нежели Пэйдж. И бой мог получиться абсолютно другим, но не знаю, будут их сводить или нет. Потому что у Копылова проблем с визой нету, и наверняка подраться за океаном тоже особого труда не составляет в плане каких-то моментов — получить визу и полететь именно в США.

Нассурдин Имавов. Фото Reuters

— По поводу боя Нассурдина Имавова и Исраэля Адесаньи. Удивил результат, учитывая, что он выиграл первый раунд, очень хорошо дрался.

— Хорошо дрался, но мне показалось, что с Адесаньей что-то все равно не то. Да, он выиграл первый раунд, но все равно в первом раунде он таких пару плюшек пропустил. Апперкот он вроде такой неплохой пропустил. Имавов хорошо попал по нему во втором раунде. Да, он бой проигрывал, но это было только начало боя. И видно было, как Исраэль старался. Видно было: он очень старался работать как старый Исраэль. Ему это давалось не скажу, что с большим трудом, но видно было, как он старался. Ему было немножко трудновато в этой своей манере работать. Вот какое-то такое у меня впечатление сложилось, знаешь... Вроде ему не так много лет, но он как будто постарел чуть-чуть. Реакция чуть-чуть не та.

Я его вспоминаю, его бой с Келвином Гастелумом. Гастелум начало выиграл и только в последних раундах начал проигрывать. Жесткий бой был. Потом его бои абсолютно со всеми топами, которых он перебил. С Уиттакером бой, с Ромеро. С Перейрой не беру, с Перейрой только второй бой можно взять. Ну, первый бой тоже можно взять, потому что первый бой до последнего раунда он выигрывал. И вот такое ощущение сложилось, что Адесанья не тот. Он и сам это говорит, и я думаю, что фанатов, зрителей — их не обманешь. Либо он, может, не знаю, с наркотиками балуется, или еще что-то, но он даже как-то внешне немножко поменялся. И прямо, блин, подугробил себя как будто. Может, я ошибаюсь.

Но я вот так вспоминаю, как алкоголь убил Александра Емельяненко. Жестко убил, [он] другой человек. А тут не прям в такой степени, но мне показалось, что он заставляет себя драться. Если раньше он ничего для этого не делал, то сейчас в этой манере ему тяжело работать. Лень, не хочется. И тело как будто не так слушается. Опять же это чисто мой взгляд на него. Может, ему реально надо время, чтобы в себе разобраться, найти мотивацию и так далее, но мне кажется, что дело не в этом как будто. Возможно, образ жизни изменился, какие-то пристрастия появились, несовместимые со спортом. Но, как мне показалось, то, что он потерял, уже как будто не вернуть. И ему надо что-то кардинально менять.

— Он 1989 года рождения. Ты считаешь, что 1989 год — это возрастной боец?

— Я считаю, что 1989 года боец может на хорошем уровне конкурировать. Но по крайней мере показывает то, что он до этого показывал. Он относительно недавно начал так драться. Сколько? Года два назад? Или год назад?

— Я думаю, что можно брать поражение от Стрикленда, там уже стал заметен спад.

— Это и было начало таких выступлений, бой со Стриклендом, где его вообще никто не узнал. Просто вообще не узнали. То есть раньше с каким-то таким банальным давлением он легко всегда справлялся. Он хорошо контратаковал, хорошо проваливал, двигался, быстро бил руками и ногами, комбинировал это. И он это делал очень легко, непринужденно, и никто ничего не мог с этим поделать. И в моменте, когда его начинали давить, потом от него сами все бегать начинали, потому что он отбивал ноги полностью, перехватывая инициативу. Наносил столько урона, что люди искали, грубо говоря, в ринге пятый угол. Тяжело с ним было драться. А тут Стрикленд просто его убрал. Стрикленд его не разбил, не размотал, не размазал, но при этом он выигрывал.

