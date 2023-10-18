Шара Буллет: путь бойца в UFC и его история

Биография яркого бойца ММА Шарабутдина Магомедова.

Шарабутдин Магомедович Магомедов

Прозвище: Шара Буллет / Рыжий Хищник

Дата рождения: 16 мая 1994 года

Место рождения: Махачкала, Дагестан (Россия)

Рост: 188

Вид спорта: ММА

Весовая категория: средний вес (84 кг)

Статистика боев (рекорд в профессиональных ММА): 15-0

Детство и юность Шары Буллета

Шарабутдин Магомедов родился в Махачкале. По национальности он аварец. Подробности семейной жизни боец не раскрывает. Известно, что в детстве мальчик занимался футболом, однако бросил спорт из-за участия в драках с игроками принципиальных соперников — команды из Кизилюрта.

Шарабутдин также занимался кикбоксингом и боксом. Магомедов тренировался в махачкалинской школе № 8, а потом в боксерской секции в городе Кашира. Уроженец Махачкалы неоднократно выигрывал призовые места на региональных турнирах. В 2010 году стал победителем международного турнира имени С. Н. Навозного.

В 2011 году Магомедов стал студентом академии РАНХиГС, где записался в секцию тайского бокса.

В интервью нашему YouTube-каналу «Ушатайка» Шара Буллет рассказывал, что в детстве иногда хулиганил. Будучи ребенком он мог прокатиться за машиной с прихватом за спойлер, а однажды вместе с другом закидал яйцами девушек в мини-юбках из-за вызывающего для местных традиций внешнего вида. При этом популярный боец ММА признался, что теперь, скорее всего, не стал бы делать замечание девушке, если бы увидел ее в похожей одежде на улицах Дагестана.

Спортивная карьера Шары Буллета

Профессиональная карьера в ММА у Шары Буллета началась в декабре 2017 года. Тогда он дебютировал в полусреднем весе смешанных единоборств поединком с китайцем Йнканом Бао на турнире Chin Woo Men в Ухани (Китай). Россиянин победил соперника техническим нокаутом. Следом Магомедов провел еще три боя в Китае в 2018 году — и трижды одержал победы нокаутами.

В июле 2021 года Шара Буллет впервые выступил в средней весовой категории. В Сочи на турнире AMC Fight Nights 103 он одержал победу техническим нокаутом над соотечественником Якубом Кедиевым.

В феврале 2022 года Шарабутдин стал чемпионом Arena Global в полутяжелом весе. На турнире Arena Global 17 россиянин одолел бразильца Родриго Карлоса.

Летом 2022 года Магомедов успешно вернулся в среднюю весовую категорию. Шара Буллет техническим нокаутом победил россиянина Сергея Мартынова на RCC Intro 22. Зимой того же года единогласным решением судей Рыжий Хищник одолел Михаила Рагозина на турнире RCC 13 в Екатеринбурге.

Спустя несколько дней в тайском городе Патонг Шара Буллет нокаутировал представителя Индии Кушала Виасу и забрал пояс чемпиона Thailand Fighting Championship в средней весовой категории.

Любительская карьера в ММА

Шара Буллет провел пять боев в любительских промоушенах смешанных единоборств. На счету россиянина пять побед с тремя техническими нокаутами. В финале «Гран-при «Наше дело» Магомедов победил Павла Бурлуцкого в апреле 2022 года в Москве.

Дебют в UFC: поединок с Бруно Сильвой

В конце декабря 2022 года Шарабутдин Магомедов заключил контракт с UFC на три боя. За несколько дней до этого боец стал клиентом египетского менеджера Али Абдель-Азиза, который ранее работал с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и сотрудничает с другими бойцами команды Орла.

В сентябре 2023 года UFC объявил, что Шара Буллет проведет дебютный поединок 21 октября против бразильца Бруно Сильвы в предварительном карде UFC 294 в городе Абу-Даби (ОАЭ). Более длительное ожидание было связано с включением бойца в пул допинг-тестирования промоушена и обнаружения в его анализах следов мельдония, о чем сам спортсмен сообщил в мае.

