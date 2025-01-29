«Роналду сказал, что я могу стать чемпионом UFC». Интервью Шары Буллета перед боем

Шара ответил на вопросы журналистов на медиадне.

Вечером 1 февраля в Эр-Рияде состоится турнир UFC Fight Nights, в главном событии которого Исраэль Адесанья встретится с Насруддином Имавовым. А в соглавном поединке вечера Шара Буллет побьется против Майкла Венума Пэйджа. За несколько дней до боя Шарабутдин посетил медиадень, где рассказал о встрече с Криштиану Роналду, причинах нежелания драться с Романом Копыловым, возможном поединке против Романа Долидзе и о многом другом.

— Шара, для более широкой аудитории расскажи, как подготовка пошла.

— Я был полтора месяца в Дубае, проводил там сбор, и за две недели вылетел в Эр-Рияд. Я думаю, все отлично, себя чувствую комфортно, дышу хорошо, сердцебиение, пульс, давление — все четко. И 1 февраля буду заряжен показать все, на что я способен. И соперник именно тот, с кем это можно показать.

— Твой соперник не исключил возможности, что он первый полезет бороться только для того, чтобы тебя измотать внизу, а потом подняться и продолжить бой в стойке.

— Я думаю, у него задумка зайти в переднюю ногу, повалить меня и доказать всему миру, что у него есть какая-то борьба. Но я в этой клетке не для того, чтобы показать борьбу. Я выйду и покажу настоящий страйкинг, и от моих пуль он не уйдет в этом бою. 15 минут или внизу, или наверху он будет принимать удары, как бы ни было. Если он хочет меня измотать, я измотаюсь, но урон-то на нем будет, и 15 минут я выдержу.

— Планируешь ли ты в дальнейшем продвигать свой пиратский образ?

— Да, я планирую от боя к бою набирать, образ свой расширять, аудиторию и привлекать этим самым людей. Собираюсь купить корабль и приплыть на нем на бой. Как минимум на острове Яс в Абу-Даби я могу это сделать. Возможно, в следующий раз стоит такое ожидать. Главное, чтобы ваши камеры были на прицеле.

— Кто тебе подарил футболку «Аль-Насра»?

— Утром меня позвали на тренировку команды «Аль-Наср». Президент клуба вручил мне футболку с моей фамилией, именную. Я увиделся с Криштиану Роналду, побеседовал со всеми футболистами, долго разговаривал с Криштиану, он мне подарил свою футболку, расписался на ней. И он придет на мой бой 1 февраля и будет за меня болеть. Он сказал, что у меня есть все перспективы, чтобы стать чемпионом UFC. И он очень хорошо знает UFC, много знает о моих боях.

— Криштиану — великий спортсмен. Может быть, он с тобой поделился какими-то советами? О чем вы общались?

— Мы долго разговаривали. Рассказывал о своей карьере футбольной. Говорил о том, что сильно за него болел еще давным-давно — с 2004 года за ним слежу. Он один из тех футболистов, кто очень сильно привлекал мое внимание. Он любил финтить, я тоже любил на футболе финтить и также люблю финтить в клетке. Всегда два защитника его держали — он не любил давать пас в то время, в молодости. Сейчас я вижу, что он очень мотивирован и очень мудр. Он в хорошей форме, я вижу. Для меня это большая мотивация, больше 20 лет на таком высоком уровне, держаться и не сбавлять обороты. Это большой пример для любого спортсмена, не только футболиста. Многие футболисты у нас в России чуть славу получают, и они уже, как хорошие деньги получают, перестают играть в футбол. Его это не остановило, и он реально гигант, большая легенда. Его заслуги перебить, наверное, мало... ну, не удастся никому.

— В прошлый раз ты показал миру «дабл бэкфист», а готовишь ли ты в этот раз что-то, чего еще никогда не было?

— Надо подумать, какой из моих ударов мир еще не видел. В каждом бою пытаюсь демонстрировать что-то двойное. В первом бою с Бруно Силвой я был близок, чтобы нокаутировать его с пола в прыжке двойным ударом. Я просил EA Sports занести мой удар в игру [UFC 5]. Из лежачей позиции я ударил соперника ногой и обратной ногой также попал по нему, но мой соперник был титанически крепок и не нокаутировался. Это мог быть один из сумасшедших нокаутов тоже. Я прошу команду EA Sports, чтобы внесли мои удары индивидуальные, которые мир еще не видел, в эту игру.

— Все арабские фанаты говорят, что тебя зовут Шара Буллет. Но мы знаем, что это арабское имя. Можешь сказать, как произносить твое имя правильно?