Бой не самый зрелищный получился, но Адесанья просто не дрался, еще и пропускал какие-то там удары непонятные. Может, я просто Стрикленда недооцениваю, потому что есть опыт спарринга с ним. Но он тогда еще в 77 кг выступал. Я вот сейчас смотрю, он у Имавова тоже выиграл, нокаутировал вроде (бой завершился решением судей. — Прим. «СЭ»). Но он тоже по многим топам и сильным бойцам средней весовой категории прошелся, как каток. Его как будто вообще было не остановить до какого-то момента, чемпионом стал. Наверное, это два разных Стрикленда были, когда я с ним спарринговал, и вот какой он сейчас.

— А тогда был середняком прямо?

— Ну, как сказать... ну да, неплохой. Не мертвец, нет, мы с ним хорошо спарринговали. И мне, в принципе, нравилось с ним спарринговать — он такой активный, не травмоопасный. Удобный спарринг-партнер был. И удары по нему хорошо летели. (Смеется.)

— Не нокаутировал его случаем?

— Нет, нет, нет. Но он сам подходил и говорил: «Вот эта вещь, которую ты делаешь, — красавец». Они любят поговорить, пообсуждать спарринг. Ему тоже нравилось спарринговаться, как мне казалось. Мы с ним раза два или три спарринговали. Это было очень давно, он еще в 77 кг выступал.

— Что касается Имавова, что по его технике скажешь? Он боец чемпионского уровня или еще все-таки рано?

— Он молодец, он хорошо засадил его [Адесанью]. Не каждому удастся это сделать. Наверное, не каждому удастся сделать это с прошлым Адесаньей. С нынешним — тоже надо проверять. Но в любом случае молодец, он грамотно перестроился. Он вот этим апперкотиком неплохо так подловил. Когда Имавов бил какие-то боковые, прямые удары, Адесанья хорошо на них реагировал. Но вот снизу удар он не увидел. Он стоял точно так же перед ним и ждал какие-то прямые удары, боковые и так далее. Но вот снизу как он не увидел?..

Имавов очень хорошее движение сделал, это такой первый звоночек был. И потом он быстро сориентировался, что нужно делать, что его нужно давить, давить, жать. И в моменте он его поджал и просто... Вот этот удар как раз Иззи проспал. Он его как будто не увидел. Имавов все сделал четко, он зацепил и потом левым, таким уже добивающим крюком его добил окончательно. Судья долго не останавливал, хотя можно было, наверное, почти сразу остановить. Потому что после этого добивающего удара мне, по крайней мере, сразу стало все ясно. Он его прям реально обесточил, там уже остальные добивающие удары — они лишние были. Но судья, наверное, дал шанс какой-то Адесанье немножко пошевелиться, поизвиваться. Но понял, что камбэком там никаким не пахнет.

Майкл Пэйдж и Шарабутдин Магомедов. Фото Global Look Press

— У Шары Буллета против кого было бы шансов больше: против Пэйджа, Имавова или Адесаньи? Если бы он вышел именно с таким настроем, как сегодня, именно в стойке драться?

— Мне кажется, против Адесаньи нынешнего.

— А Пэйдж тут на втором месте или на третьем?

— Мне кажется, на последнем месте.

— Самый сложный, короче говоря.

— Бой в стойке с ним — это такая авантюра. (Смеется.) Не факт, что тебе повезет, даже если ты самый лучший ударник в мире. Потому что этот человек реально для любого ударника будет как криптонит для Супермена.

— Даже для Павловича, например, если бы они в стойке дрались? Конечно, это бой невероятен, но просто любопытно. Такой стиль ведения боя просто у Пэйджа? Он действительно будто бы для всех неудобен был.

— Он реально для всех был бы неудобен. С Павловичем немножко другой, перевес у Павловича — он в принципе больше, намного больше. Павлович в антропометрии, наверное, Пэйджу не будет проигрывать. В длине рук и так далее. Он тяж полноценный. А Пэйдж, ну не знаю, сколько он, может, килограммов 90 в жизни весит. Пэйджу тяжело будет что-то сделать. Если чисто договориться им поиграть в пятнашки, Пэйдж выиграет. (Смеется.) А если драка, то грубая сила, мне кажется, там зарешает.