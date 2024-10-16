Экс-чемпион UFC стал беспомощным из-за деменции. Когда-то работал топ-инженером, а теперь не берут в охранники

Все из-за сотрясений в спаррингах.

Шейн Карвин — бывший временный чемпион UFC в тяжелом весе и один из самых тяжело бьющих панчеров в истории организации.

Борец-боксер с исполинскими кулаками, в 2008 году он пришел в UFC непобежденным, нокаутировал четырех соперников подряд за семь минут и выиграл временный пояс. К поединку за абсолютный титул против Брока Леснара Карвин подходил небольшим, но очень грозным андердогом: 12-0 в ММА, 12 финишей, все в 1-м раунде.

Бой начался для Шейна идеально: он сразу же попал апперкотом, несколько раз потряс соперника, уронил и пару минут смачно заколачивал в партере. Брок заливался кровью, страдал, от многих ударов не защищался, но чудом перекрутился и дожил до гонга. Карвин не смог поддержать агрессию во втором раунде, сильно вымахался в начале боя, был переведен в партер и задушен ручным треугольником.

После проигрыша он проведет еще один бой, проиграет его пиковому Джуниору Дос Сантосу решением и закончит карьеру в возрасте 36 лет. Уход из боев дался Карвину легко, он не отправлялся в никуда, его ждала многообещающая карьера инженера в Колорадо.

Казалось бы, у такой истории не может быть печального продолжения: человек не принял большого ущерба в клетке (его 14 боев в профи в сумме продлились менее 30 минут) и всецело нашел себя после спорта в уважаемой профессии.

Однако недавно, в процессе рассмотрения антимонопольного иска к UFC со стороны бывших бойцов организации, выяснились страшные подробности: Карвин страдает от быстро прогрессирующей деменции, потерял место инженера и не способен выполнять даже простую работу.

Вчера об этом подробно рассказал на своем Ютуб-канале его бывший спарринг-партнер и близкий друг, бывший боец UFC Брендан Шауб. По ходу рассказа Шауб несколько раз не мог сдержать слез и даже останавливал передачу.

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«Джон Джонс недавно очень правильные вещи сказал о сотрясениях. Когда мы спарринговали в Jackson, в TKO, в Grudge, у нас были настоящие войны. Сейчас у Шейна Карвина, который для меня как брат, проблемы из-за этого. Он был моим основным спарринг-партнером. Мы пытаемся помогать ему сейчас. То, как мы спарринговали... мы дрались как отбитые, просто дебилы. Никто не понимал тогда последствий, это как все в те годы курили сигареты, думали, покурил и все, ничего не будет.

Шейн был, пожалуй, самым тяжело бьющим панчером в истории UFC. Если он попадал чисто, это была беда. Он нокаутировал меня перед боем с Беном Ротвеллом. Я проиграл тот бой нокаутом, люди говорили: «Да у него подбородка нет». Нет, ребята, вы не в курсе — меня просто Шейн Карвин вырубил за 4 дня до боя. Потом Шейн нокаутировал меня перед боем с Ногейрой. Нокаутировал меня перед боем с Митрионом, хотя я выиграл тот бой.

Сейчас история Шейна вышла на публику, он был одним из тех, кто подал коллективный антимонопольный иск к UFC (из которого выяснилось, что Шейну не на что сейчас жить, потому что он не способен выполнять какую-то работу. — Прим. «СЭ»). И в случае с Шейном мы говорим об одном из самых умных парней, которого я знал. Еще когда он дрался с Броком Леснаром, он работал инженером для городских служб Грили, зарабатывал шестизначные суммы. Дана тогда позвонил ему: «Эй, дружище, брось-ка свою работу. Нехорошо выглядит, когда в Countdown фаны видят, что наш боец где-то работает на полную ставку».

И Шейн наотрез отказался. Дана сказал: «А если мы заплатим тебе столько и столько?» — «Все равно нет. Бои — это очень короткая история, короткая карьера. А эта работа дает мне страховку, будущее для моих детей, средства для моей жены». Но мы были дебилами и спарринговали три раза в неделю на всю катушку, это были войны. И сейчас Шейн даже не может работать где-то. Он прошел путь от инженера до человека, который не может справиться с обязанностями охранника в гребаном баре. Не может. У него все сейчас по жесткой, и ничего с этим не поделать.

Мы пытаемся помочь, UFC оплатили ему перелет до Apex, осмотрели его, пытались что-то сделать. Дане надо отдать должное, когда он узнал, он привез Шейна в Вегас, организовал помощь какую-то. Но сейчас у Шейна ситуация худшая их худших. И это у одного из самых умных парней, которого я когда-либо знал. Мы были такими идиотами, мы спарринговали так, что после зала садились в машины и звонили друг другу, смеясь, потому что забыли дорогу домой. Не знали, куда ехать. Вот до такого доходило. Слава Богу, меня обошли эти проблемы, сейчас я занимаюсь креативной работой, подкасты, стендапы, может, это тоже помогло мозгу. Но Шейн был более возрастным [на момент всех этих спаррингов].

Шейн Карвин (слева). Фото соцсети

И с сотрясениями настоящая лотерея, мы сдавали генетические тесты, и они показали, что я лично не предрасположен к сотрясениям. А у Шейна с этим проблема, у него есть предрасположенность. У него также были сотрясения в футболе, он был высококлассным футболистом, были сотрясения в борьбе. Вердум в этом иске тоже раскрыл свои проблемы с мозгом: у него было много сотрясений, отметины на мозгу, шрамы, много симптомов: агрессия, бессонница, потеря памяти. У него также киста посредине мозга.

Шейн написал в этом иске, что у него проблемы с обеспечением себя и детей едой, кровом и транспортом. Это бывший чемпион мира. И это человек, который был умным не среди бойцов, а среди других умных. Он закончил Горную школу Колорадо для инженеров. Чтобы поступить в эту школу и закончить ее... это очень тяжело. А он был там лучшим, доминировал в этом дерьме. Среди самых умных людей. А сейчас он едва может завязать шнурки".