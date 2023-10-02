Шон Стриклэнд не покупает дорогое авто, потому что не хочет, чтобы люди чувствовали себя неполноценными

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Шон Стриклэнд стал новым чемпионом UFC и, удивительное дело, не купил себе по случаю победы никакой дорогой игрушки.
Обычно бойцы после таких успехов покупают грозди ювелирки, новенькие машины и огромные дома, но Шон купил себе только небольшую шлюпку для рыбалки и автоприцеп за 500 долларов. Под такую бережливость у него подведена целая теория. На своем YouТube-канале Sean Strickland боец объяснил, что не приобретает дорогую машину, потому что не хочет быть рабом потребительской идеи.
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Крис Кертис: «Ты купил себе какой-то дерьмовый прицеп для машины [после выигрыша титула]».
Шон Стриклэнд: «Я купил себе прицеп Harbor Trailer за 500 баксов. И купил новую двухметровую динги (небольшую шлюпку. — Прим. «СЭ») для сезона лобстеров. Я хочу закончить этот подкаст такой идеей... Причина, почему я езжу на дерьмовом «Хендай», очень дешевом — потому что весь мир хочет, чтобы ты чувствовал себя неполноценным из-за того, какую одежду ты носишь, какую машину водишь. Ты уже при рождении попадаешь в мир рекламы ****. Даже ребенком ты постоянно видишь по ТВ рекламу «Ауди», «Мерседеса». Когда ты даешь ребенку сотовый телефон... Ему просто с рождения уже промывают мозги. Я люблю Америку больше, чем что-либо еще, но я не признаю мир, в котором мы живем. Мы создаем поколение мальчиков, которые судят других по тому, что они водят, что носят.
Если только мне не подарят дорогую машину просто так, я не куплю ее сам. Я не хочу участвовать в том, чтобы внушать людям, что они неполноценные. Если ты работаешь на обычной 8-часовой работе, если ты арматурщик, электрик... Твоя ценность определяется тем, как ты себя ведешь, какой ты отец. Это позор, что мы позволяем корпорациям доминировать в нашей стране и разрушаем идею мужчины. Пока я чемпион, я тут для вас, ребята. Наслаждайтесь своими старыми траками ****, своими разбитыми «Хондами Цивиками». Если вы одинокие пацаны, тогда я не знаю... Тогда, может быть, вам нужна BMW, чтобы снять телку из «Инстаграма». Но я уверяю вас, если вы повстречали девушку, и она не хочет быть с вами, потому что у вас всего лишь «Хендай Акцент» — эта девчонка не то, что вам нужно. Я буду водить мою «Хендай Акцент», буду делать бабки, спасибо вам, парни».