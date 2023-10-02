Шон Стриклэнд не покупает дорогое авто, потому что не хочет, чтобы люди чувствовали себя неполноценными

Сопротивление современным устоям.

Шон Стриклэнд стал новым чемпионом UFC и, удивительное дело, не купил себе по случаю победы никакой дорогой игрушки.

Обычно бойцы после таких успехов покупают грозди ювелирки, новенькие машины и огромные дома, но Шон купил себе только небольшую шлюпку для рыбалки и автоприцеп за 500 долларов. Под такую бережливость у него подведена целая теория. На своем YouТube-канале Sean Strickland боец объяснил, что не приобретает дорогую машину, потому что не хочет быть рабом потребительской идеи.

Фото Zuffa LLC

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Крис Кертис: «Ты купил себе какой-то дерьмовый прицеп для машины [после выигрыша титула]».

Шон Стриклэнд: «Я купил себе прицеп Harbor Trailer за 500 баксов. И купил новую двухметровую динги (небольшую шлюпку. — Прим. «СЭ») для сезона лобстеров. Я хочу закончить этот подкаст такой идеей... Причина, почему я езжу на дерьмовом «Хендай», очень дешевом — потому что весь мир хочет, чтобы ты чувствовал себя неполноценным из-за того, какую одежду ты носишь, какую машину водишь. Ты уже при рождении попадаешь в мир рекламы ****. Даже ребенком ты постоянно видишь по ТВ рекламу «Ауди», «Мерседеса». Когда ты даешь ребенку сотовый телефон... Ему просто с рождения уже промывают мозги. Я люблю Америку больше, чем что-либо еще, но я не признаю мир, в котором мы живем. Мы создаем поколение мальчиков, которые судят других по тому, что они водят, что носят.

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Если только мне не подарят дорогую машину просто так, я не куплю ее сам. Я не хочу участвовать в том, чтобы внушать людям, что они неполноценные. Если ты работаешь на обычной 8-часовой работе, если ты арматурщик, электрик... Твоя ценность определяется тем, как ты себя ведешь, какой ты отец. Это позор, что мы позволяем корпорациям доминировать в нашей стране и разрушаем идею мужчины. Пока я чемпион, я тут для вас, ребята. Наслаждайтесь своими старыми траками ****, своими разбитыми «Хондами Цивиками». Если вы одинокие пацаны, тогда я не знаю... Тогда, может быть, вам нужна BMW, чтобы снять телку из «Инстаграма». Но я уверяю вас, если вы повстречали девушку, и она не хочет быть с вами, потому что у вас всего лишь «Хендай Акцент» — эта девчонка не то, что вам нужно. Я буду водить мою «Хендай Акцент», буду делать бабки, спасибо вам, парни».