— По-арабски меня зовут Шарафутдин, а по-русски — Шарапутдин. А на родном аварском — Шарабутдин.

— Как пройдет бой с таким человеком, у которого такой громадный опыт, как у MVP?

— Знаете, MVP говорит, что я для него удобен, но он даже не понимает, насколько он может быть для меня удобен. И если я вгрызусь в него, он уже не отцепится. Кто в клетку заходит против пирата... я еще не видел, чтобы для кого-то я удобен был.

— У тебя был невероятно удачный, невероятно занятый прошлый год. Ты очень много боев провел. Будешь ли ты хотеть в этом году оставаться активным?

— Да, у меня был интересный год. Первый год в UFC, я долго готовился к своему дебюту и выиграл бой против очень крепкого соперника [в 2023 году]. И у меня не получалось досрочное завершение. Хотел забрать бонус, но у меня не получилось забрать бонус в тот раз. Но я в том бою попал по сопернику 222 удара. Я думаю, в том году это рекорд в моем весе. В том году никто не попадал по оппонентам 222 раза. Я побил хоть какой-то рекорд в том году и был счастлив, но хотелось мне забрать бонусы, еще быстрее выйти в клетку и показать себя. В 2024 году я вышел три раза на бой, сорвал три бонуса. Я очень счастлив, потому что 2024 год на самом деле такой знаковый для меня, он очень много дал мне. По молодости я мечтал, как все мальчишки, стать олимпийским чемпионом. И почему-то видел, что 2024 год — это тот год, где я могу выстрелить.

Я рад, что я в UFC. Для меня это большая Олимпиада, где самые лучшие атлеты собрались в разных видах единоборств. Это вышка спорта, и я рад, что именно в такой весовой категории, в которой собраны сложенные бойцы. Средний вес — он такой знаковый, где и техника присутствует, и скорость, и удар. Я собираюсь разнообразить этот спорт и добавить что-то новое и привносить с каждым боем что-то новое, чтобы это искусство развивалось каждый раз, и мы только на начальном пороге его развития. Я новое поколение и рад демонстрировать людям зрелищные, яркие поединки. И очень рад, что за меня так много людей болеют, переживают. И 1 февраля вы увидите, что не зря.

— Сегодня попросил MVP оценить твой двойной бэкфист, он сказал, что это 10 из 10. А есть какой-то его нокаут, который ты бы оценил так же?

— Да, у него есть очень много нокаутов, которые тоже будоражат. Я за ним давно слежу, за этим бойцом. Есть один нокаут, которым я сам хотел когда-то нокаутировать соперника, в тхэквондо он тандоля называется, я не знаю, как он называется на английском. Тандоля — он вырубил ногой соперника и завис, просто смотрел сетку. А соперник в этот момент упал. Это было прикольно.

— Ты сказал, что никто не сможет перебить рекорды Роналду, но весь мир всю уже историю футбольную спорит, кто лучше, Месси или он. То есть эти слова говорят о том, что ты выбираешь Роналду в этом споре?

— Полностью, наверное, определяет спортсмена не только то, как он играет, а за пределами стадиона, за пределами поля как он себя ведет и демонстрирует. Мне кажется, Криштиану — он большой пример в том, что он продвигает и помогает людям во многом, где нуждаются. И все, что вредно, что наносит ущерб здоровью людей, он об этом не молчит, он говорит об этом. Он помогает многим людям, которые оказались в сложной ситуации, много делал пожертвований. Со всех сторон он pound-for-pound. А Месси — он что, я как видел, он, наоборот, помогает плохим людям убивать хороших людей. Я видел такое, что он спонсирует Израиль, который вы видели, что делал в Палестине.

— Многие говорят, что причина не самого яркого выступления братьев Нурмагомедовых, Усмана и Умара, состоит в том, что они слишком много били ногами и в итоге устали. Ты тот боец, который постоянно бьет ногами и никогда не устает. Можешь дать какой-то совет братьям Нурмагомедовым, как не уставать?

— Я думаю, они уже не маленькие, уже большой опыт имеют, не меньше, чем у меня, чтобы им давать какие-то советы. Я думаю, они сами все знают и причина может крыться в глубине, которую мы не знаем, они не раскрывают. Они сами лучше знают, что для них так лучше, и какие-то советы давать... Единственное, могу сказать, что на жгутах ногами работал, и все. В воде ногами бил удары и на жгутах ногами работал.

