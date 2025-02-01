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1 февраля, 22:20

Шара Буллет проиграл впервые в карьере. Британец Пэйдж оказался крепче, чем многие думали

Шара Буллет проиграл Майклу Пэйджу на UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде
Отдел единоборств «СЭ»
Шара Буллет проиграл Майклу Пэйджу на UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде.
Фото UFC
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Восхождение Шарабутдина на вершину откладывается.
ММА UFC: Магомедов — Пэйдж

Вечером 1 февраля в Эр-Рияде проходит турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Исраэль Адесанья побился с Нассурдином Имавовым. А в соглавном поединке Шара Буллет сразился с британцем Майклом Пэйджем.

Нассурдин Имавов нокаутировал Исраэля Адесанью на&nbsp;UFC Fight Night 250 в&nbsp;Эр-Рияде. Имавов нокаутировал Адесанью! Исраэль продержался лишь раунд

Этот поединок стал для Шары Буллета первым в статусе рейтингового бойца. Его соперник Майкл «Веном» Пэйдж — опытный ударник с нестандартным стилем, который может создать проблемы любому бойцу. Англичанин известен своим эффективным стилем, а также богатым опытом выступлений в Bellator. В UFC бой с Шарой стал для него третьим — ранее он одолел Кевина Холланда и проиграл Иану Гэрри.

Шара же славится мощью, агрессией и зрелищностью. Он финишировал соперников эффектными ударами как в России, так и, например, в своем предыдущем поединке против Армена Петросяна. Однако теперь ему предстояло пройти серьезное испытание в лице бойца с уникальной техникой. Перед боем с Пэйджем Шара провел в UFC четыре поединка и победил во всех, выиграв при этом три бонуса в 50 тысяч долларов.

Бой начался с активного футворка в исполнении обоих соперников и с лоу-киков от Шарабутдина, который пытался немного сбить темп Пэйджа. По истечении пары минут британец ударил Шару так, что тот упал на спину — при этом нокдауна там точно не было, россиянин будто запнулся. В течение первой пятиминутки Майкл выглядел увереннее, бил чаще, а удары его были опаснее.

На старте второго раунда Пэйдж выдал еще один опасный удар и будто слегка потряс Шару, но обошлось без нокдауна. Британец вытягивал Магомедова на себя, а затем контратаковал, делая это зрелищно и опасно. Шара же не мог найти правильный подход к Пэйджу. Он бил мидл-кики, но его соперника это не сильно тревожило. За 40 секунд до сирены бойцы вошли в клинч, который инициировал Пэйдж, — так отрезок и закончился.

Сергей Павлович против Жаирзиньо Розенстрайка 1&nbsp;февраля. Павлович вернулся и победил Розенстрайка. Но в этот раз без нокаута

В третьем раунде Шарабутдин стал действовать активнее, пытался прессинговать Пэйджа, но тот хорошо контратаковал и старался сохранять комфортную для себя дистанцию. Шара никак не мог подобраться к Пэйджу, а когда соперники все же оказались в клинче, Магомедов стал набрасывать удары коленями по корпусу, и британец поспешил вернуться к дистанционной работе в стойке. За минуту до финальной сирены Шара зацепил соперника левым хуком и начал активнее проводить комбинации, но Пэйдж уже просто ждал, когда закончится раунд.

Пэйдж выиграл первые два раунда по акцентированным ударам, а в третьем небольшое преимущество было на стороне Шары. Но на мнение судей это если и влияет, то незначительно. После трех раундов судьи отдали победу Пэйджу — 30:27, 30:27, 29:28. Шара потерпел первое поражение.

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Майкл Пэйдж
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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