«Допинг-комиссия уже полгода меня испытывает, уже в пятый раз взяли анализ. Позапрошлый анализ пришел — и в третий раз уже «Милдронат» в крови показало. Надеюсь, сейчас у меня взяли [анализ], и «Милдроната» там уже не будет. Потому что уже сколько месяцев прошло. Полгода минимум я его уже не употреблял. Все четко, чисто, но «Милдронат» задерживает [дебют в UFC].

Все, кто болел коронавирусом, они все «Милдронат» принимали. Это как витамин для сердца", — сказал Шара Буллет в интервью «СЭ».

Что с глазом у Шары Буллета

В 2016 году Шара Буллет травмировал свой глаз. Боец на протяжении долгого времени считал несущественным повреждение. Тем не менее глаз долго не проходил, поэтому Шарабутдин в результате обратился к медикам. Врачи сообщили, что спортсмен обратился поздно. Магомедов перенес восемь операций, а лечение составило почти полтора года.

При этом сам Шара Буллет не знает точную причину травмы глаза. Либо из-за чрезмерных спортивных нагрузок, либо из-за повреждения извне. По словам бойца ММА, сейчас его правый глаз отлично видит.

Как появилось прозвище Шара Буллет

Шарабутдин Магомедов получил прозвище Шара Пуля от своих родственников и друзей по улице. Спустя некоторое время спортсмен немного изменил псевдоним, заменив слово «пуля» на английский аналог — «bullet». Магомедов сделал себе никнейм Шара Пуля в социальной сети «Одноклассники», а в другом известном запрещенном сервисе — «Шара Буллет».

Боец ММА привык, что его могут называть по имени или по никнейму Шара Буллет.

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет). Фото Соцсети

Достижения Шарабутдина Магомедова

Чемпион Arena Global в полутяжелой весовой категории.

Чемпион Thailand Fighting Championship в средней весовой категории.

Победитель «Гран-при» любительского бойцовского промоушена «Наше дело».

Чемпион России по тайскому боксу в весе до 76,2 кг среди профессионалов.

Трижды становился победителем чемпионата Москвы по тайскому боксу.

Личная жизнь и увлечения Шары Буллета

Шара Буллет не выставляет на публику свою личную жизнь. В своих соцсетях боец ММА выкладывает фото и видео с тренировочных процессов. Россиянин полностью сконцентрирован на спорте. В свободное время Магомедов играет в гольф, футбол, иногда ходит в бассейн и любит автомобили.

Шарабутдин Магомедов соблюдает мусульманские традиции. Боец смешанных единоборств является поклонником легендарных американских боксеров Мохаммеда Али и Майка Тайсона.

Драка в ТЦ за поцелуй девушки

В июне 2022 года Шара Буллет подрался с одним из посетителей торгового центра «Этажи» в Махачкале. Конфликт произошел на эскалаторе. Боец ММА сделал замечание мужчине, который целовался с девушкой в общественном месте. По словам Магомедова, так не принято вести себя в Дагестане. В конце эскалатора у Шарабутдина и мужчины начался диалог на повышенных тонах с «нелестными высказываниями». В результате незнакомец первым нанес удар в челюсть Магомедову, что спровоцировало драку. Охранники разняли конфликтующих. Шара Буллет и мужчина договорились продолжить выяснение отношений на улице. Боец смешанных единоборств нокаутировал оппонента.

Позже Шарабутдин рассказал, что помирился с мужчиной — оба принесли извинения.

Сколько зарабатывает Шара Буллет

По словам Шарабутдина Магомедова, он потратил не менее 70 тысяч долларов на подготовку к своему дебютному поединку в UFC. В его контракте прописана сумма с «тремя нулями» за три боя в организации Даны Уайта. Шара Буллет признался в интервью нашему YouTube-каналу «Ушатайка», что в UFC ему платят «больше, чем 50 + 50 тысяч долларов».

Социальные сети Шары Буллета

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