— До тебя здесь был Майкл Пэйдж, и коллега его спросил, что обычно пираты что-то забирают у людей, а что ты готов забрать у пирата? И он сказал, что организует тебе прогулку по доске. Сейчас загуглили — это такой вид наказания, даже казни, у пиратов, когда человеку завязывают глаза, связывают руки, вешают грузик и отправляют по доске, которая располагается над морем. И, собственно, он тонет. Что бы ты сделал с Майклом Пэйджем в ответ на такую историю?

— Не знаю, он слишком глубоко заглянул. Я даже не видел таких наказаний, но... Знаете, он даже не понимает, на какую глубину я его затащу в этом море. И эти 15 минут для него будут нелегки. Он это понимает, и, я думаю, он не справится. Клетка — мой корабль. Когда я буду идти на абордаж, ему некуда будет деваться. Он когда встречался ударниками, они все боролись с ним. Что он будет делать, когда я буду с ним стреляться? И мой порох не будет мокрый, он будет сухой.

— С тех пор как ты присоединился к UFC, у тебя было очень много боев подряд, очень активно ты себя ведешь. Нам нужно продолжать думать, что ты всегда будешь такой активный, или это зависит от того, как у тебя будет здоровье?

— Все зависит от UFC. Если они мне сделают предложение, от которого я не смогу отказаться, конечно, я буду активным. А так я собираюсь в Рамадан отдохнуть и вернуться к лету.

— Хавьер Мендес сказала, что Ислам может легко подняться в средний вес. Какие у тебя по этому поводу мысли?

— Да, мне самому интересно это. Я думаю, фанатам тем более будет интересно это наблюдать. Если он выйдет с Дю Плесси, я думаю, он конкурентный для него соперник, он имеет хорошие габариты. Я думаю, он может и в среднем конкурировать. Сейчас намечается большая заварушка в среднем весе, мы только разогнали течение, и самое интересное впереди. Если он придет в средний вес, это даст большую шумиху и интерес. Если он победит, то, возможно, он сможет достать пояс. Я к этому времени подерусь за вакантный с кем-то.

— Кажется ли тебе, что Саудовская Аравия — это как твой второй дом, поскольку это уже второй бой у тебя здесь?

— Да, Саудовская Аравия является вторым домом для любого мусульманина. Не секрет, что здесь находятся священные места, как Медина, Мекка. И я рад обрадовать эту аудиторию красочным поединком. И был горд выступить на первом историческом турнире тут. Теперь это уже второе мое восхождение здесь, и я надеюсь в будущем продолжить эту традицию.

— Ты сам говорил про заварушку, хочется спросить про Романа Копылова. Было бы интересно с ним подраться после победы? Или тебе нужен оппонент, который стоит выше тебя в рейтинге?

— Да думаю, не особо интересен он. Уже второй раз драться с командой Расула Магомедалиева — он тоже мой тренер был. Он из этой же команды, и, потом, он из России. Плюс он не входит в топы, не входит в мои интересы. Это им должно быть со мной интересно драться. Я когда-то даже вызвал Мишеля Перейру, он кичился, что он в топах, хотел драться с тем, кто выше его в рейтинге. У него было шесть побед кряду — я хотел в этот момент с ним подраться. Но теперь я выше его в рейтинге, он ниже меня, у него последний бой — поражение, теперь он мне неинтересен. А Копылова вообще нет пока еще в рейтингах. Пусть зацепится за рейтинги, и потом будет интересно. Пират ищет сокровища — и самые драгоценные. Простые суда, где нет большого золота, ему неинтересны.

— Вот, например, Роману Долидзе интересно и подраться, и поговорить. Готов ли провести бой с ним или поговорить?

— С любым человеком готов поговорить, с Романом Долидзе — тем более. Я видел его видео, вежливо разговаривает, ничего в ответ не хочу говорить. Но когда мы увидимся, мы поговорим. Насчет боя... людям интересны зрелищные поединки в ударке. Где один соперник пытается в ногах быть у другого соперника — мало кому интересно. Но если это будет иметь большой смысл, то вперед, атака. Он не имеет такого большого хайпа, не имеет страйкинга, он борется. Мы видели его бой с Имавовым, где его борьба не прошла, и потом чем это все закончилось. Я думаю, он сейчас идет за реваншами, пусть возьмет реванш у всех своих оппонентов, а потом думает обо мне. Но он выше меня в рейтинге, я видел. Мне приятно, что бойцы выше меня в рейтинге вызывают. Он дерется с Веттори — возможно, мне дадут с кем-то из них подраться. Я могу доказать всем, что моя борьба не самая худшая, и люди перестанут говорить о моей борьбе. У Долидзе реально есть хорошая борьба. Я видел, хорошо борется. Потом людям нечего будет сказать — только ради этого [соглашусь на бой], возможно.